Les Mavs, dernier train pour Ntikilina

Sur les 12 meilleurs sélectionnés lors du repêchage 2017, seuls trois restent dans l’équipe qui les a sélectionnés. Un fait terrible. L’un d’eux est déjà une grande star (Jayson Tatum), un autre a les ficelles pour l’être (De’Aaron Fox) et le troisième semble être un joueur de premier plan dont les blessures l’empêchent de donner sa vraie version (Jonathan Isaac) . Dans le choix du top 10 il y avait jusqu’à cinq bases et un seul (Fox) est encore dans sa première équipe NBA (Rois de Sacramento).

Markelle Fultz, après une terrible blessure à l’épaule qui a même conduit à des spéculations sur sa retraite, a quitté les Sixers et cherche son chemin dans le Orlando Magic. Lonzo Ball, qui est également venu avec des traits de superstar, est passé des Lakers aux Pélicans et cet été, il est allé aux Bulls. Ils étaient les deux premiers choisis, devant Tatum. Dans le numéro 5 Fox est sorti, et dans les numéros 8 et 9 deux bases avec des chemins croisés. Les Mavericks devaient choisir le Français Frank Ntilikina avec le numéro 9, mais les Knicks ont pris la tête avec le numéro 8 et les Texans ont pris Dennis Smith Jr.

Aucun de nous n’a eu de chance. Ils partageaient un vestiaire avec les Knicks lorsque Smith Jr. faisait partie du commerce de Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr. aux Dallas Mavericks. Mais aucun d’entre eux ne s’est installé à Madison. Dennis Smith Jr a déjà eu un pied hors de la NBA, à laquelle il s’accroche désormais avec une invitation à participer au camp d’entraînement des Trail Blazers de Portland, où il doit mériter une place pour la saison régulière. Jusqu’à présent, il ne l’a pas atteint chez les Mavs, les Knicks ou les Pistons.

Ntilikina vient de s’engager, le marché déjà serré, avec Dallas Mavericks, après même son retour en Europe était déjà sur la table. Le Français d’origine belge (Ixelles) a 23 ans et a passé quatre ans aux Knicks, où il a montré qu’il peut être un excellent gardien défensif mais ne s’est pas imposé comme un joueur stable, principalement en raison de ses énormes limitations en attaque. . Ni avec Tom Thibodeau ni avec une compétition formée par Derrick Rose, Elfrid Payton et Immanuel Quickley. En réalité, la saison dernière a presque complètement perdu le site et il a sombré en matchs joués (33 quand son minimum était de 43), en minutes sur le terrain (9,8 quand son minimum était de 20 et en tant que recrue il en a joué 21,9) et en production statistique : 2,7 points, 0,9 rebonds et 0,6 passes décisives. Des chiffres qui laissent les moyennes de sa carrière pour l’instant à 5,5, 2, 2,7.

Alors Ntilikina vient aux Mavs, l’équipe à laquelle il semblait destiné en 2017, déjà comme un projet de récupération : l’un de ces joueurs qui ont perdu le fil et tentent de réactiver leur carrière dans une nouvelle destination. Son ajustement est intéressant: les Mavs continuent de donner la priorité à Luka Doncic d’avoir de bons tireurs autour de lui, mais ils recherchent toujours de bons joueurs défensifs avant les séries éliminatoires, en particulier. Dans ce sens, Ntilikina va chercher le rôle dans lequel Josh Richardson, désormais parti chez les Boston Celtics, était très déçu. Jason Kidd, nouvel entraîneur des Mavs, tentera que (bien que le meneur remplaçant restera Jalen Brunson) Doncic et Ntilikina puissent partager des minutes de zone arrière, l’un comme catalyseur évident d’attaque et l’autre comme bouledogue défensif, chargé de rendre la vie difficile à la base rivale. S’il parvenait à solidifier son tir extérieur, le Français pourrait finir par être un bon 3+D (tireur et défenseur), mais il doit d’abord montrer qu’il peut être un joueur viable en attaque et une pièce stable dans une rotation ambitieuse comme celui de certains Mavs qui ne veulent pas perdre le pas dans la compliquée Conférence Ouest.