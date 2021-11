Les Mavs entrent en collision avec les Wizards malgré un grand Luka Doncic

Les francs-tireurs de Dallas Il traverse actuellement l’un de ses pires moments depuis le début de la saison NBA 2021/22. La franchise texane a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, ce qui aurait été cinq sur cinq si elle n’avait pas battu les Clippers en prolongation mardi.)

La dernière défaite de Jason Kidd aux Mavs est survenue ce matin et contre certains sorciers de Washington sans Spencer Dinwiddie. Le résultat a été 120-114 pour ceux de la capitale des Etats-Unis, qui ont réussi à imposer une belle performance de Luka doncic.

Le Slovène est redevenu le meilleur joueur de Dallas après avoir atteint 33 points, quatre rebonds et 10 passes décisives en près de 37 minutes sur le terrain, s’avérant complètement remis de sa blessure. Même s’il n’a servi que de peu après le mauvais match de son écuyer Kristaps Porzingis, qui n’a inscrit que 13 points et capturé sept rebonds.

A Washington, Bradley Beal a pris les rênes de l’équipe. Ce ne pouvait pas être un autre. Le gardien a ajouté 26 points, cinq rebonds, sept passes décisives et deux interceptions pour mener son équipe. Des rôles remarquables également de Kyle Kuzma (22 points, neuf rebonds et quatre passes) et Raul Neto du banc (13 points, cinq rebonds et six passes).

Washington est une réalité

Washington Wizards montre que son début de saison n’est pas le fruit du hasard. La franchise continue de gagner des matchs et reste troisième de la Conférence Est (à égalité avec le Miami Heat, 2e) avec un record de 13 victoires et sept défaites.

Juste Bradley Beal obtient des seaux – @ RealDealBeal23 mène les @WashWizards à la victoire avec 26 PTS, 5 REB et 7 AST. pic.twitter.com/YQf7scgR8Q – NBA (@NBA) 28 novembre 2021