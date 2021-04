Les Mavs, pour les Lakers et une sixième place récompensée

Le 22 mai, les éliminatoires de la NBA 2021 commenceront. Quatre jours avant, le 18, sera la date initiale de la nouvelle pièce de théâtre, ce qui élargit le format par rapport au test de bulle de Disney World. Cette fois Il sera joué par ceux classés aux septième, huitième, neuvième et dixième places de chaque Conférence. Les deux derniers billets pour les séries éliminatoires seront distribués comme suit: les septième et huitième seront mesurés dans un match à domicile pour le premier. Et neuvième et dixième dans un autre, également avec un avantage de piste pour les mieux classés. Celui qui remportera le premier match sera en séries éliminatoires en tant que septième. Celui qui perd jouera pour être huitième contre le vainqueur du duel entre le neuvième et le dixième. Quiconque perd ce match sera éliminé. De cette manière, les deux meilleurs (septième et huitième) ont deux chances de se qualifier et risquent de perdre un match. Les neuvième et dixième doivent en gagner deux sans faute pour être en séries éliminatoires.

Plus épicé: Avec 15 équipes dans chaque conférence, ils augmentent les chances de ne pas manquer et de jouer trop tôt. En ce moment, à l’Est, l’annus horribilis des Raptors (20-30) ne les a qu’à un match de la 10e place, la dernière du play-in. Dans l’Ouest, les Pélicans sont dans le combat avec 22-27 et les Kings avec 22-29. Le jeu dans les stalles Ils sont occupés par les Dallas Mavericks, les Memphis Grizzlies, les San Antonio Spurs et les Golden State Warriors. Il y aurait donc des duels très intéressants, en ce moment, avec Doncic, Ja Morant, Stephen Curry… bien que cela puisse changer. Ci-dessus, car les Mavs se battent pour échapper à la zone des playoffs et atteindre la sixième place, la dernière à aller directement en playoffs. En avant, ils ont les Portland Trail Blazers, deux matchs à venir, et … le champion, Los Angeles Lakers, maintenant deux ans et demi d’avance sur les Mavs émergents.

Et pour le moment, les Lakers semblent plus tireurs que les Blazers, quelque chose qui, il y a des semaines, aurait pratiquement ressemblé à une blague. Mais c’est ce qu’il y a: Les blessures de LeBron James et Anthony Davis font beaucoup fléchir les Lakers. Le 5 février, les Angelenos avaient 17-6 et les Mavericks, 9-14, à leur pire lorsque la pandémie a durement frappé leur rotation. De là aux 31-19 et 28-21 actuels, les Lakers se lancent maintenant dans une difficile tournée de l’Est: Raptors, Heat, Nets, Knicks, Hornets avant une autre série de matchs très difficiles contre les Celtics et des doubles contre l’Utah. Jazz et Dallas Mavericks, contre qui ils joueront deux fois au Texas les 22 et 24 avril. Dans l’état actuel des choses, il peut s’agir de duels très directs pour éviter de jouer. Surtout si les deux superstars du champion sont toujours absentes: Anthony Davis a quitté le 14 février et n’a pas encore de date de retour. Comme LeBron, absent depuis le 19 mars.

Sur les 50 matchs des Lakers, Davis a déjà raté 27. Et LeBron, 9. En revanche, les Mavs ont cinq victoires consécutives, dont une grosse victoire contre la meilleure équipe de la Ligue, le Jazz, jusqu’à présent. La mauvaise nouvelle est que Kristaps Porzingis, qui n’a pas joué contre Salt Lake City, prolongera son absence en raison d’une blessure au poignet. Un revers pour certains Mavs qui au cours des deux derniers mois ont un record de 19-7. Seulement pire que les Suns (23-5), Nets (21-6) et Jazz (20-7).

Pendant ce temps, les Lakers tentent de gratter toute victoire à portée de main. Ils ont eu un peu d’oxygène avec trois victoires en quatre matchs, ajoutés contre les Cavaliers, Magic et Kings. Les deux premiers sont les pires attaques de la NBA. Les Kings, la pire défense. Des chances pour un Lakers qui avait la 10e meilleure attaque de la ligue et la meilleure défense lorsque les blessures sont survenues. Sans Davis, l’attaque est devenue 24e. Depuis que l’absence de LeBron s’est jointe, il est 29e. Dans cinq des neuf derniers matchs, les Angelenos n’ont pas atteint les 100 points, un drame dans une NBA au score vorace malgré le fait que la défense reste l’une des plus fiables du championnat. Dans ce panorama, les Lakers souffrent et chutent au classement. Par derrière ils ne pressent pas beaucoup … sauf les Mavs de Luka Doncic, qui va pour la sixième place.