Les Mavs se mobilisent pour Doncic

Près d’une semaine après l’ouverture du marché NBA pour la saison 2021-22, la quasi-totalité du poisson est déjà vendue. Du moins quand il s’agit de grands noms. En fait, après qu’il a été confirmé que Kawhi Leonard restera avec les Clippers, peut-être le gros problème en suspens (de la liste principale) est l’avenir de Luka Doncic. Le Slovène n’est pas un joueur autonome. Il a encore un an de contrat pour 10,1 millions avant ce qui serait un déplacement sur le marché en tant qu’agent libre restreint à l’été 2022. Mais, sauf catastrophe a priori impossible, Doncic ne précipitera pas cette saison avec l’incertitude quant à son avenir car vous pouvez déjà signer une prolongation de cinq ans et environ 201 millions de dollars.

Personne ne doute que Doncic signera. C’est une stratégie évidente pour sceller cette prolongation de contrat de recrue, qui dans votre cas est pour le super maximum. Le compagnon de génération Trae Young pourrait atteindre un chiffre similaire s’il entre dans les Top Quintets la saison prochaine, mais commence à environ 172 millions. Doncic va plus loin car Il a déjà été gagné que son extension (à partir de 2022, la saison prochaine, il facturera ces 10,1 millions) est super maximum et non maximale. Il l’a fait lorsqu’il est entré dans le Best Quintet la saison dernière (la deuxième année consécutive où il a réussi) aux côtés de Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Kawhi Leonard et Nikola Jokic. Le vote des journalistes a fait le bonheur de l’ancien Real Madrid.

Ce sont les règles de la NBA: Doncic est arrivé en tant que numéro 3 du repêchage, en 2018. Au moment où il a signé avec les Dallas Mavericks, il était soumis à l’ampleur des contrats de joueurs recrue, qui selon le poste dans lequel ils ont été choisis établit les salaires de leurs premières saisons en NBA : deux garanties, le troisième et le quatrième avec des options unilatérales pour son équipe et le cinquième en tant qu’agent libre restreint, qui peut être annulé avec une prolongation à la fin de la troisième saison. Exactement là où se trouve le Slovène maintenant.

Doncic a gagné 6,5 millions de dollars lors de sa première saison, 7,6 millions de dollars lors de sa deuxième et 8 millions de dollars lors de sa troisième. Pour le prochain, les 10,1 millions susmentionnés sont garantis. Et puis, à l’été 2022, il pourrait être un agent libre restreint avec une offre qualificative de 13,3 millions de dollars… à moins qu’il ne signe l’extension qu’il signera sans doute et qui a commencé à plus de 163 millions de dollars pendant cinq ans mais a bondi à plus de 201 pour être super maximum. Pour ce faire, vous devez être MVP une fois au cours des trois saisons précédentes ou être dans les meilleurs quintettes ou défenseur de l’année lors de la saison précédente ou dans deux des trois avant le début de la prolongation. Et Doncic a déjà ses deux nominations pour le Meilleur Quintette (2020, 2021).

Pourtant, il y avait une certaine nervosité sur les Mavs. Il y a eu des semaines d’instabilité et une situation très délicate après l’élimination au premier tour des playoffs contre les Clippers, où l’équipe texane a raté une avance de 0-2, 2-3. Changements dans les bureaux, départ de Rick Carlisle du banc, rumeurs sur les conflits internes et les luttes de pouvoir, la mauvaise relation (ou froide, du moins) entre Doncic et un Kristaps Porzingis très décevant en playoffs… Pourtant, Doncic lui-même réa clairement indiqué lors de sa dernière comparution devant les médias de Dallas qu’il lui était pratiquement impossible de ne pas signer de contrat qu’il allait lui garantir environ 200 millions. Qui ferait ça ? Plus tard, Doncic est allé jouer la qualification olympique avec la Slovénie, l’a remportée avec un match héroïque à Kaunas et a joué ses premiers Jeux. La signature de sa prolongation a été reportée après les Jeux olympiques, au cours desquels le meneur de jeu ne voulait pas de distractions.

Les Mavs sont à peu près sûrs qu’il n’y aura pas de problème… mais ils ne veulent pas laisser les extrémités libres. Alors le journaliste Marc Stein a rapporté que la franchise prépare un atterrissage de luxe pour la semaine prochaine en Slovénie, où Doncic sera en vacances. Le propriétaire, Mark Cuban, s’y installera avec le nouveau chef des bureaux, Nico Harrison et le nouvel entraîneur, Jason Kidd. Et deux références de la franchise qui ont de nouveaux rôles dans les bureaux, Michael Finley et le légendaire Dirk Nowitzki, qui fait office de conseiller spécial. Une délégation qui veut assurer le oui de Doncic et, si tout se passe bien, prendre la photo qui célèbre la continuité dans Dallas Mavericks de sa nouvelle star générationnelle. De Nowitzki à Doncic.

Alors que, l’équipe est toujours à la recherche d’un joueur capable de libérer Doncic de son énorme charge d’attaque. La grande cible, Kyle Lowry, et d’autres qui sonnaient comme Lonzo Ball ou DeMar DeRozan se sont enfuis. Désormais, le regard est tourné vers son compatriote Goran Dragic, un très vétéran qui a été transféré chez les Raptors et avec qui la franchise canadienne n’a pas. Dragic veut aller chez les Mavs, et tout semble dépendre de la difficulté avec laquelle les Raptors essaient d’obtenir quelque chose en retour alors qu’à Dallas, ils attendent sans bouger, en attendant un rachat qui leur permet d’obtenir Dragic (35 ans) en échange pour rien. Sinon, le marché des Mavs a été bon… sans gros excès. Tim Hardaway a été renouvelé et d’autres clichés sont livrés avec Sterling Brown et Reggie Bullock. Plus de bois pour une équipe que la saison dernière était le sixième qui a tiré le plus de triples mais seulement le 18e en pourcentage de réussite.