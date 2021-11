Les Mavs se noient sans Doncic

Il y a peu de choses pires dans la NBA actuelle que d’avoir deux matchs d’affilée à Phoenix. Mais l’un est d’avoir deux matchs d’affilée à Phoenix sans votre franchise player. Les Mavericks sont revenus à affronter mais ont perdu à nouveau (112-104) contre les Suns qu’après un premier dérapage (1-3 en quatre matchs), ils ont enchaîné onze victoires d’affilée : ils sont 12-3 et ils sont les seuls qui, en ce moment, suivent les Warriors de l’Ouest. Les Mavs restent à 9-6 et ont maintenant deux autres matchs contre le même rival, également à l’extérieur et cette fois contre les Clippers, leur bourreau lors des deux dernières séries éliminatoires. On verra si Doncic est disponible ou s’il est encore faible (entorse à la cheville qui a aussi touché son genou).

Les Mavs sont allés à l’échange de coups en première mi-temps (55-51) menés par Kristaps Porzingis et avec de bonnes minutes de Brunson, Hardaway Jr et Finney-Smith. Ils ont envoyé au troisième quart, une série de pertes et de nombreuses erreurs des Suns, mais ils ont coulé plus tard, dans le dernier quart-temps : 24-6 en près de 8 minutes et un 79-84 qui avait coûté cher à amasser s’est transformé en un 103-90 définitif. Devin Booker s’était réveillé (6 points en première mi-temps, 13 en seconde) et il sortait à quelques minutes de la leçon de maître de Chris Paul : 18 points, 5 rebonds et 14 passes décisives. C’est déjà le troisième de l’histoire avec le plus de matchs d’au moins 10 passes décisives (521). Devant il n’a que John Stockton (863) et Jason Kidd (569), justement l’entraîneur de certains Mavs qui se sont retrouvés sans réponses avant l’apparition de la zone arrière meurtrière des Suns, soutenu auparavant par le travail d’Ayton (17 rebonds) et les points de Mikal Bridges : 19 sans échec (7/7) mais 17 en première mi-temps pour éviter des maux plus grands que les siens.

Porzingis a récolté 23 points et 12 rebonds, Brunson 18 avec 10 passes décisives, Hardaway 19 et Finney-Smith 12. Kidd a testé des quintets ultra-petits, avec peu de joueurs utiles dans la rotation intérieure et pas de Doncic. Et son équipe a bien tenu les trois quarts. Mais il a fini par s’effondrer contre un rival absolument lancé. Dans l’élite de la Ligue.

Les Warriors gagnent sans Curry et sans Green

Une bonne victoire. Que les Warriors (maintenant 14-2) gagnent à Detroit (4-11 malgré leurs meilleurs sentiments lors des derniers matchs) ne semble pas être un triomphe de grand mérite, et encore moins s’il est en difficulté (102-105) et après les triples finaux échoué par les habitants (Jerami Grant, Frank Jackson) pour changer le résultat. Mais si vous regardez les circonstances, c’était une victoire en carats pour ceux de la Baie, qui ont gagné sans Stephen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala et Otto Porter. Ceux qui devaient franchir le pas l’ont donné : 27 points d’Andrew Wiggins et 32 ​​avec 7 rebonds de Jordan Poole qui a surtout joué une première mi-temps fantastique. Le reste a été mis par Toscano-Anderson, Payton II, Looney et un Bjelica qui a marqué 14 points et pris 8 rebonds sur le banc.

Les Pistons ont failli revenir de 16 points au quatrième quart (70-86), mais ils ont reculé d’un pas. Cade Cunningham a encore brillé, numéro 1 au repêchage qui montre chaque soir qu’il a tout pour être un joueur spécial : 19 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Grant avait 19 points et Jackson 27 avec 5 triples. Mais les autres jeunes, ceux qui ne sont pas Cade, ont peu contribué : 7 points et 3/14 aux coups Bey, 2 points Stewart, 3 Hayes…

Les Clippers disparaissent à la Nouvelle-Orléans

Les Pélicans ont déjà trois victoires, et la troisième est également arrivée avec un très bon feeling après avoir ramené 20 points à certains Clippers qui ont joué une seconde mi-temps bancale : 51-26, seulement 26 points pour une finale 94-81. Une disparition complète d’une équipe qui venait de perdre contre les Grizzlies et qui a maintenant 9-7. Paul George est resté à 19 points avec 8/26 tirs (1/6 au quatrième quart). Reggie Jackson a signé un 2/12, Kennard un autre 2/12… rien ne s’est passé après un début formidable (16-36) contre un adversaire essayant d’arrêter d’être l’une des pires équipes de la NBA (maintenant 3-14) alors que attendez des nouvelles définitives sur Zion Williamson. Jonas Valanciunas a réalisé un brillant 5/9 sur 3s pour 26 points et 13 rebonds. Brandon Ingram a terminé avec 17 points, 12 rebonds et 5 passes décisives et Josh Hart et Kira Lewis ont fait le reste dans l’une des rares nuits heureuses que les Pélicans ont eues toute la saison. On verra si ça marche pour eux.

Les rois ont atteint un nouveau point bas

Entre les chants appelant au limogeage de l’entraîneur (« feu Luke Walton ») dans une tribune avec de nombreux sièges vides, les Kings se sont inclinés en trombe (89-108) et dans une très longue nuit contre les Raptors, qui ont profité d’un chemin qui descendait dès qu’ils ont appuyé un peu : 27-21 à 1h30 d’ici la fin de le premier quart, 18-42 pour le reste de la première mi-temps. Siakam (32 points et 8 rebonds) et Trent Jr (23 points) ont été les meilleurs lors d’une mauvaise journée pour la recrue Scottie Barnes (2 points, 1/8 au tir). Les Raptors, qui ont perdu Anunoby à cause d’une blessure, ont une fiche de 8-9. Les Kings ont une fiche de 6-10 avec six défaites en sept matchs, rien à quoi s’accrocher et un sentiment évident de déconnexion entre Walton et un vestiaire. où tout le monde est en dessous de son niveau. Surtout le franchisé De’Aaron Fox (17 points, 3 passes décisives). Ni Haliburton ni un Hield qui sont restés à 3/12 en triple. La saison menace une nouvelle fois la ruine pour une équipe qui n’a plus joué en playoffs depuis 2006.