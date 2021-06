Les McCartney partagent leurs recettes pour sauver la planète – El Sol de México

“Linda McCartney’s Family Kitchen” est le nom du livre dans lequel Paul McCartney et ses filles, Estella et Mary, partageront plus de 90 recettes Linda, des plats à base de plantes pour “sauver la planète et nourrir l’âme” et qui font partie de la soi-disant « alimentation compatissante ».

Bien que pour le lire en espagnol, nous devrons attendre jusqu’en 2022 (Dome Book), le 24 juin, cet ouvrage (“Linda McCartney’s Family Kitchen”) sera mis en vente en anglais, dans lequel certaines des recettes gratuites à base de viande que McCartney est en retard sa femme a servi à la table familiale il y a plus de 30 ans.

Un livre auquel le chanteur britannique, ainsi que ses filles, la photographe, cinéaste et écrivain gastronomique Mary et la designer Stella, ont participé, dans le but de mettre à jour la cuisine de Linda, ainsi que de réinventer ses recettes les plus appréciées pour une cuisine moderne à base de légume.

C’est un livre de cuisine dans lequel Paul, Mary et Stella proposent des plats d’un régime sans viande ni produits laitiers, des ingrédients basés sur une alimentation “bénéfique pour la planète” puisqu’être centré sur le végétal permet de réduire l’empreinte carbone de l’aliment “jusqu’à 73″. %”.

Plus précisément, avec les plats préférés de la famille tels que les crêpes à l’américaine, le chili sans viande, les rouleaux de saucisse et le pain de viande traditionnel, Paul, Mary et Stella partagent les plats qu’ils cuisinent le plus à la maison : Pad Thai, hamburgers au jacquier, salade Panazella et craquelins croquants aux pacanes, pour ne citer que quelques-unes des recettes de ce livre.

De plus, le travail comprend des histoires personnelles et des photos de famille intimes qui couvrent trois décennies de la vie de cette famille.

Le 29 juin aura lieu virtuellement la présentation officielle du livre, un événement au cours duquel Paul, Mary et Stella McCartney partageront leurs plats préférés ou ceux qu’ils cuisinent le plus à la maison.

Ils parleront également – il a détaillé Dome Books – de la vie dans la maison McCartney et de la façon dont ils ont été inspirés par “la gentillesse et la compassion” de Linda.

Linda McCartney, a ajouté l’éditeur, “croyait en une nourriture savoureuse, honnête et sans viande et au plaisir partagé que peut apporter une bonne alimentation”.

En plus d’être militante, elle a été la première femme photographe à apparaître en couverture du magazine Rolling Stone, exposant au Victoria & Albert Museum et à la National Portrait Gallery au Royaume-Uni et aux États-Unis.

