Les mécanismes de prestation centrés sur les personnes doivent devenir la pierre angulaire des réformes de la gouvernance : Jitendra Singh

Le ministre de l’Union, Jitendra Singh, a déclaré dimanche que l’augmentation de la transparence, de la responsabilité et des mécanismes de prestation centrés sur les personnes doivent devenir les pierres angulaires des réformes de gouvernance de nouvelle génération.

S’adressant à un groupe de fonctionnaires, il a déclaré que l’Inde doit suivre les références mondiales en matière de gouvernance car elle est sur le point d’assumer un rôle de leadership mondial au sein de la communauté des nations.

Se référant à une série de décisions depuis mai 2014, Singh a déclaré que la décision de supprimer l’ancienne pratique consistant à obtenir des documents attestés par un agent officiel et de la remplacer par une auto-attestation et l’abolition de l’entretien pour tous les groupes B (non au Journal officiel) et les postes du groupe C au sein du gouvernement central depuis le 1er janvier 2016 lui-même, sont de grande envergure par nature.

Le ministre a également dédié le « Sardar Patel Leadership Center » à la nation à l’Académie nationale d’administration Lal Bahadur Shastri (LBSNAA), Mussoorie, à l’occasion de Rashtriya Ekta Diwas, marquant l’anniversaire de naissance de Sardar Vallabhbhai Patel, selon le communiqué.

Il a déclaré que le Sardar Patel Leadership Center deviendra un immense centre de ressources pour offrir des possibilités d’études et d’apprentissage continues aux fonctionnaires indiens et étrangers, comme le visualise le père de tous les services indiens.

Singh a déclaré que le centre vise à jeter les bases du renforcement des capacités des futures générations de fonctionnaires afin qu’ils apprennent des meilleures pratiques de leadership à travers le monde tout en restant connectés avec leur éthique, leurs valeurs et leurs racines culturelles.

Il a ajouté que la bonne gouvernance, Jan Bhagidari et Jan Chetna a besoin de bonnes compétences en leadership parmi les agents de terrain ainsi que les agents au niveau de l’élaboration des politiques.

Dans son discours, K Srinivas, directeur, LBSNAA a déclaré que l’objectif derrière la création de ce centre est de permettre à un fonctionnaire de rester constamment en contact avec Sardar Patel Leadership Center, une entité qui peut leur fournir des compétences et des conseils améliorés pour leur propre voies.

Il a dit que chaque officier doit déterminer son propre chemin d’apprentissage autoguidé dans l’esprit de la Mission Karmayogi.

