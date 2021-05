Les méchants de Disney qui méritent leur propre spin-off comme Cruella 10z viral

Disney a fait un travail impressionnant en reconditionnant ses succès passés pour l’ère moderne. Nous avons déjà vu des récits de La belle et la Bête, Aladin, Le roi Lion, et Mulan, et maintenant la Mouse House est prête à nous apporter Cruelle, avec Emma Stone, qui sert d’histoire d’origine pour le grand méchant psychopathe épris de fourrure qui a terrorisé votre enfance dans 101 Dalmatiens.

Cela nous a fait penser, quels autres méchants de Disney méritent leur propre spin-off ? Lisez nos idées ci-dessous et dites-nous quels méchants Disney vous aimeriez voir dans un projet solo!

Cicatrice

De tous les méchants créés par Disney, Scar reste le plus fascinant. Irrité d’être ignoré pour la couronne, le frère amer du roi Mufasa recourt à la trahison et au meurtre pour parvenir à ses fins; puis souffre d’une culpabilité de taille shakespearienne après avoir commis ses crimes. Il reste certainement beaucoup de viande sur l’os à explorer avec ce personnage unique. Un spin-off pourrait se concentrer sur son temps avant Le roi Lion où nous le suivons à travers l’enfance alors qu’il traite de Mufasa et de sa place dans la fierté.

Fait révélateur, je pensais que Disney avait raté une chance d’approfondir son roi Lion mythos lorsque Jon Favreau a décidé de refaire essentiellement le dessin animé battement pour battement plutôt que d’aborder l’histoire sous un angle différent, c’est-à-dire le point de vue de Scar. Il nous reste encore du temps! Ramenez simplement Chiwetel Ejiofor et demandez à Scar de réfléchir à sa vie juste avant la bataille finale de Pride Rock. Allez-y, Disney !

Jafar

De toute évidence, la plupart des personnes sur cette liste devront suivre la voie de la préquelle, car la majorité des méchants de Disney rencontrent une sorte de fin violente aux mains du protagoniste. Cependant, Jafar a la rare distinction non seulement de survivre, mais de devenir plus puissant. Disney a déjà rendu l’oubliable Le retour de Jafar, mais il y a encore une chance de nettoyer ces suites pour quelque chose d’un peu plus intrigant centré sur d’Aladin grand méchant. Le mec est coincé dans une lampe, pour l’amour des cripes ! Suivre son parcours en tant que génie au cours de 100 ans pourrait fournir de nombreux scénarios uniques.

Ou suivez-le avant les événements de Aladin et montrez les nombreuses aventures que Jafar a eues en cherchant la lampe perdue. Pense Indiana Jones, juste avec un vieil homme effrayant et un oiseau qui ressemble à Gilbert Gottfried.

Capitaine Crochet

celle de Steven Spielberg Accrocher tenté d’apporter un regard neuf sur le Peter Pan histoire en montrant un Pan âgé affrontant un Crochet encore plus âgé. Malgré le titre, nous n’apprenons jamais grand-chose sur le méchant pirate notoire, et à la place, nous nous concentrons davantage sur la découverte de soi de Pan. Pourquoi ne pas construire un film sur la façon dont Hook est devenu, eh bien, le capitaine Hook ? Compte tenu de la toile de fond fantastique de Neverland, une histoire peut prendre de nombreuses directions, à condition qu’elle se termine par les coups d’échange à une main avec le garçon préféré de tout le monde, qui n’a jamais grandi.

Ursule

La petite Sirène fait allusion à une trame de fond plus solide entre le roi Triton et Ursula, mais, malgré une préquelle et une suite, nous n’en apprenons jamais plus sur la relation antérieure du duo. Une préquelle établie des années avant les événements du film pourrait se concentrer sur le départ d’Ursula d’Atlantica et sur la façon dont elle s’est finalement retrouvée coincée dans une grotte avec deux anguilles électriques servant de ses seuls amis.

Ou, reformatez complètement le caractère à la maléfique, et créez une histoire plus tragique qui ne concorde qu’un peu avec La petite Sirène.

Rob Marshall travaille actuellement sur un remake de TLM, il y a donc une chance qu’il étoffe un peu plus le personnage.

Enfers

J’ai eu du mal à trouver un autre méchant à explorer. La plupart des méchants de Disney ont un objectif spécifique mais n’offrent pas grand-chose au-delà de faire de la vie du protagoniste un enfer avant de tomber à leur perte. Depuis la méchante belle-mère et la méchante reine de Cendrillon et Blanc comme neige ont déjà bénéficié d’un peu plus de caractérisation via des films tels que 2015 Cendrillon et Blanche Neige et le chasseur, le seul autre choix logique était Hadès.

Hercule‘ Big Bad a plus servi de soulagement comique que d’antagoniste menaçant, mais son histoire pourrait être rendue plus intéressante si elle était gérée correctement. Nous apprenons qu’Hadès et Zeus ont une relation fracturée qui pourrait valoir la peine d’être explorée, ou peut-être que vous faites une suite dans laquelle Hadès doit se battre/parler pour sortir des Enfers. Hercule a simplement honoré la surface de la mythologie grecque, il reste donc certainement beaucoup à explorer pour Disney.

Oubliez simplement la partie avec le mec qui se fait manger les tripes tous les jours.