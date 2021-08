Les méchants de No Way Home se cachent à la vue de la première bande-annonce

C’est enfin arrivé ! Après des mois et des mois de spéculations sur le retard de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, Sony a finalement publié le premier teaser. Il est tombé tard lundi soir, environ un jour après qu’une version divulguée du clip a été diffusée sur les réseaux sociaux. La bande-annonce a confirmé tout ce que nous avons vu dans la fuite. La fuite est venue avec des effets visuels inachevés, et nous avons eu plus de mal à comprendre ce qui se passait. Mais la bande-annonce complète est assez impressionnante et peut-être trompeuse. Marvel et Sony essaient toujours de cacher le gros spoiler du film, après tout. Cela vaut aussi pour les méchants du film.

Il n’y aura pas qu’un seul grand méchant dans No Way Home. Il y en aura probablement six, pour être précis, car Marvel devrait présenter les Sinister Six. Nous en avons vu un dans la bande-annonce, et quatre autres sont également taquinés, mais vous devrez mettre la bande-annonce en pause si vous voulez les voir.

Les méchants Sinister Six de Sony

Des rumeurs ont affirmé dans le passé que Sony rassemblerait ses méchants de Spider-Man dans les Sinister Six pour affronter Spidey. Il s’avère que No Way Home a donné à Sony la chance parfaite de le faire.

No Way Home est une aventure multivers qui opposera les Sinister Six à trois variantes de Spider-Man. C’est le plus grand secret de polichinelle du MCU. Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et Amazing Spider-Man de Marc Webb.

Les Sinister Six viennent des mêmes films, et nous nous attendons à ce que les mêmes acteurs qui les ont joués dans ces films leur donnent vie dans No Way Home.

Alfred Molina a déjà confirmé qu’il jouerait Doc Ock, et son méchant est le plus facile à repérer dans la bande-annonce. On le voit bien vers la fin. Compte tenu de toutes les fuites entourant son apparence, le mettre dans la remorque est logique. Jamie Foxx a également confirmé qu’il reprendrait son rôle d’Electro dans le film. Il y a aussi trois autres teasers de Sinister Six dans le clip pour The Lizard, Sandman et Green Goblin. Nous supposons que Rhys Ifans, Thomas Haden Church et Willem Dafoe les joueront respectivement.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) se prépare à se battre. Source de l’image : Sony et Marvel

Où sont les méchants de No Way Home dans la bande-annonce ?

La chaîne YouTube Heavy Spoilers a mentionné que les cinq membres de Sinister Six ci-dessus sont évoqués dans la première bande-annonce de No Way Home. La vidéo de Heavy Spoilers est sortie dimanche, juste au moment où la bande-annonce de Spider-Man commençait à faire le tour.

La bande-annonce de No Way Home divulguée n’avait pas d’effets visuels, donc seuls deux des cinq indices étaient faciles à trouver. Dans ce qui suit, nous examinerons tous les teasers du méchant No Way Home dans la bande-annonce, du plus évident au moins. En d’autres termes, nous ne parcourons pas le clip de manière chronologique.

Doc Ock : Le méchant confirmé

Celui-ci n’a pas besoin de plus d’explications. Otto Octavious d’Alfred Molina apparaît dans une nouvelle tenue avec ses tentacules. Le fait qu’il appelle Peter Parker par son nom nous fait penser qu’il pourrait parler à la variante qu’il connaît plutôt qu’à Peter Parker du MCU. Vous verrez Doc Ock autour de la marque des 162 secondes.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Bouffon Vert : Le cerveau

Avant qu’Otto n’apparaisse à l’écran, vers la marque des 149 secondes, nous voyons une bombe citrouille rouler vers la caméra. Il s’agit d’une arme signature Green Goblin que nous avons vue plusieurs fois dans Spider-Man de Raimi. Et nous nous attendons à ce que Willem Dafoe reprenne son rôle emblématique de méchant de Spider-Man dans No Way Home. Nous nous attendons également à ce que son Norman Osborn soit le principal méchant du film – le cerveau derrière les Sinister Six. Après Doc Ock, Green Goblin est le teaser de méchant le plus facile à trouver dans la bande-annonce.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Green Goblin. Source de l’image : Sony et Marvel

Sandman : Un agent double ?

Sandman est le méchant Raimi Spider-Man envers lequel nous sommes peut-être les plus sympathiques. Nous comprenons ses motivations et nous comprenons pourquoi il fait ce qu’il fait. Ce n’est pas nécessairement un méchant, mais il est sur une voie anti-héros qu’il doit posséder. La silhouette de Sandman apparaît autour de la marque des 147 secondes. Sandman semble bloquer les éclairs jaunes qui se dirigent vers Spider-Man. Pourquoi Sandman protège Peter ? De qui protège-t-il Peter ?

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser d’Electro contre Sandman. Source de l’image : Sony et Marvel

Electro : Presque confirmé

Cet éclair jaune apparaît également plus tôt dans le clip, autour de la marque des 134 secondes. Sony et Marvel auraient transformé le jaune éclair d’Electro pour se rapprocher des bandes dessinées. Donc, chaque fois que nous voyons des éclairs jaunes dans les teasers de No Way Home, c’est probablement Electro. Jamie Foxx a gâché très tôt qu’il reviendrait en tant qu’électro, mais il n’est jamais allé aussi loin que Molina.

Au crédit de Sony et Marvel, la bande-annonce est coupée de manière à suggérer que le multivers crée tout ou partie de ces catastrophes. C’est une façon astucieuse de dissimuler ce qui se passe réellement.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser électro. Source de l’image : Sony et Marvel

Il y a probablement un lézard effrayant dans l’obscurité

Celui-ci est un moment clignotant et vous manquez. La scène où apparaît The Lizard se situe autour de la barre des 145 secondes. C’est une scène effrayante, avec ce qui semble être une griffe émergeant derrière Peter. Il y a aussi une sorte de grognement de lézard. L’arrière-plan entier est trop sombre pour vraiment dire ce qui se passe, et la scène s’estompe rapidement lorsque nous passons à la scène Sandman vs Electro.

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home: teaser de Lézard. Source de l’image : Sony et Marvel

L’un des méchants de No Way Home est un mystère

Il y a certainement un sixième méchant sinistre dans No Way Home, mais nous n’avons aucune idée de qui cela pourrait être. S’il y a un teaser pour le sixième antagoniste dans la bande-annonce, nous ne pouvons pas le trouver pour le moment.