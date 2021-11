Les médaillés d’argent olympiques Keyshawn Davis et Richard Torrez Jr. signent des contrats promotionnels avec Top Rank

LAS VEGAS (17 novembre 2021) – De Tokyo au Top Rank, deux récents médaillés d’argent olympiques des États-Unis ont trouvé leur domicile professionnel.

La sensation légère Keyshawn « The Manger » Davis et le poids lourd Richard Torrez Jr., deux des trois médaillés d’argent de l’équipe américaine à Tokyo, ont signé des contrats promotionnels à long terme avec Top Rank. Toutes les bonnes choses arrivent trois à la fois, car l’espoir junior invaincu des poids welters Kelvin Davis, le frère aîné de Keyshawn, a également signé un accord avec le puissant promoteur.

Les Davis Brothers de Norfolk, en Virginie, feront leurs débuts respectifs sous le fanion Top Rank le samedi 11 décembre sur l’undercard Vasiliy Lomachenko-Richard Commey au Madison Square Garden. Keyshawn Davis se battra en six rounds sur ESPN et ESPN Deportes (21 h HE) dans le cadre d’une quadruple série de combats qui seront télévisés et qui comprendront également la bataille du poids lourd Jared Anderson-Oleksandr Teslenko et du poids moyen Nico Ali Walsh dans un combat. à quatre tours.

Torrez fera ses débuts professionnels au début de 2022, les détails devant être annoncés en temps voulu.

Top Rank promeut les cinq olympiens masculins de Tokyo, dont le médaillé d’argent poids plume Duke Ragan (4-0, 1 KO), le poids moyen Troy Isley (3-0, 2 KO) et le poids welter Tiger Johnson, qui fera ses débuts professionnels samedi sur le Terence Sous-carte Crawford-Shawn Porter.

« Top Rank est fier de promouvoir un groupe exceptionnel de combattants qui se conduisent également avec dignité en dehors du ring », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. «Richard Torrez Jr. est un combattant de pression gaucher qui deviendra instantanément un favori des fans des poids lourds. J’ai hâte de voir les Davis Brothers, qui ont une expérience professionnelle précieuse et qui brilleront au Madison Square Garden le 11 décembre. »

Keyshawn Davis (3-0, 2 KO), considéré par de nombreux experts comme l’un des jeunes talents de l’élite du sport, est revenu aux fans après trois combats professionnels au début de 2021. Le joueur de 22 ans a remporté des médailles d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo. , Championnats du monde 2019 et Jeux panaméricains 2019, tombant dans le match pour la médaille d’or contre le sensationnel boxeur cubain Andy Cruz.

Keyshawn et Kelvin Davis sont entraînés par Brian McIntyre, qui a une liste de stars qui comprend le roi livre pour livre Terence « Bud » Crawford et l’ancien champion du monde junior des poids légers Jamel « Semper Fi » Herring. Keyshawn Davis espère suivre les traces d’un autre grand de Norfolk, le regretté Pernell « Sweet Pea » Whitaker, un champion de quatre divisions qui a remporté son premier titre des poids légers. Il s’inspire également d’un groupe de médaillés olympiques qui sont devenus des professionnels sous la bannière Top Rank et ont remporté des titres mondiaux : Floyd Mayweather Jr., Oscar De La Hoya, Michael Carbajal et Shakur Stevenson.

« Quand je regarde tous les grands combattants promus par Bob Arum, c’est un honneur de poursuivre cet héritage », a déclaré Keyshawn Davis. « Je sais qu’un jour ce sera mon moment, donc je vais faire confiance au processus, développer mes compétences et travailler pour devenir champion du monde. Les frères Davis viennent faire leur marque. »

Kelvin Davis (2-0, 1 KO) a combattu pour la dernière fois le 8 mai sur l’undercard Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders et a battu Jan Marsalek par décision unanime. Un gaucher de 6’1, le joueur de 24 ans promet d’être un défi stylistique en tant que combattant de 140 livres.

« Rejoindre Top Rank avec mon jeune frère est excitant, pas seulement pour moi, mais pour toute notre famille », a déclaré Kelvin Davis. « Je m’entraîne au gymnase depuis mon dernier combat et je suis prêt à envoyer un message à la division des poids welters juniors. »

Richard Torrez Jr. est originaire de Tulare, en Californie, une communauté agricole de la vallée centrale située à environ 45 minutes de Fresno.

Le joueur de 22 ans est issu d’une fière famille de combattants. Son père et entraîneur, Richard Torrez Sr., était un boxeur amateur accompli qui a disputé plus de 250 combats et s’est qualifié pour les demi-finales des essais olympiques des États-Unis de 1984. Son grand-père, Manuel Torrez, a fondé le Tulare Athletic Boxing Club au début des années 1940. Ce gymnase a aidé à perfectionner les jeunes talents de Torrez et l’a conduit à une ascension fulgurante dans les rangs amateurs.

« Après les Jeux olympiques, j’ai pris mon temps pour décider de mon avenir professionnel et j’ai été impressionné par ce que Top Rank avait à offrir », a déclaré Torrez. «Je veux construire quelque chose dans ce sport, et Top Rank a une longue histoire de développement de jeunes combattants en champions.

«Je suis également ravi que mes collègues olympiens rejoignent Top Rank. Duke, Tiger, Troy, Keyshawn et moi avons grandi ensemble en tant qu’amateurs. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Torrez a été médaillé d’or aux Championnats nationaux des États-Unis en 2017 et 2018, en plus d’avoir remporté trois titres nationaux des jeunes des États-Unis entre 2014 et 2016. Il est devenu le premier poids super-lourd olympique des États-Unis à remporter une médaille depuis que Riddick Bowe a remporté l’argent. en 1988. Torrez avait un record amateur de 154-10, une séquence qui s’est terminée à Tokyo par une défaite par décision compétitive face à son rival de longue date Bakhodir Jalolov, qui a une fiche de 8. -0 en tant que professionnel.

À 6’2 et environ 230 livres, Torrez est un puncheur de volume qui a longtemps prospéré contre des combattants plus grands et naturellement plus gros. En dehors du ring, il est universitaire, a été le meilleur élève de sa classe à Mission Oak High School, a pratiqué divers sports universitaires et a été président du club d’échecs de l’école. L’étudiant exceptionnel qui s’est hissé au sommet de la boxe amateur jette maintenant son dévolu sur le jeu professionnel.