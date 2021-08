Les médailles de l’Espagne aux Jeux Olympiques, à l’examen

09.08.2021 à 09:00 CEST

Daniel Guillen

La délégation espagnole a mis un terme à sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec un total de 17 métaux. L’équipe masculine de water-polo n’a pas pu vaincre la Hongrie dans la lutte pour la troisième place et n’a pas pu ajouter la dernière médaille à l’Espagne, qui a clôturé cette édition avec un total de trois médailles d’or, huit d’argent et six de bronze, le même nombre de médailles qu’à Rio de Janeiro 2016.

L’Espagne ferme Tokyo 2020 en 22e position au classement général devant la Suède (9), la Suisse (13), le Danemark (11) ou la Croatie (8), entre autres. Le podium a été complété par les États-Unis avec 113 médailles et 39 d’or, qui ont dépassé la Chine avec 88 médailles et 38 d’or lors de la dernière journée. Le Japon complète le tiroir du bas avec 58 médailles et 27 d’or.

Avec les 17 médailles espagnoles, les mêmes qu’il a remportées à Rio de Janeiro 2016 (bien que dans ce cas, il s’agissait d’un total de huit médailles d’or), la délégation espagnole a remporté 167 médailles olympiques depuis Paris 1900 : 48 d’or, 72 d’argent et 47 de bronze. Le record absolu du 21e siècle a été les 20 médailles obtenues à Athènes en 2004. Depuis, le nombre est en baisse : 19 à Pékin 2008, 18 à Londres 2012, 17 à Rio de Janeiro et 17 autres à Tokyo 2020.

Trois médaillés d’or, huit d’argent et six de bronze

L’Espagne quitte Tokyo 2020 avec un total de 17 médaillés olympiques : Fátima Gálvez et Alberto Fernández, Sandra Sánchez et Alberto Ginés (or); Adriana Cerezo, Maialen Chourraut, Ray Zapata, Teresa Portela, Damián Quintero, Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz, Carlos Arévalo et Rodrigo Germade, équipe féminine de water-polo et équipe masculine de football (argent); et David Valero, Pablo Carreño Busta, Ana Peleteiro, Joan Cardona, Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez et équipe masculine de handball (bronze).

L’une des statistiques les plus curieuses est sans aucun doute l’incapacité de la délégation espagnole à décrocher une médaille d’or dans les catégories par équipes : L’Espagne n’est plus devenue championne olympique des sports collectifs depuis Atlanta 1996. Au cours de ces 25 années, L’équipe espagnole a perdu un total de neuf finales, dont le hockey sur gazon masculin (2), le football masculin (2), le basket-ball masculin et féminin (2) et le water-polo féminin (2)..