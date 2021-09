Les médailles de Reece James volées lors d’un cambriolage

Les médailles de Reece James lors de la victoire en Ligue des champions 2021, de la Super Coupe et de l’Euro 2020 ont toutes été volées, comme l’a confirmé le joueur sur Instagram, qui a déclaré qu’un cambriolage avait eu lieu à son domicile alors qu’il jouait contre le Zenit St Petersburg mardi 14 septembre.

Le défenseur de Chelsea, Reece James, a déclaré que sa médaille de vainqueur de la Ligue des champions avait été volée lors d’un cambriolage à son domicile mardi. James dit que sa médaille de vainqueur de la Super Coupe et sa médaille de finaliste de l’Euro 2020 ont également été volées dans son coffre-fort. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 septembre 2021

James lui-même s’est rendu sur les réseaux sociaux dans l’après-midi du jeudi 16 septembre pour déclarer que sa maison avait été cambriolée. Le joueur a également publié des images de vidéosurveillance du vol en cours. James a déclaré via son compte Instagram que :

« Le soir du 14 septembre 2021 alors que je jouais pour mon club au retour de la Ligue des champions, un groupe de lâches voleurs a fait irruption chez moi. Ils ont réussi à soulever collectivement un coffre-fort lourd contenant certains de mes objets personnels dans leur voiture. »

James était provocant au sujet du vol en déclarant que :

“Ces médailles ont été remportées en représentant Chelsea et l’Angleterre – des honneurs qui ne pourront jamais m’être enlevés, que j’aie ou non les médailles physiques pour le prouver. Néanmoins, je lance un appel à tous mes fans de Chelsea et de l’Angleterre pour qu’ils m’aident à identifier et à dénoncer ces individus de mauvaise vie qui ne pourront jamais être tranquilles alors que les preuves s’accumulent contre eux.

James tenait également à exprimer son soulagement de constater que personne n’était à la maison au moment du vol et que personne n’a été blessé, alors qu’il poursuivait :

“Heureusement, personne n’était présent pendant le cambriolage, mais je veux que vous sachiez tous que je suis en sécurité et en bonne santé.”

L’espoir est que les coupables soient trouvés et punis, avec Reece James récupérant ses médailles bien méritées, dans le processus. Telle est la nature unique des objets volés, il pourrait être plus facile de les retrouver.

