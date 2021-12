Les médaillés de Tokyo reçoivent un hommage émouvant du COE

15/12/2021 à 21:34 CET

Les médaillés des Jeux de Tokyo ont reçu ce mercredi un hommage émouvant de la Comité olympique espagnol auquel ont participé les rois d’Espagne, qui étaient chargés de rendre hommage à la combattante de karaté Sandra Sánchez, aux tireurs Alberto Fernández et Fátima Gálvez et au grimpeur Alberto Ginés, les médaillés d’or.

Philippe VI a rendu hommage ce mercredi aux Olympiens qui ont participé cette année aux JO de Tokyo, qu’il a assurés être « Une fierté pour l’Espagne & rdquor; et « un reflet du meilleur de la société » pour les valeurs qu’ils véhiculent et leur envie de se surpasser.

L’Auditorium Alfredo Goyeneche, au siège du COE, était plein à craquer pour accueillir un gala dans lequel Alejandro Blanco a agi en tant qu’hôte et a célébré les valeurs traditionnelles de l’Olympisme que « les athlètes espagnols incarnent ».

« Ce gala célèbre l’une des manifestations culturelles créées par les êtres humains, l’Olympisme. Du COE, nous avons l’honorable mission de perpétuer l’héritage qui a commencé en Grèce il y a près de trois mille ans », a déclaré Blanco.

« Les Jeux de Tokyo ont été les plus difficiles de l’histoire, incertains et peu sûrs. Une route très difficile, avec des pentes abruptes et des gouffres profonds. Malgré cela, nos athlètes ont obtenu 17 médailles et 42 diplômes. 56% des athlètes qui Ils ont terminé dans les huit premiers, quelque chose à souligner », a-t-il déclaré.

« Nous avons construit un héritage, un présent magnifique et nous avons assuré l’avenir. Nous devons être fiers de construire un pays à partir des fondations du sport. Nous pouvons être fiers de l’héritage que nous avons », a-t-il avoué.

Lors du gala, il y a eu une reconnaissance de tous les médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, bien que certains ne puissent pas être en personne.

Dans la capitale japonaise, les gagnants d’or étaient les tireurs Fátima Gálvez et Alberto Fernández, le grimpeur Alberto Ginés et la combattante de karaté Sandra Sánchez.

Les quatre ont reçu leur reconnaissance des mains de Don Felipe et Doña Letizia, avant que le roi, dans son discours, ait souligné « l’esprit des athlètes qui reflètent le meilleur du pays ».

« C’est particulièrement satisfaisant de voir que ces valeurs pénètrent la société à travers le sport et nos athlètes », a déclaré Don Felipe, qui avait également un « souvenir pour les paralympiens ».

Les médaillés d’argent étaient l’équipe féminine de water-polo, Teresa Portela (canoë), Adriana Cerezo (taekwondo), Damián Quintero (karaté), l’équipe espagnole de football masculin, Ray Zapata (gymnastique), Maialen Chorraut (canoë en eau vive), Carlos Arévalo, Marcus Cooper, Rodrigo Germade et Saúl Craviotto -k4- (canoë-kayak).

Les médaillés de bronze étaient Pablo Carreño (tennis), Ana Peleteiro (athlétisme), David Valero (VTT), Joan Cardona, Jordi Xammar et Nicolás Rodríguez (voile) et l’équipe espagnole de handball.

Le marcheur Jésus Ange Garcia Bragado, qui a pris sa retraite à Tokyo à 51 ans après avoir disputé ses huitièmes Jeux olympiques, a été reconnu par le président du COE bien qu’il n’ait pas remporté de médaille dans la ville japonaise.

« Je suis arrivé à Tokyo un peu plus âgé mais j’ai eu la chance de finir là où j’avais proposé, lors du dernier test de 50 kilomètres qui a été fait au niveau international. Dans ma prochaine étape professionnelle, j’espère redonner tout ce que le monde m’a donné. sport et stimuler les jeunes garçons à imiter », a-t-il déclaré.

Parmi les autorités présentes au gala figuraient José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid ; et Miquel Iceta, ministre de la Culture et des Sports, qui sont montés sur scène pour rendre hommage.

D’autres athlètes tels que la nageuse Mireia Belmonte, l’haltérophile Lidia Valentín, le patineur Javier Fernández, l’expiragüista David Cal ou les ex-athlètes Ruth Beitia et Fermín Cacho étaient présents au gala tandis que le joueur de tennis Rafa Nadal et l’ancien joueur de Pau Gasol ont laissé un message vidéo.

La soirée a été animée par une prestation de la soprano Pilar Jurado, qui a ravi le public avec sa voix.