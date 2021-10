Les médaillés des chemins de fer indiens et les participants aux Jeux olympiques de Tokyo récompensés par des Special Cash Awards

L’événement a été organisé pour honorer 25 joueurs médaillés et 6 entraîneurs des chemins de fer indiens qui ont participé aux XXXII Jeux Olympiques 2020 qui ont eu lieu à Tokyo, au Japon.

Les médaillés olympiques de Tokyo des chemins de fer indiens et les participants ont été félicités ! Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a déclaré que la progression de carrière assurée du sportif chez Indian Railways était actuellement en cours d’élaboration. Le ministre a demandé aux hauts fonctionnaires de présenter un projet de progression de carrière des sportifs des chemins de fer d’ici le 30 octobre 2021. Récemment, Vaishnaw a félicité les médaillés et les participants aux Jeux olympiques de Tokyo des chemins de fer indiens dans une fonction organisée par le Railway Sports Promotion Board (RSPB) . L’événement a été organisé pour honorer 25 joueurs médaillés et 6 entraîneurs des chemins de fer indiens qui ont participé aux XXXII Jeux Olympiques 2020 qui ont eu lieu à Tokyo, au Japon.

Le ministre de l’Union avait annoncé des récompenses en espèces spéciales aux athlètes et aux entraîneurs des chemins de fer indiens en plus des récompenses en espèces régulières du Conseil de promotion des sports ferroviaires. Vaishnaw avait annoncé des récompenses en espèces spéciales pour les joueurs (gagnants d’or – Rs 3 crore, gagnants d’argent – Rs 2 crore, gagnants de bronze – Rs 1 crore, jusqu’à 8 participants – Rs 35 Lakh, participants – Rs 7,5 Lakh). Le ministère des Chemins de fer avait également annoncé des prix en espèces pour les autocars des chemins de fer indiens (médaille d’or – Rs 25 Lakh, médaille d’argent – Rs 20 Lakh, médaille de bronze – Rs 15 Lakh et attachée aux autres participants – Rs 7,5 Lakh). À cette occasion, les athlètes et les entraîneurs des chemins de fer indiens ont reçu des prix spéciaux en espèces d’une somme totale de douze crores de roupies quatre-vingt-dix-sept lakh cinquante mille. Les athlètes et entraîneurs suivants d’Indian Railways ont reçu des prix en espèces :

Joueurs:

Saikhom Mirabai Chanu récompensé par Rs 2 croreRavi Kumar récompensé par Rs 2 croreAmit Rohidas récompensé par Rs 1 croreNilkanta Sharma récompensé par Rs 1 croreBajrang Punia récompensé par Rs 1 croreDeep Grace Ekka récompensé par Rs 35 lakhNikki Pradhan récompensé par Rs 35 lakhGurjit 35 Kaur récompensé lakhNisha récompensée de Rs 35 lakhNeha récompensée de Rs 35 lakhSushila Chanu récompensée de Rs 35 lakhMonika récompensée de Rs 35 lakhNavjot Kaur récompensée de Rs 35 lakhSalima Tete récompensée de Rs 35 lakhNavneet Kaur récompensée de Rs 35 lakhLalremsiami récompensée de Rs 35 lakhVandana Kata lakhKaml Preet Kaur récompensé de Rs 35 lakhVinesh Phogat récompensé de Rs 7,5 LakhBhawana Jat récompensé de Rs 7,5 LakhPriyanka Goswami récompensé de Rs 7,5 LakhSutirtha Mukherjee récompensé de Rs 7,5 LakhPranati Nayak récompensé de Rs 7,5 LakhAnnu Ranikh récompensé de Rs7,5

Entraîneurs :

Vijay Sharma récompensé par Rs 20 lakhMd. Ali Qamar récompensé de Rs 15 lakhAnil Mann récompensé de Rs 20 lakhRajeev Tomar récompensé de Rs 20 lakhKuldeep Singh récompensé de Rs 7,5 lakhS. Murali récompensé par Rs 7,5 lakh

