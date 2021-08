Les médailles des Jeux Paralympiques, avec éventails fleuris et en braille

in

21/08/2021 à 11h20 CEST

Objet le plus précieux des Jeux Paralympiques de Tokyo, les médailles des trois athlètes qui monteront sur le podium, ont cette fois le dessin de Sakiko Matsumoto et s’inspirent des éventails traditionnels japonais et sont gravés en braille sur le devant.

Plus de 4 400 athlètes de 160 pays souffrant de handicaps physiques, intellectuels, visuels ou de paralysie cérébrale affrontent les Jeux Paralympiques de Tokyo, qui dans cette édition comptent 539 épreuves (272 hommes, 227 femmes et 40 mixtes) avec des médailles.

Pour les fabriquer, le comité d’organisation de Tokyo 2020 a mené plusieurs projets, dont un qui consistait à collecter des petits appareils électroniques à recycler et, avec ce nouveau matériau, à concevoir les médailles. L’initiative a été un succès car, selon les organisateurs, près de 80 000 tonnes ont été collectées entre 2017 et 2019 dans presque toutes les villes du Japon.

Le concours de conception de médaille l’a remporté Sakiko Matsumoto, un artiste de la préfecture de Chiba et diplômé du département des beaux-arts de l’université de Tama.

Matsumoto a conçu une médaille innovante basée sur l’un des éléments les plus implantés dans la culture japonaise, l’éventail, avec des empreintes en forme de cercle afin qu’il puisse être différencié au toucher de quel type de médaille il s’agit et pour la première fois en pensant aux athlètes avec handicaps visuels car le nom « Tokyo 2020 » est écrit en braille.

Selon les organisateurs, le « kaname » regroupe toutes les parties de la gamme représentant tous les athlètes « quelle que soit leur nationalité ou leur origine, intégrant la gentillesse et la vitalité du peuple japonais et reflétant l’environnement naturel du Japon ».

De plus, les étuis pour médailles des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 sont fabriqués à partir de bois de chamo (frêne japonais) de couleur indigo japonaise traditionnelle, fabriqués à la main par des artisans qualifiés utilisant des techniques de menuiserie japonaises sophistiquées.