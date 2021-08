Les médaillés olympiques indiens recevront gratuitement Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) Crypto new media

La plate-forme de crypto-monnaie Bitbns a l’intention d’ouvrir un plan d’investissement systématique (SIP) dans les actifs numériques pour les athlètes indiens qui remportent des médailles aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. L’échange accorderait environ 2 700 $ en crypto aux gagnants de la médaille d’or.

«Plus vite, plus haut, plus fort» et gagnez de la crypto

L’Economic Times a rapporté que les athlètes indiens aux Jeux Olympiques pourraient recevoir des crypto-monnaies en cadeau s’ils parvenaient à remporter une médaille au tournoi de Tokyo.

La plate-forme de négociation qui fournira l’offre est Bitbns. Les premiers athlètes qui peuvent obtenir une exposition gratuite à la crypto-monnaie sont les gagnants Mirabai Chanu et PV Sindhu. La première a remporté une médaille d’argent en haltérophilie féminine de 49 kg tandis que la seconde a obtenu le bronze en badminton en simple féminin aux Jeux olympiques de Tokyo.

Bitbns prévoit de déployer un compte SIP et d’octroyer près de 2 700 $ en actifs numériques aux champions olympiques, 1 350 $ pour les médaillés d’argent et 675 $ pour les médaillés de bronze. Il transférera le montant sur leurs comptes, et après avoir rempli les normes Know Your Customer (KYC), les athlètes seront exposés à des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

La plate-forme de négociation a expliqué qu’elle structurerait le SIP sur une période de 3 à 5 ans, et ainsi les médaillés pourront générer des bénéfices à long terme grâce à Bitbns. Gaurav Dahake – le directeur général de la plateforme – a noté :

“Bitcoin et Ethereum ont été les actifs les plus performants de la dernière décennie, et ont donné des rendements exceptionnels et nous visons à ce que nos gagnants se livrent à ce voyage enrichissant.”

Les Indiens adorent les crypto-monnaies

Selon une étude récente, les résidents indiens ont augmenté leurs investissements en actifs numériques de 200 millions de dollars en 2020 à 40 milliards de dollars pour les six premiers mois de cette année, indiquant que leur appétit pour les crypto-monnaies a considérablement augmenté.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que les Indiens, qui sont des admirateurs bien connus de l’or, ont commencé à changer leurs stratégies d’investissement du métal précieux aux monnaies virtuelles. Un investisseur local a expliqué :

«Je préférerais mettre mon argent en crypto plutôt qu’en or. La crypto est plus transparente que l’or ou les actifs et génère des rendements plus élevés sur une période plus courte. »

L’enquête a ajouté que le nombre de personnes qui échangent des crypto-monnaies en Inde est de 15 millions. Il dépasse de manière significative un pays bien développé comme le Royaume-Uni, par exemple, où 2,3 millions de personnes sont entrées sur le marché. Sandeep Goenka – le co-fondateur de la plateforme ZebPay – a révélé les raisons pour lesquelles le deuxième pays le plus peuplé a connu cette augmentation massive :

«Ils trouvent plus facile d’investir dans la crypto que dans l’or car le processus est tellement plus simple. Vous allez en ligne, vous pouvez acheter de la crypto, vous n’avez pas à la vérifier, contrairement à l’or.

