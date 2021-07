Les médaillés olympiques sont désormais autorisés à retirer leurs masques pendant 30 secondes sur le podium ⋆ .

L’Australie a remporté l’or et établi un nouveau record dans le relais féminin 4×100 nage libre (AP)

Les athlètes olympiques sont désormais autorisés à poser avec leurs médailles sur le podium sans masque pendant 30 secondes maximum.

Les masques sont obligatoires pour tous les athlètes, le personnel et les médias sur tous les sites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, en raison de la pandémie de coronavirus au Japon.

Au cours de la première journée des Jeux, de nombreux athlètes médaillés ont gardé leur masque pendant toute la présentation.

Mais les athlètes ont été informés par le Comité international olympique qu’ils disposeraient d’une fenêtre de 30 secondes pour retirer leurs masques pour les photos.

«Ce n’est pas agréable à avoir. C’est un must”, a déclaré à . le porte-parole du CIO, Mark Adams.

«Non, il n’y a pas de relâchement et nous exhortons et demandons à tout le monde d’obéir aux règles.

Les athlètes de judo ont gardé leurs masques lors de leur cérémonie de remise des médailles le premier jour (.)

“C’est important pour le sport, pour toutes les personnes impliquées et pour nos amis japonais et cela enverrait un message fort.

« Nous comprenons qu’il y a beaucoup d’excitation et bien sûr, lorsque vous remportez une médaille, nous pensons aux athlètes.

«Il y a des choses que nous avons malheureusement dû rendre plus strictes. C’est vraiment dans notre propre intérêt, dans l’intérêt de tous et dans l’intérêt de Jeux sûrs et sécurisés que nous obéissions à ces règles.’

Les athlètes sont brièvement autorisés à retirer leurs masques pour poser sur le podium (EPA)

L’équipe australienne, qui a remporté l’or et établi un nouveau record du monde dans le relais féminin 4×100 nage libre dimanche, a défendu ses nageuses après avoir été vues posant pour des photos sans porter de masques.

«Nos athlètes suivaient simplement la direction de l’officiel sur le podium, qui brandit une pancarte indiquant brièvement les masques pour les photographies. C’est ce que nos filles ont fait », a déclaré un communiqué.

“Le CIO l’a confirmé et il n’y a rien de mal à ce que les athlètes fassent cela.”

Chase Kalisz a été autorisé à retirer son masque pour une photo avec sa médaille d’or (.)

Le nageur américain Chase Kalisz, qui a remporté dimanche la première médaille d’or des États-Unis, a révélé qu’un officiel avec une pancarte a indiqué quand les athlètes sont autorisés à retirer leurs masques pour prendre des photos.

“Nous avions tous nos masques, je ne l’avais enlevé que parce qu’un type tenant une pancarte me le disait”, a déclaré Kalisz après avoir remporté le 400 mètres quatre nages individuel.

— C’est la seule fois où ils sont partis.

«Je ne peux pas parler du protocole approprié, mais il avait une pancarte sur le podium qui disait masque, masque, c’est donc ce que nous avons fait.

« Idéalement, je le porterai autant que possible. Si j’avais enlevé le masque sur le podium, c’était vraiment parce que quelqu’un tenait une pancarte.’

