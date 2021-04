Les médecins de Boston poussent la discrimination raciale à l’hôpital comme “ antiraciste ” ⋆ 10z viral

Un hôpital de Boston a publié un nouveau plan «Programme antiraciste pour la médecine» qui, selon lui, favorisera «l’équité raciale» dans les soins de santé.

Selon un article publié dans le Boston Review, le Brigham and Women’s Hospital offrira «des soins préférentiels basés sur la race» afin d’assurer des «interventions raciales».

«Offrir des soins préférentiels basés sur la race ou l’ethnicité peut susciter des contestations juridiques de notre système de droit des daltoniens», ont écrit Bram Wispelwey et Michelle Morse, professeurs de la Harvard Medical School. «Mais étant donné les nombreuses preuves actuelles que nos systèmes de santé, judiciaires et autres préfèrent déjà injustement les personnes blanches, nous pensons – suivant le cadre éthique de Zack et d’autres – que notre approche est corrective et donc obligatoire. Nous encourageons les autres institutions à agir avec confiance au nom de l’équité et de la justice raciale, avec le soutien des récents décrets exécutifs de la Maison Blanche. »

Le Dr Bram Wispelwey et le Dr Michelle Morse, qui enseignent tous deux à la Harvard Medical School, ont demandé que l’allocation des ressources médicales se fasse en fonction de la race. https://t.co/g73VMmiHkG – Arevalo & Meyers (@MexUSAInmigrant) 29 mars 2021

Les instructeurs se sont liés à un décret signé par le président Joe Biden le premier jour de son mandat qui appelait à «mener une évaluation de l’équité dans les agences fédérales» et ont révoqué la Commission 1776 établie par l’ancien président Donald Trump pour enseigner l’éducation civique américaine fondamentale dans les écoles. L’administration Biden a supprimé le rapport 1776 du site Web de la Maison Blanche, mais vous pouvez lire une copie obtenue par The Federalist ici.

En plus de prétendre que les données montrant que les Blancs étaient plus susceptibles d’être des patients dans son hôpital démontrent une «inégalité raciale», les professeurs de Harvard affirment que le «racisme institutionnel» est à la racine de l’Amérique. L’article appelle à une «formation sur les préjugés implicites» ainsi qu’à des «listes de contrôle» pour que les prestataires vérifient qu’ils ne sont pas racistes envers les patients.

«La formation sur les préjugés implicites et les listes de contrôle offrent des solutions indirectes lorsque des formes plus directes d’action explicite de la race sont disponibles; l’objectivité à laquelle aspirent les critères cliniques est également inévitablement entachée par l’omniprésence du racisme structurel », déclare l’article. «Ce dont nous avons besoin à la place, nous en sommes venus à croire, c’est un programme de médecine proactivement antiraciste.»

Les médecins mènent ce printemps et d’autres «solutions équitables» dans le cadre d’une initiative pilote au Brigham and Women’s Hospital. Wispelwey et Morse affirment que l’économiste de gauche William Darity Jr. a fourni un «cadre de réparation» qui doit être appliqué à la profession de santé pour garantir que les «patients noirs et Latinx» reçoivent la priorité.

L’un des programmes proposés par les scénaristes s’appelle «Redress». Le programme vise à discriminer les Blancs qui ont besoin de soins médicaux afin que d’autres personnes puissent automatiquement recevoir un traitement.

«La réparation pourrait prendre plusieurs formes, des transferts en espèces et des soins à prix réduit ou gratuits aux taxes sur les hôpitaux à but non lucratif qui excluent les patients de couleur et aux changements de protocole explicites par la race (comme l’admission préférentielle de patients historiquement privés d’accès à certaines formes de soins médicaux)», le les professeurs écrivent.

Selon GianCarlo Canaparo, chercheur principal à la Heritage Foundation, cet effort violerait «un certain nombre de lois fédérales et étatiques», en plus du titre VI de la loi de 1964 sur les droits civils, qui stipule: «Aucune personne aux États-Unis ne doit , pour des raisons de race, de couleur ou d’origine nationale, être exclu de la participation, se voir refuser les avantages ou faire l’objet de discrimination dans le cadre de tout programme ou activité bénéficiant d’une aide financière fédérale. »

«De plus, la décision de Bringham and Women’s Hospital de discriminer dans la fourniture de services médicaux le rend inéligible pour recevoir un financement fédéral et met en péril le financement fédéral de la Harvard Medical School à laquelle il est affilié», a noté Canaparo. «Par exemple, la loi sur les soins abordables (‘Obamacare’) interdit à tout financement de la santé et des services sociaux d’aller à un fournisseur médical qui discrimine sur la base de la race. De même, le titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 interdit aux fonds fédéraux d’aller à toute organisation qui se livre à la discrimination raciale. L’hôpital s’expose également, ainsi que la Harvard Medical School, à l’application par un tribunal ou une agence fédérale des exigences anti-discrimination de la loi.

L’hôpital donnera la priorité à cinq quartiers de Boston avec les populations noires et latines les plus élevées et fournira des services de sensibilisation dans ces communautés pour s’excuser du prétendu racisme institutionnel.