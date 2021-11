Les médecins de Delhi se mettent en grève, se retirent des services OPD ; Voici pourquoi

L’association des médecins avait lancé un appel national à la grève et à la protestation contre la décision du gouvernement de reporter de plus de quatre semaines le conseil NEET-PF.

En raison du retard de la consultation NEET-PG 2021, les médecins résidents de trois hôpitaux centraux de la capitale nationale se sont mis en grève et ont suspendu les services OPD. Les trois hôpitaux où les médecins résidents ont suspendu les services OPD sont les hôpitaux Ram Manohar Lohia, Safdarjung et Lady Hardinge de la ville, a rapporté l’agence de presse PTI. Auparavant, la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) avait exhorté les médecins à se mettre en grève et à suspendre les services OPD dans les hôpitaux publics à la suite d’un long retard dans le conseil NEET-PG 2021.

L’association des médecins avait lancé un appel national à la grève et à la protestation contre la décision du gouvernement de reporter de plus de quatre semaines le conseil NEET-PF. La Cour suprême entend actuellement le plaidoyer qui a contesté le quota SAP notifié par le gouvernement central en 2019.

Dans une déclaration officielle, l’Association des médecins résidents (RDA) de l’hôpital RML a déclaré à l’administration hospitalière que les médecins résidents avaient suspendu les services OPD à partir du 27 novembre pour marquer leur protestation contre les retards et reports répétés du conseil NEET-PG.

La FORDA, dans un communiqué publié plus tôt, avait déclaré que les médecins résidents s’acquittaient sans relâche des tâches liées au Covid-19 ainsi qu’aux tâches non liées à Covid qui leur étaient confiées depuis un an et demi. Avec la prochaine audience de la Cour suprême prévue pour le 6 janvier 2022, les médecins ne voient aucun répit après leur conseil NEET déjà retardé, a-t-il ajouté.

L’Association des médecins résidents de l’AIIMS, à New Delhi, est également venue en soutien à leurs frères et a exhorté le gouvernement central à intervenir dans l’affaire et à accélérer le processus de conseil. Il déplore que le conseil pour l’admission dans les facultés de médecine du PG ait été reporté de plus de deux mois après la publication du résultat de l’examen d’entrée.

