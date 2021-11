En raison de son âge avancé, la reine Elizabeth II s’est vu imposer des règles de santé plus restrictives par ses médecins. Selon un rapport de Vanity Fair, le monarque est invité à renoncer à ses gin-martinis préférés. « On a dit à la reine de renoncer à son verre du soir qui est généralement un martini », a déclaré un ami de la famille à la publication. « Ce n’est pas vraiment grave pour elle, elle n’est pas une grande buveuse, mais il semble un peu injuste qu’à ce stade de sa vie, elle doive renoncer à l’un des rares plaisirs. »

Selon le rapport, la reine savoure « un verre de Dubonnet et de gin avec une tranche de citron et beaucoup de glace », ainsi qu’un dry gin martini ou un verre de champagne avant de se coucher. Cependant, elle a révélé en 2019 qu’elle n’était pas une buveuse de vin. « Je ne bois pas de vin moi-même, mais j’entends que c’est très bon », a déclaré la reine au directeur de l’Institut national de botanique agricole lors d’un événement royal.

Après une brève hospitalisation en octobre, la santé de la reine a suscité des inquiétudes. Cependant, les plans pour les festivités des fêtes se poursuivront normalement. La nouvelle mise à jour est venue d’une source royale qui a déclaré au Mirror qu’en dépit de ses récents problèmes de santé, Sa Majesté a récemment « dit à tout le monde qu’elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et était très impatiente de les accueillir pour Noël ». La source a noté que « comme beaucoup d’autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus », qui a mis un terme aux rassemblements traditionnels pendant la saison des vacances 2020 .

Sa Majesté célébrera son jubilé de platine en 2022, marquant ses 70 ans sur le trône, et cette nouvelle concernant la réduction de sa consommation d’alcool est la dernière de quelques préoccupations mineures concernant son âge avancé. Elle a été aperçue publiquement en train d’utiliser une canne pour la première fois depuis 2003 lors de sa visite à l’abbaye de Westminster à Londres lundi. Elle a fait le déplacement pour assister au centenaire de la Royal British Legion, qui est chargée de coordonner l’appel au coquelicot britannique, qui collecte des fonds pour les anciens combattants. Une source royale est restée vague quant à la raison pour laquelle la reine avait besoin de la canne, partageant seulement avec Newsweek que le soutien supplémentaire était pour son « confort ».

On pense qu’elle pourrait démissionner de ses fonctions royales et transmettre la couronne à son fils, le prince Charles. Elle a déjà commencé à déléguer des tâches spécifiques et des devoirs royaux au prince Charles et à son petit-fils, le prince William. Ils organisent tous les deux des cérémonies d’investiture, des cérémonies de chevalier pour les meilleurs britanniques.

Cette décision intervient quelques mois seulement après le décès du prince Philip en avril 2021. Sa cause officielle de décès est répertoriée comme « vieillesse ». Elle a mis 14 jours en privé pour pleurer la perte, presque le double de la période de deuil traditionnelle de 8 jours. Au moment de sa mort, la reine a publié une déclaration remerciant ceux qui ont envoyé leurs condoléances. « Alors qu’en tant que famille, nous vivons une période de grande tristesse, cela a été un réconfort pour nous tous de voir et d’entendre les hommages rendus à mon mari, de la part de ceux du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier », elle a dit. « Ma famille et moi tenons à vous remercier tous pour le soutien et la gentillesse qui nous ont été témoignés ces derniers jours. Nous avons été profondément touchés et nous continuons de nous rappeler que Philip a eu un impact si extraordinaire sur d’innombrables personnes tout au long de sa vie. »