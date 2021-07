Les médecins de l’hôpital Max de Saket utilisent avec succès la cryoablation pour une gestion efficace de la douleur

La cryoablation, un amalgame de deux mots – « cryo » signifiant froid et « ablation » peut être utilisé pour soulager une multitude de conditions douloureuses

Dans une approche nouvelle et distincte de la gestion efficace de la douleur, les médecins de l’hôpital Max Super Specialty de Saket ont commencé à utiliser la cryoablation, une procédure peu invasive pour les patients souffrant d’un large éventail de conditions. Bien que la procédure ait été utilisée à d’autres fins médicales, son utilité dans la gestion de la douleur n’est apparue que récemment et s’est avérée révolutionnaire dans la congélation des nerfs, pour réduire la douleur.

Le mot cryoablation, un amalgame de deux mots – « cryo » signifiant froid et « ablation » peut être utilisé pour soulager une multitude d’affections douloureuses telles que l’arthrite des grosses articulations telles que le genou, la hanche, l’épaule et les articulations sacro-iliaques, le cancer la douleur et les douleurs nerveuses telles que la névralgie post-zostérienne (complication courante du zona) parmi beaucoup d’autres. La cryoablation peut également être extrêmement utile chez les jeunes patients souffrant de douleurs arthritiques qui souhaitent éviter ou reporter une chirurgie de remplacement articulaire.

Expliquant la procédure, le Dr Amod Manocha, responsable de la gestion de la douleur à l’hôpital Max de Saket, a déclaré : « L’objectif principal de la cryoablation est la désactivation des nerfs transmettant les signaux de douleur au cerveau. Ceci est réalisé en congelant ces nerfs de manière contrôlée à des températures pouvant descendre jusqu’à moins 80 degrés. La procédure est effectuée à l’aide d’une sonde spéciale appelée cryosonde, une aiguille creuse à travers laquelle le gaz surfondu tel que l’oxyde nitreux ou le dioxyde de carbone est délivré d’une chambre haute à basse pression. La sonde est guidée vers l’emplacement correct à l’aide d’ultrasons et de rayons X. Le gaz est délivré une fois que la sonde est au bon endroit. Les températures extrêmement basses atteintes à la pointe de la cryosonde provoquent la formation d’une boule de glace, qui peut être visualisée à l’aide d’ultrasons. Cela gèle les nerfs voisins et réduit ainsi la douleur. Une fois la procédure terminée, la cryosonde est retirée et le site de la procédure est recouvert d’un petit pansement.

Parlant des nombreux avantages de la cryoablation, le Dr Manocha a déclaré : « Cette technologie est une alternative de gestion de la douleur mini-invasive qui ne nécessite aucune coupure ni incision, agit rapidement et peut apporter un soulagement durable de la douleur.

Avec un taux de réussite élevé et peu de temps de récupération, cette procédure peut être utilisée dans la gestion d’un large éventail d’affections douloureuses. Le traitement implique une procédure de soins de jour sans exigence de nuit à l’hôpital. Ce sont des procédures sûres sans risque accru de complications et aucune anesthésie générale n’est requise. De plus, moins de douleur après le traitement peut se traduire par une amélioration de la capacité fonctionnelle et une réduction des besoins en analgésiques, ainsi qu’une réduction des taux d’invalidité. Le traitement peut également être facilement répété si nécessaire.

Le Dr Manocha a également partagé les détails des deux cas où il a utilisé avec succès cette technologie. Ces cas reflètent également le large éventail de conditions dans lesquelles la cryoablation peut s’avérer bénéfique. Il a déclaré: «J’ai récemment traité une femme de 75 ans qui souffrait d’arthrite sévère à l’épaule et qui réduisait considérablement les mouvements de l’épaule au point que même lever les mains pour boire un verre de thé ou manger n’était pas possible sans aide. Sa mobilité était limitée par d’autres problèmes médicaux, notamment le parkinsonisme et son récent rétablissement d’une infection au COVID-19.

Elle a passé la majeure partie de sa journée allongée sur le dos car s’allonger de chaque côté était trop douloureux à cause de ses épaules et cela a également entraîné des escarres. Elle a subi une procédure de cryoablation pour les nerfs de l’épaule. Nous avons ciblé de manière sélective la congélation des petits nerfs qui transportent les signaux de douleur de l’articulation de l’épaule. Après la procédure, sa gamme de mouvements de la main s’est améliorée et elle est maintenant capable de porter une tasse de thé à sa bouche et de la boire toute seule. Sa capacité à s’allonger sur le côté s’est également améliorée et cela pourrait aider à la guérison de ses escarres.

Commentant l’autre cas qu’il a traité en utilisant la même procédure, le Dr Manocha a ajouté : « Un patient de 68 ans est venu nous voir avec des plaintes de douleurs thoraciques, abdominales et dorsales du côté droit qui persistaient depuis deux semaines. Sa douleur ressemblait à une sensation constante d’ecchymose qui rendait difficile de s’endormir ou de se retourner dans son lit. Une tomodensitométrie a révélé une grande masse pulmonaire droite envahissant l’espace d’où les nerfs sortent de la colonne vertébrale. Il y avait de nombreux défis dans ce cas, y compris l’insuffisance rénale du patient et le fait qu’il ne réagissait pas très bien aux analgésiques habituels. Pour ajouter à ces défis, le patient est devenu désorienté à la suite d’un accident vasculaire cérébral, nécessitant un changement de ses analgésiques pour s’assurer qu’ils n’ajoutent pas à la désorientation, ce qui a encore aggravé sa douleur. Il a subi une cryoablation des nerfs comprimés par la masse pulmonaire sous anesthésie locale. La procédure ciblait sélectivement les nerfs comprimés par la tumeur pour réduire leur capacité à transmettre la douleur. Après la procédure, sa douleur a diminué dans une large mesure. Il est passé d’une douleur intense à presque aucune douleur en l’espace de quelques heures et en a été extrêmement satisfait.

La cryoablation est déjà reconnue comme une méthode révolutionnaire de soulagement de la douleur à travers le monde. Comme il n’endommage pas les structures nerveuses de façon permanente, il permet aux tissus nerveux de se régénérer progressivement sans risque d’inflammation nerveuse post-opératoire. La méthode étant sûre et peu invasive est particulièrement recommandée lorsque les moyens conservateurs s’avèrent inefficaces.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.