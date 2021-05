Les médecins de Maradona font face à des accusations d’homicide en Argentine ⋆ .

Sept professionnels de la santé sont accusés d’avoir tué une icône internationale du football Diego Maradona et ont été accusés d’homicide.

Selon ESPN, les procureurs de San Isidro, en Argentine, ont déposé des accusations «d’homicide simple avec intention éventuelle» contre un neurochirurgien. Leopoldo Luque, psychiatre Agustina Cosachov ainsi que deux infirmières, une infirmière coordonnatrice, un médecin et un psychologue.

Le rapport de la bombe par Adriana Garcia Remarques:

Des enregistrements audio de conversations privées entre des médecins et des personnes de l’entourage de Maradona ont été divulgués aux médias et ont indiqué que Maradona n’était pas correctement pris en charge avant sa mort.

Selon le tabloïd britannique The Sun, les cinq autres accusés sont Ricardo Omar Almiron, 37, Dahiana Gisela Madrid, 36. Mariano Perroni, 40; Nancy Forlini, 52 et Carlos Angel Diaz, 29.

La légende de la «Main de Dieu» est décédée dans sa maison de la région de Buenos Aires d’une insuffisance cardiaque le 25 novembre 2020 à l’âge de 60 ans – deux semaines après une opération de chirurgie cérébrale apparemment réussie réalisée par Luque.

Le neurochirurgien a été rapidement jeté sous un nuage de suspicion après la perte soudaine de l’un des footballeurs les plus célèbres du monde.

L’enquête a commencé après que deux des cinq filles de Maradona aient porté plainte contre Luque. Les procureurs allèguent que l’équipe médicale savait que le football était en train de mourir mais n’a rien fait pour l’empêcher de le faire.

Les responsables de la justice en Argentine ont immédiatement ouvert leur enquête sur la mort de Maradona en perquisitionnant le domicile de Luque après qu’un juge local de San Isidro a approuvé la demande.

«Hier, l’enquête et la justification des preuves se sont poursuivies avec le recueil de déclarations de personnes, y compris des parents directs du défunt», note une déclaration du parquet du 29 novembre 2020. «En vertu des preuves recueillies, elle a été prise en considération. nécessaire pour demander des fouilles au domicile et au cabinet du docteur Leopoldo Luque.

La clé de l’enquête en cours sont les résultats d’une commission médicale spéciale nommée pour déterminer toute preuve de jeu déloyal ou de négligence ayant conduit à la mort de Maradona. Ce conseil a rendu ses conclusions à la fin du mois dernier et les résultats semblent impliquer les professionnels impliqués dans le traitement de la superstar du football à la retraite depuis longtemps.

Le rapport a conclu que l’équipe médicale avait agi de «manière inappropriée, déficiente et imprudente» lors du traitement de Maradona et a finalement échoué à le soigner correctement après qu’il se soit remis d’une opération au cerveau, le laissant plutôt «à lui-même».

D’après le rapport:

Bien qu’il soit contrefactuel de dire que Maradona ne serait pas mort s’il avait été correctement soigné à l’hôpital, compte tenu de ses antécédents médicaux dans les jours qui ont précédé sa mort, nous pensons qu’il aurait eu une plus grande chance de survivre.

«Il a présenté des signes sans équivoque d’une période d’agonie prolongée, nous concluons donc que le patient n’a pas été correctement surveillé à partir de 12h30 le 25/11/2020», a poursuivi le rapport, soulignant que le patient avait été effectivement «ignoré».

Luque a vigoureusement nié les allégations et a publiquement fustigé les efforts pour en faire un «bouc émissaire».

«Vous voulez savoir de quoi je suis responsable?» »a-t-il demandé à voix haute lors d’une conférence de presse remplie de larmes à la suite du raid sur ses bureaux. «Pour l’avoir aimé, pour avoir pris soin de lui, pour avoir prolongé sa vie, pour l’avoir améliorée jusqu’au bout.

Aucun motif n’a été lancé pour le moment. Chacun des huit accusés doit comparaître devant un tribunal entre le 31 mai et le 14 juin.

«Après tant d’injustices, l’affaire a bouclé la boucle», a déclaré une «source judiciaire» anonyme à l’Agence France-Presse.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent entre huit et 25 ans de prison.

Une inspiration pour des millions de personnes, Maradona a conduit La Albiceleste, l’équipe nationale de football argentine, à sa deuxième victoire en Coupe du monde en 1986 dans l’un des matchs de la finale les plus mémorables et les plus discutés de tous les temps.

[image via Chris McGrath/Getty Images]

