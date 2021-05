Les médecins de première ligne américains déposent une motion pour une ordonnance de non-communication contre la vaccination des enfants contre le COVID ⋆ .

«Les médecins de première ligne américains (AFLDS) ont déposé aujourd’hui une requête devant le tribunal de district américain du district nord de l’Alabama demandant une ordonnance d’interdiction temporaire contre l’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) autorisant l’utilisation des vaccins COVID-19 chez les enfants de moins de 16 ans, et qu’aucune nouvelle extension des EUA aux enfants de moins de 16 ans ne soit accordée avant la résolution de ces problèmes lors du procès », a annoncé jeudi le site Internet de l’organisation.

La fondatrice de l’AFLDS, Simone Gold, a déclaré: «Nous, médecins, sommes pro-vaccin, mais ce n’est pas un vaccin. Il s’agit d’un agent biologique expérimental dont les méfaits sont bien documentés (bien que supprimés et censurés) et se développent rapidement, et nous ne soutiendrons pas l’utilisation des enfants américains comme cobayes.

Nous, médecins, sommes pro-vaccins, mais sans études de sécurité à long terme appropriées pour les enfants, nous ne pouvons pas soutenir l’utilisation des enfants américains comme cobayes. # ProtectTheChildren pic.twitter.com/14QWfpuaii – Dr Simone Gold (@drsimonegold) 21 mai 2021

La requête de l’AFLDS demande «une injonction temporaire contre toute autorisation existante ou supplémentaire d’utilisation chez les enfants de moins de 16 ans, de l’un des` `vaccins ” COVID-19 qui ont été approuvés en vertu de l’autorisation d’utilisation d’urgence (` `EUA ”) prévue dans 21 US Code § 360bbb – 3. »

«Nous insistons pour que l’EUA ne soit pas abandonnée prématurément; certainement pas avant la fin des essais – le 31 octobre 2022 pour Moderna et le 27 avril 2023 pour Pfizer », a déclaré Gold. «Nous sommes choqués par la simple discussion à ce sujet et ne resterons pas silencieux pendant que les Américains sont utilisés comme cobayes pour un virus avec une capacité de survie de 99,8% dans le monde et de 99,97% avant 70 ans.»

Gold a ajouté: «L’AFLDS a recherché dans le pays les avocats guerriers les plus féroces et ce procès est le résultat des efforts intenses de tant de Patriotes incroyablement talentueux et engagés.