Les médecins de Vicente Fernández rapportent qu’il est stable, conscient et qu’une trachéotomie a été pratiquée

Après avoir subi plusieurs complications d’une chute qui a causé une blessure au col de l’utérus, le chanteur Vicente Fernández a montré des améliorations, son équipe médicale a signalé qu’il est stable et qu’une trachéotomie a été réalisée.

Après avoir été opéré à l’hôpital, la chirurgie qu’il a subie lui a causé des problèmes respiratoires. Sa santé est donc devenue critique et il a dû être mis sous sédation pour différentes interventions afin de l’aider à respirer.

Les médecins qui l’ont soigné ont déclaré que c’était une chute de sa propre taille qui lui avait fait perdre la mobilité de ses quatre membres. Cela a conduit à une opération d’urgence.

Avec l’opération réalisée et les difficultés que l’interprète a dû respirer, aujourd’hui l’un des médecins en charge de sa santé a indiqué qu’en ce moment le Charro de Huentitán réagit et a donné des attitudes positives.

“Hier, il a subi une trachéotomie, une opération qui s’est déroulée sans incident. M. Vicente Fernández est sans sédation, éveillé, conscient et interagit avec sa famille. Le respirateur que vous avez actuellement n’est qu’un support, les respirations sont spontanées. Son cœur et ses poumons sont stables, jusqu’à présent sans complications », a déclaré au média l’un des médecins traitant le chanteur.

«Jusqu’à présent, l’évolution a été très favorable au sein du processus de la même maladie. Nous continuerons à vous informer de la situation de M. Vicente Fernández en fonction des progrès qu’il fait dans le processus de sa maladie », a-t-il ajouté.

On s’attend à ce qu’au cours des prochains jours, Fernández continue de réagir favorablement afin qu’il puisse sortir d’un état critique et entamer plus tard une récupération qui ne nécessite pas plus d’assistance respiratoire.