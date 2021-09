Les médecins découvrent un élément clé pour perdre du poids, qui était à peine pris en compte | La vie

Un nouvel élément s’intègre progressivement dans le mécanisme complexe de la perte de poids. Et c’est plus important qu’il n’y paraît.

Peu importe que vous alliez chez un nutritionniste ou que vous le fassiez vous-même : vous savez que pour perdre du poids, il faut suivre un régime et faire de l’exercice.

Deux tâches qui demandent des efforts et des sacrifices, au point de devenir une torture pour beaucoup de gens. Mais maintenant, les médecins évaluent un troisième pilier qui devient de plus en plus important : dormir suffisamment d’heures.

De nombreux nutritionnistes recommandent de bien se reposer lors d’un régime, mais maintenant ils sont découverts de nouveaux liens entre sommeil et perte de poids, cela augmente l’importance d’un bon repos.

Mieux encore, ce nouveau facteur n’implique pas d’effort physique ou mental, comme un régime ou de l’exercice.

Mais pour beaucoup de gens, prendre deux heures de plus pour dormir entre 7 et 9 heures, ce que recommande l’OMS, peut être un vrai casse-tête.

Nouvelles études compilées par Greatist associez le manque de sommeil à la prise de poids ou aux effets réduits du régime alimentaire et de l’exercice.

Selon le Dr Janet Kennedy, dormir moins d’heures que nécessaire modifie les hormones qui régulent l’appétit. Qui fait augmenter le désir de manger et de choisir des aliments plus satisfaisants, qui font grossir.

Une autre étude a montré que les personnes qui ne dorment pas assez ont tendance à opter pour des aliments plus caloriques, bien qu’il ne soit pas clair pourquoi cela se produit. On pense que cela est dû à l’altération hormonale susmentionnée qui provoque le manque de sommeil.

Il affecte également la régulation de l’insuline, favorisant le diabète et modifiant la façon dont notre cerveau régule l’appétit.

Une étude de l’Université de Clemson a révélé que dormir peu affaiblit notre maîtrise de soi. Cela nous rend plus faibles lorsque nous refusons de grignoter entre les repas, ou lorsque l’exercice se fatigue ou s’ennuie, et nous arrêtons.

Finalement, un mauvais sommeil affecte également les performances lors de l’exercice. Si nous ne nous reposons pas, notre corps ne supportera pas bien de le mettre sous pression pour perdre du poids.

La conclusion est simple : Si vous voulez perdre du poids, faites un régime, faites de l’exercice… et dormez entre 7 et 9 heures à jour.