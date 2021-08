Les médecins donnent le feu vert à Lando Norris pour courir en Belgique

in

Lando Norris a été autorisé à participer au Grand Prix de Belgique après son accident de qualification à grande vitesse à Eau Rouge.

La McLaren du Britannique a été détruite dans l’accident sur un circuit saturé de Spa-Francorchamps au début de la Q3.

À la recherche d’un sérieux prétendant à la pole position après avoir réalisé le meilleur temps en Q1 et Q2, Norris a été le premier pilote à tenter un tour de « poussée » alors que de fortes pluies revenaient pour les tirs au but parmi les 10 premiers.

Le pilote de 21 ans a signalé avoir fait de l’aquaplanage lors de son tour “de sortie”, puis a perdu le contrôle dans la montée à Eau Rouge, s’écrasant contre les barrières et sa voiture pirouette le long du circuit.

Heureusement, un Norris essoufflé a pu sauter de la voiture lorsque la voiture médicale est arrivée et a ensuite été emmené dans un hôpital local pour une radiographie de précaution sur son coude.

Plus tard, divers rapports ont indiqué que le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, avait confirmé que Norris avait reçu le feu vert pour la course, bien que le MCL35M devra être reconstruit et qu’un départ dans la voie des stands semble probable.

Plus à venir…