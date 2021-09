Les médecins donnent le feu vert au retour de LaMarcus Aldridge

Après une élimination prématurée la saison dernière selon les attentes placées en eux, suite à diverses blessures, les Brooklyn Nets n’ont pas perdu de temps pour conserver leur place privilégiée lorsqu’il s’agissait de parier sur le ring. A toute leur puissance, ils ont rejoint un nouveau joueur, Paul Millsap et pourraient en ajouter un autre. Une vieille connaissance dans ce cas : LaMarcus Aldridge.

Aldridge appartenait à la discipline des Nets la saison dernière jusqu’à ce qu’il arrête de jouer à la mi-avril en raison de problèmes cardiaques qui l’ont finalement forcé à prendre sa retraite. Cela a été annoncé par le joueur lui-même. Mais quatre mois plus tard, la surprise a sauté. Après avoir passé tous les examens médicaux pertinents, Aldridge a le feu vert pour reprendre sa carrière sportive. Selon le journaliste de ., Shams Charania, l’équipe de Brooklyn est celle qui a le plus d’options pour l’avoir à nouveau.

Aldridge a brusquement pris sa retraite à la mi-avril en raison d’une crise cardiaque – mais a reçu une autorisation médicale complète pour faire son retour en NBA pour une 16e saison, ont indiqué des sources. https://t.co/XFTuZM3uS5 – Shams Charania (@ShamsCharania) 2 septembre 2021

Si l’arrivée d’Aldridge se confirme, les Nets feraient une sorte de 2×1, car celui qui semble déjà à l’abri en l’absence de confirmation officielle est Paul Millsap. L’attaquant de puissance, quatre fois all star, arrivera gratuitement, selon Charania. Millsap est l’un des joueurs les plus âgés de la ligue (il aura 37 ans en février) et a certainement connu le meilleur moment de sa carrière. Cependant, au cours des dernières saisons aux Denver Nuggets, il a montré qu’il pouvait encore contribuer des deux côtés du terrain. La saison dernière, il a récolté en moyenne 9 points et 4,7 rebonds. Il a également obtenu une moyenne de 53,7% en tirs sur le terrain, au-dessus de sa moyenne en carrière, en plus de 1,6 interceptions et 1,1 blocs.

Selon Charania, Millsap a eu de nombreuses offres sur la table. Plusieurs d’entre eux d’autres candidats au titre comme les Golden State Warriors et les Los Angeles Clippers. Les Chicago Bulls auraient également posé des questions sur lui. Cependant, le joueur a préféré rejoindre les Big Three à Brooklyn, où il espère que Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden l’aideront à remporter sa première bague.