Les médecins envisagent de quitter le NHS en raison des pressions pandémiques, dit BMA

des centaines de médecins épuisés au Royaume-Uni prévoient de quitter le NHS l’année prochaine alors qu’ils luttent contre le stress et l’épuisement professionnel en raison des exigences de la pandémie.

Sur 2 099 personnes qui ont répondu à une enquête de suivi BMA, la moitié ont déclaré qu’elles prévoyaient de travailler moins d’heures, 25% ont déclaré qu’elles étaient «plus susceptibles» d’interrompre leur carrière, et 21% supplémentaires envisageaient de quitter le NHS pour une autre carrière.

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la British Medical Association (BMA), a décrit la situation comme une situation «profondément préoccupante» impliquant le départ potentiel de «professionnels talentueux et expérimentés dont le NHS a plus que jamais besoin pour sortir ce pays d’une fois. crise sanitaire en une génération ».

De nombreux médecins ont indiqué que leur charge de travail, y compris l’incapacité de prendre des pauses, faisait partie des raisons pour lesquelles ils voulaient partir.

Personnel hospitalier / PA Wire

Près de 40% des répondants ont déclaré ne pas avoir d’endroit de travail où ils peuvent se détendre en toute sécurité avec des collègues, tout en sachant que ce serait une bonne chose s’ils le faisaient.

Le nombre de médecins britanniques envisageant désormais une retraite anticipée a plus que doublé en moins de 12 mois, 32% des répondants (1352) à l’enquête d’avril envisageant de quitter le NHS prématurément (contre 14% en juin dernier).

Un médecin spécialisé en soins aigus qui a décrit sa charge de travail a déclaré au BMA: «Ma propre santé mentale et physique devra devenir une priorité à un moment donné.

Le médecin, qui n’a pas été nommé par le BMA, a déclaré: «Une ‘pause’ pendant mon quart de travail signifie que j’essaie de prendre 10 minutes dans mon bureau pour prendre une tasse de thé et rattraper quelques-uns des centaines d’e-mails que j’ai besoin de lire. avant d’être forcément rappelé.

«Mon temps d’arrivée habituel sur ces quarts de travail est d’environ deux heures après mon départ. Je passe mes jours de repos à rattraper le reste des e-mails que je n’ai pas le temps de traiter au travail. C’est épuisant.

«J’ai commencé à explorer des opportunités de carrière en dehors du NHS. Je ne sais pas encore si je quitterai la médecine clinique, mais j’y réfléchis sérieusement. Si la bonne opportunité se présente, je vais la saisir.

«C’est une chose difficile à considérer, j’adore le NHS mais je sais que je ne peux pas maintenir ce rythme indéfiniment.

Dr Chaand Nagpaul / PA Media

Les médecins et autres travailleurs de la santé ont besoin d’espace et de temps pour se reposer et récupérer, d’autant plus qu’ils doivent s’attaquer à l’arriéré de soins de millions de patients, a déclaré le Dr Nagpaul.

L’enquête a également révélé que 57% des médecins ont déclaré qu’ils ne se sentaient que «partiellement» protégés contre Covid-19 au travail, a ajouté le Dr Nagpaul.

Selon les données du NHS England, le nombre de patients attendant plus de 52 semaines pour commencer leur traitement hospitalier s’élevait à 387885 en février 2021 – le nombre le plus élevé pour un mois civil depuis décembre 2007.

En février 2020, le nombre de personnes devant attendre plus de 52 semaines pour commencer le traitement n’était que de 1613.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Ce gouvernement s’est engagé à soutenir le NHS et son personnel dans la lutte contre Covid et au-delà.

«Il y a un nombre record de médecins, d’infirmières et de membres du personnel du NHS – plus de 1,18 million – et il y a maintenant plus d’étudiants en médecine en formation qu’à aucun moment de l’histoire du NHS.

«Nous soutenons notre NHS avec 7 milliards de livres supplémentaires pour les services de santé et de soins cette année, ce qui porte notre investissement total supplémentaire dans Covid-19 à 92 milliards de livres, dont 1 milliard de livres pour soutenir la reprise du NHS en s’attaquant aux listes d’attente.»