Les médecins ont le pouvoir de vacciner les jeunes enfants à l’insu des parents ⋆ 10z viral

L’année dernière, nous avons vu de nombreux législateurs aux États-Unis et dans d’autres pays voter pour éliminer ou restreindre sévèrement les libertés civiles au nom de la santé publique.1 2 3 L’une des actions législatives les plus scandaleuses violant les droits parentaux et humains a eu lieu à Washington, DC en novembre 2020 lorsque les responsables du conseil municipal ont donné aux médecins le pouvoir de vacciner enfants aussi jeunes que 11 ans et cacher ce qu’ils ont fait aux parents.4 5 6 7 8 Le maire de DC a refusé d’opposer son veto au projet de loi9 10 et, en janvier 2021, le Congrès américain s’est assis sur ses mains11 12 et a donné son approbation tacite à la promulgation de la loi la plus dangereuse sur la vaccination des enfants en Amérique.

Dans une violation époustouflante de l’éthique médicale et de plusieurs lois fédérales, la nouvelle loi sur la dissimulation des vaccins à Washington, DC permet aux médecins d’obtenir le « consentement éclairé » de jeunes enfants trop immatures pour savoir quel consentement éclairé13 signifie ou à quoi ressemble une réaction vaccinale.14 15 16 La majorité du conseil municipal de DC, avec seulement trois membres dissidents, a cruellement déresponsabilisé les parents en votant pour qu’il soit illégal pour un médecin, une compagnie d’assurance ou un administrateur scolaire de divulguer les antécédents de vaccination d’un enfant dans des dossiers pouvant être consultés par la mère ou le père de l’enfant.17

Les parents n’auront pas d’informations pour protéger l’enfant des blessures causées par le vaccin

Un enfant de 11 ans ne connaît pas ou ne comprend pas ses antécédents médicaux personnels, mais la plupart des parents le savent. Si un enfant a déjà eu des réactions vaccinales, a des allergies graves ou d’autres problèmes de santé qui pourraient augmenter les risques de vaccination,18 19 les parents tenus dans l’ignorance n’auront aucun moyen de protéger leur enfant contre d’autres dommages.

Les parents qui ne savent pas quels vaccins leurs enfants ont reçus ne seront pas en mesure de les surveiller pour détecter les signes d’une réaction vaccinale potentiellement mortelle qui nécessite un traitement médical immédiat.20 Si l’enfant est blessé ou meurt après la vaccination, les parents ne sauront pas qu’ils doivent présenter une demande au Programme fédéral d’indemnisation des victimes de vaccins (VICP) avant l’expiration de la date limite de dépôt.21

Les parents ne sauront pas que leur compagnie d’assurance a été facturée pour les vaccins. Les parents ne sauront pas qu’une école que fréquente l’enfant est en possession des dossiers de vaccination secrets de leur enfant, même s’il existe une exemption de vaccin pour des raisons de croyance religieuse dans le dossier de l’école.

Cette violation flagrante du droit moral et de la responsabilité légale d’un parent de prendre des décisions concernant les risques médicaux au nom d’un enfant mineur a été approuvée par l’American Academy of Pediatrics.22 et poussé par le conseil municipal de DC, tandis que le maire et le Congrès américain regardaient de l’autre côté.

La loi de Washington, DC sur la dissimulation des vaccins viole les lois fédérales

Premièrement, la loi sur la dissimulation des vaccins de DC viole les dispositions sur la sécurité des vaccins de la National Childhood Vaccine Injury Act de 1986, une loi fédérale qui a confirmé que les blessures et les décès liés au vaccin sont réels et a fait de la prévention des réactions vaccinales une priorité nationale. Parents de Vaccin DTC les enfants blessés ont obtenu des dispositions sur la sécurité des vaccins dans la loi de 1986, qui ordonne aux médecins et autres travailleurs médicaux de donner aux parents des informations écrites sur les avantages et les risques du vaccin avant qu’un enfant ne soit vacciné23 et exige également que les fournisseurs de vaccins enregistrent les vaccins administrés à l’enfant dans un dossier auquel les parents peuvent accéder.

Plus précisément, la loi de 1986 exige que les « prestataires de soins de santé qui administrent un vaccin » doivent remettre au représentant légal d’un enfant « une copie des documents d’information » élaborés par les Centers for Disease Control QUOTE « avant l’administration » d’un vaccin.24 25 La loi de 1986 impose également à toute personne administrant un vaccin de CITER « s’assurer qu’il est consigné dans le dossier médical permanent de cette personne ou dans un registre ou un fichier permanent du bureau auquel un représentant légal aura accès sur demande » certaines informations : Numéro 1 : le date d’administration du vaccin; Numéro 2 : le fabricant du vaccin et le numéro de lot du vaccin ; et Numéro 3 : le nom et l’adresse et, le cas échéant, le titre du prestataire de soins de santé qui administre le vaccin.26

Ces dispositions d’information et d’enregistrement de la sécurité des vaccins ont été incluses dans la loi de 1986 spécifiquement pour fournir aux parents les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de vaccins pour leurs enfants mineurs ; et aider les parents à reconnaître et à prévenir les réactions vaccinales ; et s’assurer qu’une réaction vaccinale est signalée au système de notification des événements indésirables des vaccins (VAERS) du gouvernement.27 28

Si un médecin peut injecter secrètement un ou plusieurs vaccins à un jeune enfant et cacher les dossiers de vaccination, comment les parents sauront-ils ce qui se passe lorsqu’une réaction vaccinale se produit ? Ils n’auront pas les informations dont ils ont besoin pour emmener leur enfant aux urgences ou pour faire le lien entre les vaccinations et la régression d’un enfant vers une mauvaise santé.

Ce manque d’informations essentielles sur les antécédents médicaux de leur enfant signifie également que les parents manqueront probablement la date limite pour déposer une réclamation dans le cadre du programme fédéral d’indemnisation des victimes de vaccins (VICP), qui a accordé plus de 4,5 milliards de dollars au vaccin blessé au cours des trois dernières décennies. .29

La loi de DC sur la dissimulation des vaccins viole la Family Educational Rights and Privacy Act, connue sous le nom de FERPA, qui garantit aux parents le droit légal d’avoir accès aux dossiers scolaires de leurs enfants, y compris les dossiers de santé et de vaccination, au niveau primaire et secondaire.30

La loi sur la dissimulation des vaccins viole les droits de consentement éclairé

La loi sur la dissimulation des vaccins de DC viole également le principe éthique de longue date du consentement éclairé à la prise de risques médicaux,31 qui a régi la pratique éthique de la recherche humaine et de la pratique médicale depuis la publication du Code de Nuremberg en 1947 après le procès du médecin.32 33 Le consentement éclairé est exercé au nom des enfants mineurs par les parents, qui sont moralement et légalement responsables du bien-être et du soutien financier de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils soient en âge de vivre de manière autonome.34 35 36

Les spécialistes du développement de l’enfant ont documenté comment les jeunes enfants et les adolescents n’ont pas les compétences de pensée critique et la maturité émotionnelle pour exercer un bon jugement lors de l’évaluation des risques.37 38 39 40 Les préadolescents sont plus sensibles à la pression de leurs pairs et des figures d’autorité.41 42 43 44

Les médecins et autres administrateurs de vaccins n’ont aucune responsabilité pour les blessures et les décès dus aux vaccins

Les médecins sont les figures d’autorité ultimes dans notre société d’aujourd’hui, et nombre d’entre eux sont des exécutants autoritaires de politiques fédérales en matière de vaccins et de mandats nationaux en matière de vaccins.45 46 Comme les fabricants de vaccins, les médecins et autres personnes qui administrent les vaccins ne peuvent être tenus responsables devant un tribunal civil lorsqu’un enfant meurt ou est blessé.47 Le Congrès a adopté une loi spéciale en 2020 pour s’assurer que les médecins ou toute autre personne qui administre un Covid-19 le vaccin ne peut pas être poursuivi.48

Lorsque les risques de vaccination s’avèrent être de 100 % pour un enfant, ce sont la mère et le père qui élèvent cet enfant au quotidien qui en subiront les conséquences à vie – et non le médecin qui a reçu le pouvoir de persuader secrètement l’enfant de se faire vacciner, et non le politicien qui a voté pour donner ce pouvoir aux médecins.

Le parrain du DC Council du projet de loi intitulé « Minor Consent for Vaccinations Amendment Act » voulait à l’origine que les médecins puissent vacciner les enfants de tout âge – quel que soit leur âge – à l’insu ou sans le consentement de leurs parents. Elle a fait valoir que les mineurs de tout âge peuvent se faire avorter à Washington, DC et se faire soigner pour une maladie sexuellement transmissible ou la toxicomanie à l’insu ou sans le consentement de leurs parents.49

Elle a déclaré à Medscape Medical News que les parents ayant des croyances «anti-sciences» ne vaccinaient pas leurs enfants sur la base d’une «croyance réfutée» que les vaccins peuvent causer des dommages, ce qui expose les autres personnes à un «risque extrême» de maladie.50

Un membre dissident du conseil municipal de DC a répliqué : « Les professionnels de la santé et les écoles ne devraient pas être autorisés à contraindre des mineurs impressionnables à des procédures susceptibles de causer des blessures ou la mort dans le dos de leurs parents. »51

DC Vaccine Dissimulation Law Une profonde trahison de la confiance du public

La Déclaration universelle de bioéthique et des droits de l’homme stipule que :

« Les intérêts et le bien-être de l’individu doivent avoir la priorité sur le seul intérêt de la science ou de la société ; » et « Pour les personnes incapables d’exercer leur autonomie, des mesures spéciales doivent être prises pour protéger leurs droits et intérêts ; » et « Toute intervention médicale préventive, diagnostique et thérapeutique ne doit être réalisée qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, sur la base d’informations adéquates.52

C’est une profonde trahison de la confiance du public pour une ville, un État ou un gouvernement fédéral de priver les parents de leur droit donné par Dieu de protéger leurs enfants du mal en permettant à un médecin de donner à un enfant un produit pharmaceutique sans obtenir la permission d’un parent. La science n’est pas parfaite, les médecins ne sont pas infaillibles et les produits pharmaceutiques comme les vaccins comportent des risques qui peuvent être plus importants pour certaines personnes que pour d’autres,53 54 55 c’est pourquoi les parents doivent conserver le droit fondamental d’exercer leur consentement éclairé à la prise de risques médicaux au nom de leurs enfants mineurs.

