Les médecins qui offensent la perception officielle seraient traités de façon immédiate

C’est un fait – reconnu même par les Centers for Disease Control de gauche politiquement – ​​que « les vaccins ne sont pas sûrs pour tout le monde ».

L’expert constitutionnel Jonathan Turley a toutefois noté que Twitter, également de gauche, avait suspendu le compte d’un journaliste de Just The News pour avoir fait cette déclaration.

Ce danger potentiel pour certaines personnes est reconnu depuis longtemps par le gouvernement fédéral, qui a immunisé les fabricants de vaccins contre la responsabilité des dommages et blessures causés par leurs produits, et a plutôt fait payer les contribuables lorsque quelque chose de très grave se produit.

« Twitter applique l’un des plus grands programmes de censure de l’histoire. C’est la licence du censeur. Twitter ne veut pas laisser les gens lire ou discuter des points de vue avec lesquels il n’est pas d’accord en tant qu’entreprise », a déclaré Turley.

Maintenant, un rapport de Becker Hospital Review souligne que les médecins en position de gérer leur industrie adoptent la même position de censure : d’accord avec nous ou nous vous blesserons gravement.

Le rapport explique que la Fédération des commissions médicales d’État a averti que « les médecins et autres professionnels de la santé pourraient risquer de perdre leur licence médicale s’ils diffusaient des informations erronées sur le vaccin COVID-19 sur les réseaux sociaux, en ligne et dans les médias ».

Mais l’organisation a laissé une « désinformation » non définie et elle pourrait inclure toute opinion avec laquelle elle n’est pas d’accord.

Le rapport a expliqué que la fédération représente tous les conseils médicaux des États américains et a menacé que quiconque offenserait sa perception de «désinformation sur les vaccins» serait traité de manière immédiate.

Cela inclurait la suspension ou la révocation d’une licence médicale, a déclaré la fédération à la Revue.

« En raison de leurs connaissances spécialisées et de leur formation, les médecins agréés jouissent d’un degré élevé de confiance du public et disposent donc d’une plate-forme puissante dans la société, qu’ils le reconnaissent ou non. Ils ont également la responsabilité éthique et professionnelle de pratiquer la médecine dans le meilleur intérêt de leurs patients et doivent partager des informations factuelles, scientifiquement fondées et fondées sur un consensus pour l’amélioration de la santé publique », a averti la fédération.

Le rapport a confirmé qu’aucune définition n’était fournie, mais l’organisation examine les informations erronées et fournira plus d’instructions ultérieurement.

