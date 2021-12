Les médecins résidents de Delhi suspendent la grève et les services de santé reprennent dans les hôpitaux de la ville

Aggrawal a également déclaré que les services hospitaliers et OPD pourraient rester affectés dans ces hôpitaux, mais les services d’urgence reprendront dans tous les hôpitaux de la ville (Crédit : The Indian Express)

Dans un développement bienvenu pour Delhites, les établissements de santé de la capitale nationale devraient être fonctionnels à partir d’aujourd’hui alors que la grève en cours de la Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) a été suspendue pendant une semaine.

Les médecins résidents de la ville avaient été en grève et avaient suspendu les services d’urgence et réguliers dans divers hôpitaux de la ville. Les services de santé étaient restés suspendus dans divers hôpitaux centraux et publics alors que les médecins résidents protestaient contre le retard dans la conduite du conseil NEET-PG pour l’année 2021.

La décision de suspendre la grève a été prise après une réunion des médecins avec les responsables du ministère de la Santé et de la Famille de l’Union. Les responsables du ministère de la Santé ont demandé aux médecins de reprendre les services de santé dans la capitale nationale, a déclaré le Dr Anuj Aggarwal, secrétaire général de l’hôpital RDA Safdarjung.

Dans une déclaration officielle publiée après la tenue de la grève, la FORDA a déclaré que les responsables du ministère de la Santé ont assuré que l’affaire serait résolue dans une semaine. Il a en outre déclaré que le bureau du Premier ministre (PMO) suivait également attentivement la question et un plaidoyer a été lancé par le ministère de la Santé pour accélérer l’audience du tribunal sur la question.

Aggrawal a ajouté que bien que la FORDA ait décidé de suspendre la grève, il existe une section de médecins résidents dans des hôpitaux comme l’hôpital GTB et GB Pant où les médecins ont refusé d’écouter la FORDA et poursuivent leur grève. Aggrawal a également déclaré que les services de salle et d’OPD pourraient rester affectés dans ces hôpitaux, mais les services d’urgence reprendront dans tous les hôpitaux de la ville.

Le FORDA a également déclaré qu’outre les assurances données par le gouvernement, la frappe a également été suspendue en raison des circonstances qui prévalent dans le pays après la mort tragique du chef d’état-major des armées, le général Bipin Rawat, ainsi que d’autres membres du personnel de la défense dans un hélicoptère. crash le 08 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.