Les médias activistes sont pleins d’hypocrites déchaînés qui n’ont pas de normes – RedState ⋆ 10z viral

La plupart des gens savent que les médias activistes ne sont plus que le ministère de la Propagande du Parti démocrate. Mais ils sont généralement un peu meilleurs pour cacher leur fidélité à l’extrême gauche.

Au cours des dernières semaines, des membres de la presse militante se sont révélés d’une manière qui ferait rougir Jeffrey Toobin. En parlant de Toobin, son histoire est l’une des nombreuses qui se sont produites récemment, montrant à quel point les médias ont sombré.

Le présentateur de CNN est revenu jeudi sur le réseau des médias activistes pour participer à une interview environ huit mois après son scandale embarrassant de masturbation Zoom en octobre. L’activiste des médias a été rapidement expulsé du New Yorker après avoir commencé à avoir des relations charnelles avec sa main lors d’une réunion Zoom. Il a déclaré plus tard qu’il croyait que la conférence était terminée.

Cependant, il semble que CNN laisse Toobin prendre un autre coup, pour ainsi dire. Cette révélation survient des semaines après que le réseau d’activistes des médias a été critiqué pour avoir refusé de licencier le présentateur Chris Cuomo après qu’il a été révélé qu’il avait offert des conseils à son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo sur son scandale de harcèlement sexuel.

“Les libéraux peuvent dire et faire n’importe quoi sur CNN sans être licenciés”, a déclaré Kelsey Bolar, analyste politique principale de Independent Women’s Voice, à Fox News.

En tant que croyant au pardon et à la rédemption, je ne soutiens pas « l’annulation » de Jeffrey Toobin pour de bon. Cependant, après avoir commis cet acte obscène et en être devenu célèbre, il y a sans aucun doute des centaines, voire des milliers de candidats mieux qualifiés, pour le rôle d’analyste juridique de CNN ouvert au public », a déclaré Bolar. «Cela en dit long sur les valeurs du réseau qu’il choisirait de réembaucher un homme qui s’est masturbé lors d’un appel Zoom devant ses collègues – en serait-il de même s’il s’agissait d’une femme? Ou, si son nom était Rick Santorum ? Bien sûr que non.

L’ancien sénateur Rick Santorum a perdu son emploi en tant que contributeur pour le réseau après avoir fait des remarques maladroites sur la relation des Amérindiens à la fondation des États-Unis. Le contraste entre le traitement de Santorum et celui de Toobin et Cuomo n’a pas échappé à quiconque y prêtait attention. Le professeur et critique des médias de la Cornell Law School, William A. Jacobson, a déclaré à Fox News :

La conduite de Toobin n’était pas sur CNN, encore moins sur les ondes de CNN. En revanche, Chris Cuomo a embarrassé CNN à plusieurs reprises en omettant de garder une distance professionnelle avec son frère le gouverneur, tout en servant également de conseiller non divulgué. Que CNN tolère la mauvaise conduite journalistique de Chris Cuomo est l’indignation ici, pas que CNN ait coupé une pause à un gars qui avait un problème personnel chez un autre employeur.

Le fondateur de Grabien Media, Tom Elliot, a parfaitement expliqué le problème lorsqu’il a déclaré à Fox : « Bien sûr, nous savons pourquoi ces personnalités sont traitées différemment. CNN considère le journalisme comme une préoccupation accessoire ; son objectif principal est de servir d’aile de relations publiques du Parti démocrate.

Mais ce n’est pas seulement CNN qui a fait preuve d’un manque dévastateur de normes. MSNBC s’est livrée à un type d’hypocrisie similaire lorsque ses militants médiatiques ont utilisé leurs plateformes pour réhabiliter des personnes accusées de harcèlement sexuel.

La militante des médias Joy Reid, une semaine seulement après avoir fustigé les républicains pour avoir « relevé des hommes » qui faisaient l’objet d’allégations de harcèlement sexuel, avait l’ancien sénateur démocrate Al Franken dans son émission. L’ancien législateur a été contraint de démissionner après qu’un certain nombre de femmes l’ont accusé de se comporter de manière inappropriée avec elles.

La veille, Reid a invité Chris Matthews dans son émission pour l’aider à promouvoir son nouveau livre. En février 2020, une femme journaliste a accusé l’ancienne présentatrice d’avoir fait des commentaires sexuellement inappropriés sur son apparence. (Voir : Joy Reid a une drôle de façon de montrer ce qu’elle ressent face au harcèlement sexuel)

Il est étonnant que ces réseaux continuent de montrer effrontément à quel point ils se soucient peu des normes parmi les leurs. Si nous mettions la chaussure sur l’autre pied et que les personnes travaillant avec Fox News avaient fait quelque chose de similaire, ils simuleraient l’indignation de médias comme MSNBC, CNN et le reste du ministère de la Propagande serrerait plusieurs ensembles de perles. C’est peut-être une autre raison pour laquelle la confiance dans les médias s’est effondrée.