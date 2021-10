Juste au moment où vous pensiez que l’engouement pour «Allons-y, Brandon» pourrait s’éteindre, il est revenu comme des gangbusters en fin de semaine. La phrase, qui a pour origine le commentaire hilarant d’un journaliste de NASCAR, est devenue virale à droite comme un moyen propre de se moquer de Joe Biden et de ses terribles politiques.

Mais alors que la presse avait pour la plupart ignoré le phénomène au fur et à mesure qu’il se propageait à travers le pays, cela a changé hier lorsque la nouvelle d’un pilote de Southwest Airlines utilisant la boutade lors d’un vol est apparue. La panique est officiellement passée devant Twitter de gauche et dans les médias grand public, comme RedState l’a rapporté plus tôt.

Voici quelques exemples de ce que je suis sûr d’être des organes de presse responsables.

Personne n’encourage vraiment un gars nommé Brandon. Au lieu de cela, l’expression est utilisée dans les cercles conservateurs à la place d’un message plus vulgaire adressé au président Biden. https://t.co/lDxJQ8YYZE – NPR (@NPR) 31 octobre 2021

#LetsGoBrandon est vulgaire maintenant ? Il ne pouvait pas avoir plus de PG… pic.twitter.com/V1QmpTYnN8 – Misha Fitton 🐊🇺🇸🇮🇱🚀🏳️‍🌈🇨🇺 (@MishaFitton) 31 octobre 2021

Remarquez l’utilisation du mot « vulgaire » ici, alors qu’il n’y a objectivement rien de vulgaire à dire « Allons-y, Brandon ». Oui, je comprends que c’est une façon propre de dire quelque chose de méchant, mais les mots « tirer » et « merde » le sont aussi. Lorsque vous vous efforcez de ne pas être vulgaire, vous n’êtes, par définition, pas vulgaire. Appelez ça des fausses nouvelles ou autre chose, mais ces gros titres sont faux.

Quoi qu’il en soit, les sels odorants sont attrapés, et je pense savoir pourquoi. Restez avec moi une seconde.

La raison pour laquelle «Allons-y, Brandon» rend la gauche si incroyablement débile est que la droite a trouvé un moyen de se moquer de Joe Biden dans n’importe quel contexte. Après quatre ans sous Donald Trump de grossières vulgarités de la gauche, des costumes nus avec de petits organes génitaux aux décapitations simulées en passant par les comparaisons avec Hitler, les médias veulent désespérément pouvoir peindre les républicains (et peut-être certains indépendants) avec le pinceau qu’ils auraient dû peindre des démocrates. avec. Mais ils ne peuvent pas, parce que « Allons-y, Brandon » est aussi PG que possible.

Il n’y a rien qu’un tyran déteste plus que d’être battu à son propre jeu sans que l’autre camp n’ait à lui donner un coup de poing. C’est ce qu’est « Allons-y, Brandon ». C’est une blague inoffensive que les gens normaux peuvent dire sans avoir l’impression d’avoir franchi une ligne, et cela rend les médias complètement fous. Ils veulent que l’intégralité du droit se baisse à leur niveau. Que tant de gens refusent de le faire a complètement bousillé leur plan de faire de 2022 en partie un référendum sur le décorum et la décence, un thème qu’ils ont fortement poussé en 2020.

Au contraire, au final, ce seront toujours les fous de gauche qui auront mis la barre des comportements obscènes pendant la présidence Trump. Autant les médias veulent établir une équivalence avec ce que nous voyons avec « Allons-y, Brandon », cela n’existe tout simplement pas. Ainsi, vous obtenez des titres risibles comme ceux ci-dessus, et tout ce qu’ils feront, c’est se retourner contre eux.