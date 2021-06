Les médias corrompus ignorent les courriels d’armes à feu fumantes afin de protéger Fauci ⋆ .

Les médias d’entreprise corrompus ignorent les courriels fumants entre le Dr Anthony Fauci et d’autres responsables de la santé pour protéger le conseiller COVID-19 de la Maison Blanche.

Buzzfeed News et le Washington Post ont tous deux fait les démarches pour ces histoires en demandant les e-mails de Fauci par le biais de la Freedom of Information Act, mais aucun de leurs articles détaillant le lot d’e-mails ne lui reproche. Au lieu de cela, les auteurs se concentrent sur la difficulté du travail de Fauci au cours de la dernière année alors qu’il faisait face à des critiques et à des pressions de tous les côtés de l’allée politique.

“Les e-mails d’Anthony Fauci révèlent la pression qui s’est abattue sur un homme”, lit-on en gros titre de Buzzfeed. L’histoire fait l’éloge de Fauci pour être «courtois, discret et empathique».

“Il interagit poliment avec les assistants de bureau qui l’aident dans sa correspondance, et il transpire sur la bonne façon de laisser tomber les gens”, indique l’article, notant la popularité qu’il a acquise dans le monde entier.

Le titre et l’article de WaPo ont également jailli du directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses pour avoir été considéré “comme une voix rassurante de la raison”.

“Les e-mails pandémiques d’Anthony Fauci:” Tout va bien malgré certains fous dans ce monde “”, lit-on en titre, notant la volonté de Facui de perdre le sommeil pour son travail.

Les articles ont ignoré la pile d’e-mails montrant l’hypocrisie de Facui sur les masques et les dirigeants du NIH minimisant le financement américain de la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. Les e-mails montrent également que Fauci n’a pas subi de pression politique ou de silence de la part de l’ancien président Donald Trump à propos de COVID-19, mais a également été balayé alors qu’il s’agissait d’un récit majeur de l’année dernière dans des publications majeures telles que le New York Times.

Alors que des médias conservateurs tels que The Federalist ont souligné la volonté de Fauci d’ignorer la science pour assumer plus de contrôle et prendre les choses en main, d’autres médias d’entreprise ont repris les signaux d’établissement de l’ordre du jour présentés par Buzzfeed et le Washington Post et ont profité de l’occasion de nouveau louer et louer Fauci en tant qu’expert à ne pas remettre en question.

“Des milliers d’e-mails de et vers le Dr Fauci révèlent le poids de son rôle de source rare d’honnêteté franche au sein du groupe de travail Covid-19 de l’administration Trump”, a écrit CNN.

Des milliers d’e-mails de et vers le Dr Fauci révèlent le poids de son rôle de source rare d’honnêteté franche au sein du groupe de travail Covid-19 de l’administration Trump https://t.co/vCKrWJFOc0 – CNN (@CNN) 2 juin 2021

Même Big Tech a lésiné sur les e-mails montrant la collusion louche de Fauci avec le créateur de Facebook Mark Zuckerberg pour présenter le directeur du NIAID sous un jour positif.

«Le Washington Post et BuzzFeed News ont publié collectivement des milliers d’e-mails de la boîte de réception du conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, de janvier à juin 2020. La correspondance donne un aperçu de son quotidien au plus fort du COVID-19. pandémie aux États-Unis », lit-on dans la description du moment souvent éditorialisée de Twitter.

Malgré les volte-face de Fauci sur des questions telles que le masquage, la réouverture des écoles et même la probabilité d’un vaccin, il a été récompensé par de fréquentes apparitions dans les médias et a récemment décroché un contrat de livre et un documentaire le mettant en scène. Il a également reçu un traitement favorable mercredi lorsqu’aucun membre du corps de presse de la Maison Blanche n’a interrogé la secrétaire de presse Jen Psaki au sujet des e-mails lors de la conférence de presse.

Les médias d’entreprise corrompus ont la réputation de raconter une histoire en fonction de leur agenda. Qu’il s’agisse de s’étendre pour couvrir chaque once de l’histoire de la collusion russe malgré des preuves fragiles et plus tard discréditées, accusant le juge Brett Kavanaugh de viol collectif sans aucune preuve, n’acceptant qu’un côté du récit de l’écolier catholique de Covington, pompant des sources anonymes et de fausses nouvelles à propos de l’histoire présumée des primes russes, de la diffusion de reportages manifestement faux sur l’émeute du 6 janvier au Capitole ou de la promotion de fermetures prolongées, les médias d’entreprise ont montré leur volonté d’aller au-delà de mentir aux Américains pour marquer des points politiques pour la gauche et le pouvoir.

Il n’y a pas de mensonge si pervers ou effronté que les médias corrompus ne l’utiliseront pas s’il blesse les républicains ou aide les démocrates. Collusion russe, Kavanaugh, Covington, Ukraine, primes russes, élection la plus sûre de tous les temps, insurrection, blocages COVID. Pour eux, plus le mensonge est gros, mieux c’est. – Sean Davis (@seanmdav) 2 juin 2021

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.