Les médias cryptographiques fonctionnent avec les taureaux alors que les nouveaux entrants rivalisent avec des marques établies

De nouvelles opportunités se présentent à chaque course de taureaux Bitcoin. L’effervescence actuelle a été alimentée par un afflux d’investisseurs institutionnels, ainsi que de grands fournisseurs de paiement tels que PayPal et Mastercard.

Mais pourquoi sont-ils ici pour commencer? Une grande partie de l’enthousiasme récent peut être attribuée à l’audience vaste et bruyante qui a été développée par quelques organisations en première ligne: les sociétés de médias cryptographiques qui ont passé ces dernières années à éduquer des millions de pionniers sur le marché de la cryptographie d’un billion de dollars dans son ensemble.

Joon Ian Wong, co-président de l’Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers – une organisation à but non lucratif qui prône un journalisme de qualité et une recherche sur les crypto-monnaies et les blockchains – a déclaré à Cointelegraph que les courses de taureaux créent de nouveaux publics:

«CoinDesk a été lancé lors de la course haussière de 2013, lorsque Bitcoin est passé de 10 $ à 100 $ dollars. J’écrivais alors pour CoinDesk et nous avons été un grand bénéficiaire de la hausse du prix de Bitcoin. Je me souviens que BBC News et CNN nous appelaient pour demander le « PDG de Bitcoin » puisque CoinDesk serait le résultat principal d’une source d’informations. Les gens n’avaient aucune idée de ce qu’était Bitcoin à l’époque.

Il a en outre noté que les médias cryptographiques existants avaient doublé et grandi, car chaque course haussière crée un écosystème plus fort et plus robuste. Selon des analyses indépendantes, l’audience de Cointelegraph à elle seule a plus que doublé pour atteindre plus de 20 millions de vues par mois depuis la fin de 2020.

Médias nouvellement créés

Un certain nombre de nouveaux médias cryptographiques ont été créés au cours de la course haussière Bitcoin 2020-2021. Blockworks – la marque de médias financiers à l’origine du succès «Pomp Podcast» – a récemment lancé un site d’actualités axé sur la cryptographie pour aider les investisseurs professionnels à comprendre Bitcoin et les monnaies numériques.

Jason Yanowitz, co-fondateur de Blockworks, a déclaré à Cointelegraph qu’en mars 2020, les revenus mensuels de l’entreprise avaient chuté de 80%. Yanowitz a noté que c’était une «période effrayante» pour la société basée à Brooklyn qui a été lancée en 2018:

«Nous sommes revenus à l’essentiel et avons discuté avec notre public cible – les hedge funds, les conseillers financiers et les professionnels plus traditionnels des marchés de capitaux qui s’intéressent aux actifs numériques. Notre principal point à retenir était qu’il n’y avait toujours pas une seule source d’information pour ces investisseurs. »

Yanowitz a expliqué que lui et son équipe ont travaillé quotidiennement d’avril à décembre 2020 pour créer le nouveau site média Blockworks afin de résoudre ce problème persistant. «Le Bitcoin est devenu plus pertinent que jamais. Il est temps que nous ayons un site multimédia qui associe Bitcoin et crypto à la macro-conversation mondiale – c’est Blockworks », a-t-il fait remarquer.

Contrairement à Blockworks, Ran Neuner, animateur de l’émission Crypto Trader de CNBC, a déclaré à Cointelegraph qu’il avait récemment lancé la première station de cryptographie en direct au monde – une plate-forme clairement davantage orientée vers le public croissant de la vente au détail et des semi-professionnels. Selon Neuner, une plate-forme d’informations cryptographiques diffusées en direct n’existait pas jusqu’à présent. Il a trouvé cela problématique, déclarant:

«Si vous souhaitez diffuser des informations en direct sur les actions, vous pouvez les obtenir sur CNBC ou sur d’autres chaînes grand public. Mais il n’y avait pas de diffusion d’informations en direct pour la cryptographie. Il faudrait être sur Twitter ou Telegram pour obtenir ces informations, mais ces plateformes sont tellement bruyantes qu’elles sont inutilisables. »

En conséquence, Neuner a lancé Crypto Banter sur YouTube, qu’il décrit comme une «combinaison de Bloomberg et CNBC» – une source crédible mais amusante d’informations cryptographiques. En outre, Neuner a mentionné qu’il y avait une émission du vendredi intitulée «Big Banter», qui permet aux auditeurs d’appeler et de discuter directement avec Neuner et ses invités. «C’est l’avenir des médias et certainement l’avenir des médias cryptographiques», a fait remarquer Neuner.

Neuner fait un point important sur l’interactivité. Le rapport sur les perspectives de l’industrie des médias et du divertissement 2021 de Deloitte note que les plates-formes de streaming doivent aujourd’hui se concentrer d’abord sur les besoins des clients, déclarant: «Pour améliorer la rétention, elles doivent relever les défis et les préférences des clients grâce au fenêtrage de contenu, à la tarification à plusieurs niveaux, aux services personnalisés et aux expériences sociales. «

Les «expériences sociales» ont résonné avec Nuener. Il a expliqué qu’il avait déjà essayé une émission CNBC sur YouTube, mais que le public n’avait pas bien répondu à une émission de télévision sur une plate-forme non télévisée. «Notre public veut un contenu interactif court, percutant, où il peut commenter et discuter de sujets avec nous dans l’émission.»

Neuner a suggéré qu’en lançant « CoinDesk TV » la vénérable marque a commis une erreur en essayant de développer une sensation télévisuelle sérieuse pour un public crypto. CoinDesk TV, qui aurait coûté à l’entreprise plus de 5 millions de dollars pour son lancement, intègre «une programmation inspirée de la télévision, avec 24 heures consécutives d’émissions en direct avec des invités et des hôtes dans des régions allant de New York à la Corée du Sud en passant par le Royaume-Uni et l’Espagne. »Selon un article récent.

Bien qu’il soit difficile de prédire le succès d’une plate-forme nouvellement lancée, Neuner a noté que le marché cible de la crypto est différent. «Ils ne répondent pas bien aux médias non télévisés. Notre approche est beaucoup plus informelle et amusante, mais crédible et organisée. »

Restructuration des publications cryptographiques établies pour la croissance

En plus des nouvelles publications et plates-formes, les publications sur les médias cryptographiques établies ont pris de nouvelles mesures pour se préparer à la croissance future.

Crypto Briefing, une publication d’information et de recherche formée lors de la course haussière de 2017-2018 qui a également engendré Decrypt and The Block, a récemment nommé Mitchell Moos, l’ancien rédacteur en chef, au poste de directeur général de la société. Moos a déclaré à Cointelegraph que cette transition était similaire à la décision de Cointelegraph de nommer l’ancien rédacteur en chef Jay Cassano au poste de PDG. «Nous suivons l’exemple de Cointelegraph sur celui-ci. Jay Cassano a commencé dans la salle de rédaction et maintenant il dirige la publication. »

Selon Moos, la méfiance envers les entreprises de médias semble être à un niveau record. Une récente étude d’un an du Pew Research Center le réaffirme, montrant que 75% des adultes américains disent qu’il est possible d’améliorer le niveau de confiance des Américains dans les médias d’information. Moos a expliqué:

«Cela tient en partie au conflit d’intérêts entre les annonceurs, les propriétaires et les lecteurs. Mettre les journalistes à la tête de ces entreprises est un bon moyen de réaligner les publications avec les intérêts du public. »

Moos a en outre noté que Crypto Briefing prévoyait de faire cette transition quel que soit le marché haussier actuel du Bitcoin. «À un certain moment, le fondateur n’est pas nécessairement la meilleure personne pour faire passer une entreprise de sa phase de démarrage à sa maturité», a-t-il fait remarquer.

Alors que Crypto Briefing s’est restructuré, d’autres publications ont introduit de nouvelles fonctionnalités pour s’engager davantage avec les lecteurs. Par exemple, Decrypt a récemment lancé son propre jeton pour les lecteurs. Selon un article de Decrypt, le concept du jeton Decrypt est simple: «Vous gagnez du DCPT en lisant des articles Decrypt, en les partageant avec un ami et en y réagissant, le tout dans notre application mobile. Bientôt, les lecteurs qui ont accumulé suffisamment de jetons pourront les échanger contre des récompenses numériques. »

Alors que Decrypt a adopté une approche de récompenses pour l’engagement, Cointelegraph a évolué vers une source de revenus supplémentaire avec «Cointelegraph Markets Pro», une plate-forme conçue en collaboration avec The TIE, une société de données quantitatives et sociales de premier plan, pour apporter des informations professionnelles sur le marché de la cryptographie. à chaque investisseur. Plus de 1 400 abonnés se sont inscrits sur la plate-forme pour améliorer leur étude de marché au cours du premier mois de fonctionnement.

Il est également à noter que l’un des sites de suivi des prix les plus référencés au monde pour la cryptographie, CoinMarketCap – qui a été lancé en 2013 – comprend désormais une plate-forme de contenu à part entière. Connu sous le nom d ‘«Alexandrie», ce point de vente a été créé à l’automne 2020, juste avant le début de la course actuelle.

Molly Jane Zuckerman, responsable de contenu pour CoinMarketCap, a déclaré à Cointelegraph que le public cible d’Alexandria était de nouveaux arrivants dans l’espace crypto:

«Parce que CoinMarketCap agit comme cet entonnoir géant – chaque fois que quelqu’un google ‘Bitcoin’, il se trouve généralement sur CoinMarketCap – nous attirons beaucoup de nouveaux utilisateurs dans l’espace crypto.»

Zuckerman a expliqué qu’Alexandria a été créée pour fidéliser les débutants et les intéresser aux crypto-monnaies, au-delà des prix. «Notre page de prix Bitcoin contient une énorme quantité d’informations, mais nous voulions ajouter cette couche supplémentaire – sachant que le prix de Bitcoin est cool, mais c’est infiniment plus cool si vous savez aussi qui est Satoshi Nakamoto», a-t-elle remarqué.

Des défis à surmonter

Bien que de nouvelles plates-formes de médias cryptographiques se soient formées et que la croissance des publications établies soit en cours, un certain nombre de défis existent.

Wong a expliqué que les médias cryptographiques sont confrontés aux mêmes défis que n’importe quel secteur vertical, à une exception près: il est plus difficile de maintenir l’indépendance et l’intégrité éditoriale. Wong a déclaré:

«C’est un espace très liquide, les fortunes se font du jour au lendemain. Le maintien de l’intégrité éditoriale prouvera la valeur de la presse et du journalisme indépendants. Le défi avec la crypto est qu’il s’agit d’un petit espace où vous pouvez gagner beaucoup plus d’argent par rapport aux autres secteurs. »

Le rédacteur en chef de Cointelegraph Jon Rice n’est pas d’accord avec l’évaluation de Wong. « Le récit selon lequel les journalistes des médias cryptographiques sont avides et égoïstes est paresseux et désuet, et il n’est vraiment avancé que par des personnes extérieures à l’industrie. »

«J’ai travaillé avec plus de 150 journalistes dans ce domaine au cours des quatre dernières années, et la vérité est que la grande majorité a un engagement profondément éthique dans son travail. Les rares qui ne le font pas sont rapidement découverts et licenciés. »

«L’opacité du secteur est davantage fonction de sa complexité, en particulier pour les journalistes grand public qui ne passent pas leur vie à ingérer les subtilités de la DeFi et des NFT, et qui sont plutôt obligés d’écrire en généralisant les innovations qu’ils – tout à fait compréhensible – don Je ne comprends pas tout à fait, continua Rice. « Comme l’a noté Arthur C. Clarke, » Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie « , et en tant qu’espèce, nous sommes généralement sceptiques à l’égard de la magie et de la sorcellerie. »

Pour des sites comme CoinMarketCap, connus pour leur suivi des prix, le défi a été d’amener les lecteurs à passer de la page d’accueil du site à Alexandrie. « L’un de nos plus gros problèmes est en fait la puissance de CoinMarketCap – personne ne veut quitter notre page d’accueil », a fait remarquer Zuckerman.

Zuckerman a expliqué que le site expérimente différentes stratégies de distribution pour s’assurer que le contenu est vu et qu’il obtient du succès. L’une des stratégies pour y parvenir consiste à amener des personnalités de premier plan dans l’espace cryptographique à créer des œuvres sur Alexandrie. «C’est un cliché, mais l’espace cryptographique évolue si rapidement que nous devons être sur nos gardes pour nous assurer que nous avons le contenu éducatif pour tout couvrir au fur et à mesure, et travailler avec des auteurs qui sont ceux qui le font est un bon moyen. faire cela. »

Enfin, une préoccupation majeure de chaque média est la fidélisation des clients. Cela peut être particulièrement difficile pour les nouvelles plates-formes de diffusion en direct, comme Crypto Banter de Neuner. Neuner, cependant, a expliqué que l’émission n’avait pas eu de problème pour fidéliser les clients, affirmant qu’il avait vu une croissance de 30 à 50% par mois en termes d’abonnés. « Si vous avez le bon format et un produit qui n’existe pas encore … alors le public viendra. »

Pourtant, malgré ces défis, Wong pense que l’avenir des publications axées sur la crypto-monnaie semble prometteur. «Il existe aujourd’hui très peu de secteurs verticaux dans les médias qui soient aussi lucratifs, avec un potentiel aussi élevé, que les médias cryptographiques», a déclaré Wong.