Les médias de gauche Dogpile sur Manchin après la chute des espoirs du BBB

Il est très peu probable que le Build Back Better Act, un projet de loi sur le climat et les dépenses sociales de 2 000 milliards de dollars défendu par l’administration Biden, reçoive un vote cette année au milieu de l’hésitation persistante du sénateur Joe Manchin (DW.Va.) à soutenir certains des les points à l’ordre du jour les plus extrêmes du projet de loi, ainsi que son refus de voter pour un projet de loi qui augmentera le déficit.

Naturellement, la gauche n’est pas trop contente de lui.

Lors d’une interview vendredi avec le vice-président Kamala Harris, la personnalité de la télévision Charlamagne que Dieu a décidé que la raison pour laquelle le projet de loi est susceptible de mourir au Sénat est que Manchin joue le système – il a demandé à Harris si Biden ou Manchin était le président des États-Unis. :

« Je veux savoir qui est le vrai président de ce pays – est-ce Joe Biden ou Joe Manchin ? » Charlamagne a demandé dans son émission Comedy Central, « La vérité honnête de Dieu », tandis que lui et Harris discutaient de l’opposition du sénateur démocrate Manchin à une législation sur les dépenses libérale débattue à Capitol Hill. — Allez, Charlamagne, dit-elle. « Non, non, non, non, c’est Joe Biden », a-t-elle répété alors qu’il tentait de donner les raisons de sa question. «Et ne commencez pas à parler comme un républicain, à demander s’il est ou non président. … Et c’est Joe Biden, c’est Joe Biden et je suis vice-président et je m’appelle Kamala Harris », a-t-elle ajouté avec défi.

Bien sûr, il y a un certain degré de vérité à cela – Manchin est probablement le politicien le plus puissant du pays en ce moment. En tant que démocrate le plus résolument centriste dans un Sénat à 50-50 avec des démocrates contrôlant la Chambre et la présidence, le sort de l’agenda de son parti dépend souvent de la façon dont il a l’intention de voter.

Cependant, postuler que cela signifie qu’il détient un contrôle unilatéral sur le processus politique de la nation – uniquement parce qu’il utilise sa position pour voter contre un programme de dépenses massives que vous appréciez – est hyperbolique et irresponsable.

Pendant ce temps, ABC News a tweeté un article sur Joe Manchin se rangeant du côté des républicains du Sénat sur le projet de loi, portant une légende menaçante : « Un seul sénateur est sur le point de faire reculer sérieusement tout un programme présidentiel ».

Un seul sénateur est sur le point de faire reculer sérieusement tout un agenda présidentiel. https://t.co/0pvzruT6mV – ABC News (@ABC) 17 décembre 2021

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à souligner que Joe Manchin est l’un des 51 sénateurs – une majorité – qui s’opposent au projet de loi. C’est effectivement toute la base sur laquelle fonctionne le Sénat.

Bien sûr, ceux qui diabolisent Manchin comme une sorte d’autocrate voyou connaissent très bien ce peu d’éducation civique au collège, mais cela ne les concerne pas – après tout, ils doivent défendre le vernis d’injustice sur lequel ils fondent leur faux sentiment de victimisation.

C’est ainsi que la gauche essaie de jouer sur cela : tout son programme économique, qu’elle présente comme ce bastion transformationnel de l’équité et de la justice socio-économique, va mourir au Sénat parce que Joe Manchin est un méchant profiteur de charbon qui veut voir les Américains souffrir. donc il peut gagner de l’argent.

Naturellement, c’est manifestement faux. Cependant, c’est la seule défense qu’ils ont – parce qu’un projet de loi qu’ils aiment va mourir dans un Sénat à 50-50, le seul démocrate qui a voté contre doit l’avoir fait parce qu’il essaie d’une manière ou d’une autre d’usurper le pouvoir du Administration de Biden.

