Les médias d’entreprise et les entreprises de gauche vivent dans l’irréalité ⋆ .

Si vous suivez l’actualité, vous savez que quelque chose a changé. Je ne parle pas de biais médiatique. Les médias ont toujours été biaisés, parfois de manière évidente et enfantine, parfois plus subtilement. Ce n’est pas ce qui est différent.

Ce qui est différent, c’est que les organes d’information d’entreprise, ainsi que les grandes entreprises de toutes sortes, présentent désormais systématiquement ce qui est faux comme vrai et ce qui est vrai comme faux. Ils trompent volontairement et sans excuses, et ils le font au service d’un agenda idéologique et politique de gauche. C’est nouveau et dangereux.

Les exemples de cette irréalité des nouveaux médias sont omniprésents. Pratiquement tous les reportages sur la loi géorgienne de réforme électorale, par exemple, sont incorrects, trompeurs ou carrément trompeurs.

Au milieu d’un barrage de «reportages» et de commentaires sur la loi – y compris des déclarations farfelues et fausses du président Biden, qui a déclaré que cela équivalait à «Jim Crow au 21e siècle» et a qualifié la loi de «malade» et de «non américaine» -, il Il a été presque impossible de trouver des articles de presse simples qui décrivent, en termes simples et impartiaux, ce que fait réellement la loi géorgienne.

Il ne serait pas difficile d’écrire une telle histoire si des organes de presse voulaient le faire. En l’occurrence, la Heritage Foundation a publié l’un des rares articles décrivant simplement ce que fait la loi pour tenter de corriger le faux discours des médias d’entreprise selon lequel il s’agit d’une loi de «suppression des électeurs».

Contrairement à ce qui a été rapporté par le New York Times, le Washington Post, CNN et de nombreux autres médias d’entreprise, la loi géorgienne ne contient aucune exigence onéreuse d’identification des électeurs. Il remplace simplement un système de correspondance de signature de mauvaise qualité par un système d’identification des électeurs et prévoit que tout résident géorgien peut obtenir gratuitement une carte d’identité d’État s’il n’en a pas déjà une (97% des électeurs inscrits en Géorgie le font déjà).

Contrairement également à des rapports répandus, la loi n’élimine pas les boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance. De telles boîtes de dépôt n’existaient pas en Géorgie avant l’année dernière; il s’agissait d’une mesure pandémique ad hoc. Le projet de loi les a simplement codifiés dans la loi, prévoyant un certain nombre de boîtes de dépôt pour chaque comté.

La loi n’interdit pas non plus l’eau potable en faisant la queue aux urnes, elle interdit simplement aux groupes politiques de distribuer de la nourriture et de l’eau dans les bureaux de vote pour empêcher les efforts d’influencer les électeurs.

Et ainsi de suite. En réalité, la loi sur le vote de la Géorgie est une modification minable des lois électorales des États. Mais dans la fantasmagorie des médias d’entreprise, c’est le nouveau Jim Crow. Les grandes entreprises se sont engagées dans ce fantasme, dénonçant publiquement la loi, dénaturant intentionnellement ce qu’elle fait, et dans le cas de la Major League Baseball, qui a retiré son All-Star Game de l’État, en prenant des mesures concrètes.

D’autres sociétés se sont contentées de publier des déclarations intentionnellement trompeuses. Delta et Coca-Cola, deux des plus grands employeurs de Géorgie, se sont prononcés contre la loi la semaine dernière. Le directeur général de Coca-Cola, James Quincey, a déclaré que la nouvelle loi «rend le vote plus difficile pour les gens, pas plus facile». Le directeur général de Delta, Ed Bastian, a dit plus ou moins la même chose.

Les deux sont faux – et non par interprétation ou rhétorique. Ils sont factuellement, objectivement erronés. Le projet de loi ne rend pas le vote plus difficile pour quiconque. Point final. Toute affirmation selon laquelle cela rend le vote plus difficile serait traitée comme des mensonges ou des erreurs de fait dans un monde médiatique basé sur la réalité.

Mais nous n’avons pas de médias d’information basés sur la réalité, donc les entreprises ne ressentent pas le besoin d’être basées sur la réalité. Lundi, United Airlines a déclaré: «Une législation qui porte atteinte au droit de vote de ses compatriotes américains est fausse.» Pourtant, il n’existe pas de législation de ce type, en Géorgie ou ailleurs. Ce n’est pas réel. Pourtant, United – et Delta, et Coca-Cola, et bien d’autres – nous demandent de croire que c’est le cas.

pic.twitter.com/7VHIRzpU9N – United Airlines (@united) 5 avril 2021

« L’insurrection » était une manifestation largement pacifique

D’autres exemples abondent – en effet, nous en sommes inondés au quotidien. Un résumé d’un nouveau sondage . / Ipsos sur l’émeute du 6 janvier au Capitole américain s’ouvre sur une ligne sur la façon dont «l’ancien président Donald Trump et ses alliés républicains ont poussé des comptes faux et trompeurs à minimiser l’événement qui a fait cinq morts et des scores d’autres blessés. Ses partisans semblent avoir écouté. Le sondage lui-même a révélé qu’environ la moitié des républicains «estiment que le siège était en grande partie une manifestation non violente».

Pourtant, il est clair que ce qui s’est passé le 6 janvier au Capitole américain était en grande partie une manifestation non violente. Des dizaines de milliers de partisans de Trump, peut-être plus, ont marché pacifiquement de l’Ellipse de la Maison Blanche, où Trump a parlé, aux terrains du Capitole américain, où ils ont manifesté. Sur cette masse de manifestants pacifiques, plusieurs centaines de personnes se sont battues avec la police et ont fait irruption dans le Capitole.

Si les mots «protestation largement non violente» ont un sens, c’est ce qu’était le 6 janvier. Les témoignages de la journée, associés aux enquêtes ultérieures des forces de l’ordre, confirment que la grande majorité des manifestants au Capitole le 6 janvier étaient pacifiques. Compte tenu de la taille des terrains du Capitole et du nombre de personnes impliquées, de nombreux manifestants n’étaient absolument pas au courant de la violation du Capitole et ne l’ont appris que plus tard dans la journée grâce à des reportages.

Mais les médias d’entreprise aiment utiliser des expressions trompeuses telles que «l’insurrection qui a fait cinq morts et des dizaines de blessés» pour faire passer les événements du 6 janvier comme quelque chose qu’ils n’étaient pas, comme une violente émeute de masse – quelque chose plus comme les Noirs Les émeutes de Lives Matter que nous avons vues à travers le pays l’été dernier, que les médias ont minimisées ou justifiées.

Oui, cinq personnes sont mortes ce jour-là. Deux sont décédés des suites de complications médicales (une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral), un a été piétiné à mort dans un écrasement de personnes, un a été abattu par la police du Capitole et un, un officier de la police du Capitole américain nommé Brian Sicknick, est mort d’un inconnu. causes. (Le New York Times et d’autres grands médias ont initialement diffusé de faux rapports selon lesquels des émeutiers pro-Trump auraient battu Sicknick à mort avec un extincteur. Il n’y a aucune preuve que cela se soit jamais produit.)

Il n’est même pas exact de l’appeler, comme le font presque tous les médias, une «insurrection». Comment savons nous? Parce que les procureurs n’ont pas encore accusé un émeutier de trahison ou de sédition. Au lieu de cela, la plupart des émeutiers sont accusés d’intrusion et ne seront probablement même pas condamnés à une peine de prison.

Je pourrais continuer. Demain, il y aura une nouvelle récolte d’histoires basées sur la pure fantaisie, des mensonges présentés comme la vérité et la vérité dénigrée comme des mensonges. C’est une nouvelle ère pour les médias d’information, et en fait pour la société américaine dans son ensemble. Nous étions en désaccord sur l’importance des choses; maintenant nous ne sommes pas d’accord sur les choses elles-mêmes, sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, ce qui s’est passé et ce qui ne s’est pas produit. C’est dangereux, car si nous ne pouvons pas nous entendre sur des faits objectifs, sur ce qui s’est réellement passé, alors nous ne pouvons pas avoir de débats ou forger des compromis ou autrement nous gouverner et maintenir une république libre.

C’est pourquoi il est si important en ce moment d’insister pour que nos médias d’entreprise, et en fait les entreprises de toutes sortes, soient honnêtes sur la réalité. S’ils refusent, s’ils persistent dans leurs tromperies et leurs mensonges, alors c’est aux Américains ordinaires d’arrêter de lire, d’arrêter de regarder, d’arrêter de s’abonner, d’arrêter de patronner. Insistez sur un minimum d’honnêteté – et s’ils ne peuvent pas donner cela, ne leur accordez pas un cent ou un peu de votre attention.