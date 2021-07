Les médias d’entreprise ont perdu plus de la moitié de leur audience au cours de la dernière année z .

Les médias d’entreprise corrompus qui ont centré leur couverture sur la quête pour renverser l’ancien président Donald Trump ont vu une diminution significative du trafic après son départ de ses fonctions.

Selon des données récemment publiées, The Atlantic, ABC News, Time ont tous enregistré une baisse d’audience de plus de 50% depuis l’été 2020. Forbes a enregistré la plus forte baisse avec plus de 60% d’audience en baisse tandis que Vox et Politico ont enregistré plus de 40% d’audience. réduction.

Le New York Times, CNN, NBC News, CNBC, The Guardian, The Hill, Los Angeles Times et Axios, certaines des autres publications qui ont capitalisé sur la rhétorique anti-Trump et les fausses informations ont vu le trafic chuter de plus de 20 et parfois même trente pour cent par rapport au trafic en 2020.

La crise de l’actualité post-Trump se poursuit en ligne. Le trafic a diminué sur les principaux sites d’information presque tous les mois depuis le pic de janvier et depuis un an. Derniers chiffres de ComScore : pic.twitter.com/OR8KhPJlXT – Paul Farhi (@farhip) 19 juillet 2021

Les mêmes tendances se sont produites dans les nouvelles par câble. Non seulement les médias d’entreprise tels que CNN et MSNBC ont enregistré une forte baisse de l’audience au cours du deuxième trimestre de l’année, mais Fox News, un réseau particulièrement orienté à droite, a dépassé les cotes pour le trimestre et le mois de juin.

«Au total, Fox News a attiré en moyenne 1,17 million de téléspectateurs, en baisse de 35 % ; MSNBC a publié 763 000, en baisse de 37 % et CNN à 580 000, en baisse de 49 %. Dans la démo 25-54, les chiffres étaient de 195 000 pour Fox News, en baisse de 42 %, de 133 000 pour CNN, en baisse de 59 % et de 99 000 pour MSNBC, en baisse de 48 % », a rapporté Deadline.

En 2017, Trump a prédit l’incapacité des médias d’entreprise à capter les téléspectateurs une fois qu’il a quitté ses fonctions.

“Les journaux, la télévision, toutes les formes de médias vont s’effondrer si je ne suis pas là, car sans moi, leurs cotes d’écoute chutent”, a-t-il déclaré.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.