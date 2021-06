Commerce et investissement

Les médias d’État chinois affirment que les gens sont autorisés à participer à la cryptographie à leurs risques et périls

Ce sont ceux qui sont présentés comme un objet spéculatif « rentable » pour attirer les investisseurs vers les plateformes de trading crypto qui nécessitent une supervision. Pendant ce temps, Canaan s’oppose à la répression aveugle, affirmant que le minage de crypto-monnaies aide à mieux utiliser l’électricité.

Les médias d’État chinois ont publié une série d’articles sur la monnaie virtuelle pour aider à clarifier la position de la Chine sur les crypto-monnaies.

Selon l’agence de presse Xinhua, le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles ne sont échangés que comme des biens virtuels et les personnes sont autorisées à participer aux transactions à leurs propres risques.

Cependant, s’ils sont présentés comme un objet spéculatif « rentable » pour attirer les investisseurs vers les plateformes de trading de crypto-monnaie, il est nécessaire de resserrer la barrière institutionnelle et de protéger les intérêts du peuple, a-t-il déclaré.

Commentant la réglementation, les médias affirment que la supervision des activités de trading crypto n’est pas une tâche unique par un seul département mais nécessite une approche globale et que les départements concernés devraient participer à la mise en œuvre de la supervision fonctionnelle selon leurs responsabilités respectives.

Il poursuit en notant qu’il ne s’agit pas de la première déclaration officielle des autorités et même en décembre 2013, la Banque populaire de Chine avait déclaré qu’« en tant qu’activité de négoce de matières premières sur Internet, les gens ordinaires ont la liberté de participer au bitcoin. négociant à leurs risques et périls.

Comme nous l’avons signalé, avant le 100e anniversaire du parti communiste au pouvoir en Chine le 1er juillet, les régulateurs se concentrent sur le trading de dérivés à fort effet de levier et ne limitent pas l’achat, la vente et la détention de cryptos.

Hypothèse : si la Chine réduit davantage l’utilisation de l’effet de levier sur les échanges centralisés, le principal bénéficiaire serait les échanges AMM construits pour les shitcoins à longue traîne https://t.co/N1drsKeYif – Jason Choi (@mrjasonchoi) 3 juin 2021

S’éloigner de l’incertitude

Au milieu des rapports selon lesquels la Chine réprime le minage de crypto, Canaan Inc, société cotée au Nasdaq, s’est opposée à une répression aveugle, affirmant non seulement qu’elle aide à mieux utiliser l’électricité, mais qu’elle contribue à l’économie locale.

Zhang Nangeng, PDG du principal fabricant chinois de machines d’extraction de bitcoins, a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que ces activités minières alimentées par une énergie propre devraient être épargnées par la répression.

« Les mineurs à but lucratif préfèrent les régions où les prix de l’électricité sont bas, ce qui indique une offre excédentaire et probablement un gaspillage d’énergie », a déclaré Zhang. De plus, “les mineurs de bitcoins aident également à créer des emplois dans les régions pauvres et contribuent aux coffres fiscaux”.

Pendant ce temps, l’incertitude persistante pousse les mineurs nationaux à se déplacer à l’étranger, a-t-il déclaré, ajoutant que cela les incite également à “sous-vendre” l’équipement minier et certains clients à ne pas passer de nouvelles commandes.

Canaan elle-même accélère son expansion à l’étranger et sécurise des sous-traitants à long terme. Ils ont ouvert un bureau à Singapour et se préparent à lancer une entreprise de minage de crypto au Kazakhstan.

“Tout comme il a fallu beaucoup de temps pour que le bitcoin soit reconnu par le marché, il y aura également un (long) processus pour que le bitcoin et le minage de cryptomonnaies soient reconnus par les régulateurs” en Chine, a déclaré Zhang.

Ailleurs, Cathie Wood d’Ark Invest souligne qu’une poussée vers le recours aux énergies renouvelables pour l’extraction de bitcoins pourrait rendre l’industrie solaire sous-performante plus attrayante.

«Nous n’avons pas vraiment été en mesure de dire que de manière significative à propos de l’énergie solaire, cette dynamique pourrait changer cela. Je suis donc en fait assez excité à ce sujet.

