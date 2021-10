Les médias d’État chinois affirment que les sociétés de jeux doivent combler les lacunes des restrictions

Le journal China’s People’s Daily a déclaré qu’il fallait travailler pour combler les lacunes qui permettent aux mineurs de jouer à des jeux malgré les nouvelles restrictions.

Tel que rapporté par ., la publication d’État a souligné qu’il existe une économie où les utilisateurs peuvent acheter et louer des comptes de jeu afin que les moins de 18 ans puissent contourner les restrictions nouvellement introduites.

Le Quotidien du Peuple affirme que les sociétés de jeux vidéo doivent « assumer activement leurs responsabilités sociales » pour s’assurer que les restrictions peuvent être appliquées. Les médias ont déclaré que les développeurs et les éditeurs doivent « être responsables de la croissance saine de la prochaine génération » ainsi que « promouvoir le développement sain de l’industrie ».

En août, la Chine a introduit de nouvelles restrictions qui empêchaient les enfants de jouer à des jeux pendant de longues périodes. Ils ne peuvent pas jouer en semaine, mais ont droit à une heure par jour entre le vendredi et le dimanche, ainsi que les jours fériés.

Cela survient au milieu d’une nouvelle panique morale suscitée par la dépendance aux jeux vidéo dans la région, qui a vu plus de 200 entreprises chinoises s’engager à s’autoréguler et à trouver des moyens de limiter les jeux excessifs chez les enfants.

Comme si cela ne suffisait pas, le régulateur de contenu chinois introduit des règles plus strictes pour le lancement de jeux dans la région.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72550/china-state-media-says-games-companies-need-to-close-restriction-loopholes/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));