Les médias d’État chinois encouragent les mineurs de Bitcoin à passer au vert dans le pays et soulignent le gaspillage d’énergie

Avant le 100e anniversaire politiquement sensible du Parti communiste au pouvoir le 1er juillet, le pays essaie également de refroidir la spéculation dans d’autres classes d’actifs, tout comme la crypto.

La Chine a intensifié ses efforts pour sévir contre l’extraction et le commerce de crypto depuis le mois dernier, ce qui a contribué à faire baisser le prix du Bitcoin.

Cependant, comme nous l’avons signalé, les mesures strictes ont été particulièrement prises avant le 100e anniversaire politiquement sensible du parti au pouvoir le 1er juillet et ne se limitent pas au secteur de la cryptographie.

Ces mesures s’étendent aux banques, à l’éducation et à Internet. SpartanBlack, du fonds crypto The Spartan Group, a déclaré :

“La répression de la Chine contre la crypto n’était pas spécifique à la crypto seulement… ils essaient de refroidir la spéculation dans plusieurs classes d’actifs.”

Cette semaine, la Chine a intensifié sa campagne pour freiner les prix des matières premières et réduire la spéculation. Les entreprises d’État ont été sommées de limiter leur exposition aux marchés étrangers des produits de base par la Commission de surveillance et d’administration des actifs d’État.

En outre, l’Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques libérera bientôt les stocks de métaux de l’État, notamment le cuivre, l’aluminium et le zinc, et sera vendue par lots aux fabricants et fabricants. Cela a entraîné la chute de la plupart des prix des métaux à Shanghai, ainsi que des actions des sociétés métallurgiques en Chine et à Hong Kong. Jia Zheng, négociant en matières premières chez Shanghai Dongwu Jiuying Investment Management Co., a déclaré :

“Nous n’avons pas vu le pays libérer des réserves d’État depuis des années.” “Cela stimulera l’offre à court terme, envoyant un signal baissier au marché.”

Pendant ce temps, l’examen minutieux des positions sur les matières premières à l’étranger vise à “enrayer la spéculation excessive car les prix sont surchauffés et pourraient entraîner des risques pour les entreprises d’État”, a déclaré Jia.

Plus tôt ce mois-ci, le principal régulateur financier chinois a également demandé aux principaux créanciers du groupe China Evergrande, dont Industrial & Commercial Bank of China Ltd., de procéder à une nouvelle série de tests de résistance sur leur exposition au développeur le plus endetté au monde.

Énergie au ralenti

Pendant ce temps, certains des plus grands logiciels de stock de Chine ont cessé de fournir des données sur le marché BTC en réponse aux exigences réglementaires dans l’espace des crypto-monnaies.

De plus, lorsque vous utilisez un iPhone pour vous connecter à certaines applications de crypto-monnaie en Chine, une invite de police apparaît comme suit : « Vous visitez un site Web de niche à l’étranger, veuillez naviguer avec prudence. » Cependant, on peut se connecter normalement après avoir fermé l’invite, a noté la publication de médias locaux Wu Blockchain.

Alors que les régulateurs freinent le minage de crypto dans plusieurs provinces, CGTN, propriété des médias d’État chinois, fait maintenant la promotion des mineurs chinois de Bitcoin qui passent au vert au milieu de la pression. Arthur Lee, PDG de SAI, une société de bitcoins et d’informatique, a déclaré à CGTN,

«Les mineurs de Bitcoin prospèrent dans le pays en raison de l’électricité bon marché, de la disponibilité facile des terres, de la main-d’œuvre abordable et de la sécurité. Mais les choses ont changé pour nous ces dernières années en raison des récents changements réglementaires. »

Lee a en outre partagé qu’ils collaboraient avec des sociétés de production d’électricité pour utiliser la production d’énergie excédentaire pour exploiter Bitcoin et éviter le gaspillage d’énergie. “L’énergie la moins chère est là où l’énergie est inutilisée”, a-t-il déclaré.

La publication poursuit ensuite en notant qu’environ 17,1% de l’énergie éolienne totale a été gaspillée à partir de 2017, et en 2019, la Chine a gaspillé 2,7%, ou 1,24 milliard de kilowattheures (kWh) d’énergie solaire, et 4% ou 4,35 milliards de kWh d’énergie éolienne, selon l’Administration nationale de l’énergie (NEA) du pays.

“Le réseau d’État chinois s’était fixé un objectif de nouveau taux d’utilisation de l’énergie supérieur à 94 % pour 2020.”

“Nous ne devons pas oublier que l’extraction de bitcoins a généré d’énormes recettes fiscales et créé des opportunités d’emploi, aidant le pays à lutter contre la pauvreté”, a déclaré Liu Changyong, professeur au Blockchain Economic Research Institute. Il ajouta,

“Il y a un risque de perdre un secteur qui a été nourri de 2013 à 2017. Les décideurs politiques, les compagnies d’électricité et les mineurs de bitcoins devraient s’unir pour résoudre le problème.”

De telles mesures seraient un « accord gagnant-gagnant pour tout le monde ».

