NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’appel du sénateur Tom Cotton au boycott des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin a suscité vendredi une vive réaction des médias d’État chinois, soulignant davantage les tensions entre les deux nations.

« À mon avis, ce sénateur est une ordure politique », a écrit Hu Xijin, rédacteur en chef du journal d’État Global Times, sur Twitter, une plateforme interdite en Chine. « Il ment, est belliqueux, manque de conscience de soi. Espérons au Congrès américain, il n’y a pas que des puanteurs d’ordures comme lui. »

Le tweet comprenait une vidéo d’une conférence de presse plus tôt cette semaine dans laquelle Cotton, R-Ark., a appelé à un boycott total des prochains Jeux olympiques. Cotton a pris la parole au milieu des appels croissants des législateurs et des militants à tenir la Chine responsable des violations des droits humains, y compris les mauvais traitements infligés aux Ouïghours détenus dans les camps de détention du Xinjiang.

Le sénateur Tom Cotton (R-AK) prend la parole lors d’une audition du Comité sénatorial des forces armées sur la conclusion des opérations militaires en Afghanistan et les plans de futures opérations antiterroristes à Capitol Hill le 28 septembre 2021 à Washington, DC. (Patrick Semansky-Pool/.)

Cotton a cité le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme, ainsi que les préoccupations concernant la sécurité des athlètes américains. Il a fait valoir que les autorités seraient incapables de protéger pleinement les athlètes américains de la surveillance.

Le président Joe Biden écoute sa rencontre virtuelle avec le président chinois Xi Jinping depuis la salle Roosevelt de la Maison Blanche à Washington, le lundi 15 novembre 2021. (AP Photo/Susan Walsh)

« Pour ces raisons – la sûreté et la sécurité de nos propres athlètes et les crimes de la Chine contre le monde, nous devrions lancer un boycott complet et total des Jeux olympiques de génocide de la Chine », a déclaré Cotton.

« Je regrette que cela empêcherait environ 300 des athlètes américains de classe mondiale de participer aux Jeux olympiques. Je sympathise avec eux. Cependant, ils ont été rejetés par cette administration, qui, il y a des mois, des mois, aurait pu travailler avec nos alliés pour développer un plan pour organiser ces jeux dans un autre pays », a-t-il ajouté.

Les drapeaux chinois et olympique flottent au siège du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en Chine, le 12 novembre 2021. ((REUTERS/Thomas Suen/File Photo))

Le président Biden a déclaré que son administration « envisageait » un boycott diplomatique des Jeux olympiques, qui permettrait aux athlètes américains de concourir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le bureau de Cotton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.