Les médias “ doivent rendre compte pleinement ” de ce qui se passe devant le tribunal: SC sur la demande de la CE

SC entendait un appel de la Commission électorale (CE), qui s’était plainte d’avoir été «fustigée sans aucune preuve» par la Haute Cour de Madras la semaine dernière.

Observant que les médias «doivent rendre compte pleinement» de ce qui se passe devant les tribunaux, la Cour suprême a déclaré lundi que les reportages par les médias impliquaient la responsabilité et ont montré que les juges s’acquittaient pleinement de leurs tâches, renforçant ainsi la confiance des citoyens dans le processus judiciaire.

Un banc de juges DY Chandrachud et M. Shah, alors qu’il entendait un appel de la Commission électorale (CE), qui s’était plaint d’avoir été «fustigé sans aucune preuve» par la Haute Cour de Madras la semaine dernière, a déclaré que «quelque chose est observé dans le grand public. intérêt. La CE devrait la traiter comme une pilule amère dans le bon esprit. »

«Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les médias ne rapportent pas les dialogues. Les observations orales sont aussi importantes que les ordonnances judiciaires. Le déroulement du processus de la pensée judiciaire intéresse également le public. Le déroulement du débat au tribunal est tout aussi important et les médias ont le devoir de rendre compte. Ce ne sont pas seulement nos jugements qui sont importants », les juges ont dit au CE de prendre les commentaires du CH dans le bon esprit.

La cour suprême, cependant, a déclaré que le commentaire de HC était assez fort, mais qu’il avait dû être fait par angoisse et frustration. Qualifiant ce plaidoyer de «tiré par les cheveux», le CS a déclaré qu’il ne voulait pas «démoraliser» les hautes cours car elles sont des piliers vitaux de la démocratie, et les diverses remarques critiques sont souvent dites dans un dialogue ouvert. La cour suprême a également réservé son ordonnance sur l’appel de la CE contre les remarques cinglantes du HC de Madras.

S’opposant fortement à la CE pour «n’avoir pas empêché les partis politiques» de violer les protocoles de Covid lors de leurs rassemblements électoraux pour les scrutins de l’assemblée dans quatre États et un territoire de l’Union, le CH avait déclaré le 26 avril que la CE était singulièrement responsable d’une deuxième vague dans le pays et ses responsables devraient probablement être jugés pour meurtre pour avoir permis aux partis politiques de tenir des rassemblements massifs sans suivre les normes Covid-19.

Le juge Chandrachud a assuré le CE qu’il essaierait d’équilibrer la situation, mais il ne peut pas demander aux juges du CH de ne pas faire de commentaires au-delà des plaidoiries. Parfois, les juges disent certaines choses dans l’intérêt public plus large, a-t-il dit, ajoutant que «les observations des juges sont momentanées tandis que ce qui laisse ses empreintes sur le sable du temps, c’est l’ordre écrit.

«Ce que je dis, ce n’est pas de minimiser l’ECI. La démocratie ne survit que lorsque les institutions sont renforcées », a déclaré le juge Chandrachud. L’avocat principal Rakesh Dwivedi, comparaissant pour EC, a soutenu que les médias ne devraient pas rapporter les observations orales qui ne faisaient pas partie de l’ordonnance finale. Les remarques «injustifiées et désobligeantes» du CH avaient nui à la réputation du bureau de vote, a-t-il soutenu.

La CE a également souligné le rôle du gouvernement, affirmant que ce dernier avait souvent transféré la responsabilité de l’application des règles de sécurité de Covid à l’organe électoral. Dwivedi a également déclaré au CS que c’était le gouvernement sous l’autorité de gestion des catastrophes qui devait gérer les rassemblements du Premier ministre et du ministre en chef du TN.

