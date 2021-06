Les médias éclairent l’Amérique sur la théorie critique de la race ⋆ 10z viral

La théorie critique de la race est devenue l’un des problèmes les plus discutés auxquels notre pays est confronté au cours des derniers mois. Depuis la mort de George Floyd, l’été des émeutes raciales et la flambée des crimes haineux anti-asiatiques, la théorie critique de la race a trouvé sa place dans presque toutes les institutions de notre pays, y compris le gouvernement, l’armée, les entreprises du secteur privé et l’éducation. Pourtant, les médias insistent sur le fait qu’il y a beaucoup de bruit pour rien.

Les médias ont adopté une approche globale, avançant tous les arguments possibles pour défendre la théorie critique de la race tout en se demandant qui fera suffisamment bouger l’aiguille pour la défendre devant le tribunal de l’opinion publique. Ils font croire au public que la théorie critique de la race n’est pas assez importante pour s’en préoccuper, qu’elle n’est pas réellement appliquée dans nos institutions, qu’elle n’est pas comprise par ses détracteurs et qu’elle effacera l’enseignement de l’histoire des Noirs si il est expulsé du système d’éducation.

Ancien président Barack Obama a accordé une interview à CNN Anderson Cooper et a insisté sur le fait que les conservateurs ne devraient pas se battre parce qu’il y a des problèmes plus urgents que les institutions promouvant le racisme anti-blanc et anti-asiatique des théories raciales critiques.

“On pourrait penser, avec tous les débats de politique publique qui ont lieu en ce moment, que le Parti républicain serait engagé dans un débat important sur” comment allons-nous gérer l’économie “ou” qu’allons-nous faire à propos de changement climatique », qu’allons-nous faire à propos de – et voilà, le problème le plus important pour eux, apparemment, en ce moment, est la théorie critique de la race. Qui savait que c’était la menace pour notre République », a-t-il déclaré dans l’interview.

Alors qu’Obama insiste sur le fait que ce n’est pas une préoccupation majeure, d’autres médias ont juste consacré leurs efforts à dire aux gens que cela n’est tout simplement pas pratiqué dans la plupart des institutions, une affirmation qui est carrément fausse.

La théorie critique de la race est comme une pieuvre aux multiples tentacules. Il existe de nombreuses parties de la théorie critique de la race, comme son opposition et sa remise en question du libéralisme, de la théorie de l’égalité, du raisonnement juridique, du rationalisme des Lumières et du scepticisme à l’égard de la Constitution. N’importe laquelle, ou même certaines, de ces croyances peuvent être abandonnées, et c’est toujours au cœur de la théorie critique de la race, à l’exception de la croyance fondamentale que le racisme est une expérience quotidienne répandue des non-Blancs, il profite aux Blancs indépendamment de leur situation socio-économique. debout, et est une construction sociale pour faire avancer les intérêts des Blancs.

C’est à la base et prend forme dans de nombreux aspects différents de nos institutions. Ainsi, lorsqu’un district scolaire insiste sur le fait qu’il n’enseigne pas la théorie critique de la race, mais qu’il a adopté des programmes de formation à l’équité pour les employés ou se bat pour la lutte contre le racisme, c’est la même chose avec une image de marque différente. C’est comme si vous insistiez sur le fait que vous avez abandonné le soda parce que vous êtes passé de Pepsi à Orange Crush.

Le comté de Loudon, qui est devenu un foyer de colère parentale à cause de l’infusion d’une théorie critique de la race, insiste sur le fait qu’ils n’enseignent pas l’idéologie progressiste, mais qu’ils l’intègrent d’autres manières. Le surintendant du comté de Loudon Eric Williams a déclaré dans un e-mail à un parent du comté de Loudon, « Bien que la LCPS n’ait pas adopté le CRT, certains des principes liés à la race en tant que construction sociale et au partage d’histoires de racisme, d’oppression radicalisée, etc. que nous encourageons à travers le plan d’action pour combattre le racisme systémique, dans certains de nos modules d’apprentissage professionnel, et notre utilisation des ressources pédagogiques sur les normes de justice sociale, s’alignent sur l’idéologie du CRT.

Les médias, cependant, sont plus discrets dans leur approbation tacite de la théorie critique de la race. Nouvelles NBC Brandy Zadrozny a insisté dans un article que « Pratiquement tous les districts scolaires insistent sur le fait qu’ils n’enseignent pas la théorie critique de la race, mais de nombreux militants et parents ont commencé à l’utiliser comme un terme fourre-tout pour désigner ce que les écoles appellent souvent les programmes d’équité, l’enseignement sur le racisme ou les LGBTQ. politiques inclusives. L’histoire accuse immédiatement les militants anti-CRT d’avoir élargi leur stratégie pour protester contre l’endoctrinement des écoles publiques. Il les boucs émissaires comme la raison de la controverse.

Le National Review a rapporté que Highlands High School à Fort Thomas, Kentucky, a modifié son programme d’études dans un cours au choix pour enseigner «l’équité sociale», tandis que le contenu de ce qui était enseigné était aligné sur les prémisses et les objectifs de la théorie critique de la race. Les manuels requis dans le cours inclus Ibram X. Kendi Comment être un antiraciste, un fondement de la théorie critique de la race, et Robin DiAngelo Fragilité blanche. Le programme divulgué indiquait que le programme était structuré dans l’espoir que « ces livres resteront avec vous comme un rappel du travail que nous (la société) devons faire ».

C’est ainsi que de nombreux districts scolaires peuvent avoir leur gâteau et le manger aussi. Ils prétendent à un parent en colère qu’ils n’endoctrinent pas leurs enfants avec une idéologie anti-blanche, et pourtant continuent de promouvoir la théorie critique de la race dans leurs écoles en utilisant des tactiques moins évidentes. Et les médias sont plus que disposés à les couvrir, surtout si ces militants relient leur critique de la théorie critique de la race au projet 1619 du New York Times.

Prenons par exemple le commentateur démocrate Marc Lamont Hill’s défi au commentateur républicain adolescent JC Pearson, exigeant qu’il nomme un auteur de la théorie critique de la race lors d’une interview. Pearson, à son crédit, a nommé le Projet 1619, une adaptation américanisée de la théorie critique de la race. Hill n’était pas satisfait et a accusé Pearson de ne rien savoir du sujet et de déclarer qu’il ne devrait pas être pris au sérieux. ancre MSNBC Joy Reid a partagé la conclusion de Hill. “Aucune de ces personnes qui ont fait de l’attaque de la théorie critique de la race le travail de leur vie n’a la moindre idée de ce qu’est la théorie critique de la race !!!!” Reid a tweeté.

La stratégie change, cependant, lorsqu’un partisan de la théorie critique de la race comprend l’idéologie. Le dernier argument avancé est incarné par le journaliste du New York Times A la place Wesley, qui a tweeté que l’abolition de la théorie critique de la race empêcherait les enseignants de discuter d’événements historiques comme Juneteenth. Indépendamment de ce que l’on peut penser de désigner Juneteenth comme jour férié fédéral, l’affirmation reste fausse.

Les partisans de l’éducation libérale, des modèles d’éducation qui remontent à l’époque des philosophes grecs comme Platon et Aristote, croire en l’enseignement de ces événements. Vous auriez du mal à trouver un adversaire de la théorie critique de la race qui s’oppose également à l’enseignement sur le mouvement des droits civiques, les mouvements abolitionnistes ou la guerre civile. Ce sont des facettes de base de l’histoire américaine sur lesquelles les majors d’histoire des collèges sont régulièrement enseignés.

Le problème, c’est que les médias grand public sont beaucoup plus militants que l’ancien président. Ils prétendent que la plupart des personnes concernées par la théorie critique de la race ne la comprennent pas et qu’elle n’existe pas largement dans notre société. On s’attend à ce que les personnes concernées par son influence croissante citent des théoriciens critiques de la race, notamment Richard Delgado et Derrick Bell, post-structuraliste comme Michel Foucault, et les marxistes aiment Antonio Gramisci ou être considéré comme non informé sur la question.

Les médias tentent activement de définir les paramètres par lesquels on a un débat légitime sur les mérites de la théorie critique de la race. Tout cela est soit pour discréditer, soit pour délégitimer, soit pour diminuer les critiques de la théorie critique de la race.

L’abolition de la théorie critique de la race dans les écoles publiques est une question gagnante pour les conservateurs dans la guerre des cultures. Pourtant, ils ne doivent pas céder au rejet par la gauche du problème comme non pertinent ou accepter les paramètres de la gauche pour ce qui constitue un débat légitime dans les médias. La droite doit continuer à toute vapeur dans ces batailles culturelles et utiliser son influence pour définir les paramètres appropriés et corrects du débat sur la théorie critique de la race.

Ryan Girdusky est l’auteur de They’re Not Listening: How the Elites Created the Nationalist Populist Revolution et le fondateur du 1776 Project PAC.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.