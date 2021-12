Les médias et le divertissement renouent avec le niveau d’avant la pandémie pour atteindre 55 à 70 milliards de dollars d’ici 2030 : rapport

L’industrie continue de présenter une croissance multimodale avec la vidéo numérique en tête du boom de la consommation, selon un rapport conjoint.

L’industrie indienne des médias et du divertissement a retrouvé ses niveaux d’avant COVID et devrait atteindre 55 à 70 milliards de dollars d’ici 2030 avec un TCAC de 10 à 12 %, principalement grâce à une forte croissance de l’OTT, des jeux, de l’animation et des effets visuels. dit un rapport.

L’industrie continue de présenter une croissance multimodale avec la vidéo numérique en tête du boom de la consommation, qui dépasse tous les autres segments, selon un rapport conjoint du CII et du Boston Consulting Group (BCG).

L’industrie indienne du M&E dispose d’une marge de manœuvre importante pour les références mondiales de base de croissance et figure parmi les marchés à la croissance la plus élevée avec la Chine dans le monde, selon le rapport intitulé « Blockbuster Script for the New Decade: Way Forward for Indian Media and Entertainment Industry ».

« Les volumes d’annonces télévisées ont rebondi aux niveaux d’avant COVID et devraient continuer de croître à l’avenir, entraînés par une augmentation de la publicité sur les chaînes régionales et la croissance de nouveaux annonceurs », a-t-il déclaré.

La pénétration de la télévision en Inde est restée stable et les ARPU ont également été stables, les deux tendances devant se poursuivre à moyen terme. « Les abonnements seront motivés par les bonnes performances des chaînes régionales et l’avantage de coût par rapport à OTT », indique le rapport, ajoutant que « la coupure de cordon est naissante et devrait être limitée à moyen terme ». Sur le segment indien OTT (Over The Top), le rapport indique qu’il est actuellement en « étape de mise à l’échelle avec une forte croissance des abonnements et des investissements accrus » dans le contenu premium et original.

« Des données plus abordables ont entraîné une augmentation de l’accès à Internet et des paiements numériques, améliorant ainsi l’accès aux plateformes OTT et aux vidéos numériques. L’industrie est l’une des plus compétitives parmi les marchés émergents avec plus de 40 acteurs représentant tous les types de fournisseurs de contenu », a-t-il déclaré.

Selon le rapport, il y a eu une « remarquable poussée » de la SVOD (vidéo à la demande par abonnement) au cours des dernières années et devrait dépasser l’AVOD (vidéo à la demande basée sur la publicité) dans les années à venir.

« Cette forte croissance des abonnements est due à diverses initiatives prises pour élargir la base d’utilisateurs grâce à des innovations de regroupement et de tarification, largement soutenues par des investissements importants dans le contenu », a-t-il déclaré.

Tout en parlant du jeu, le rapport indique qu’il est actuellement sous-pénétré par rapport aux États-Unis et à la Chine, mais qu’il devrait connaître une forte croissance en raison du phénomène « mobile first ».

« L’Inde est également en train de devenir un pôle de talents avec une augmentation de plus de 10 fois du nombre de sociétés de jeux au cours de la dernière décennie. Cela a conduit à un boom du financement par capital-risque pour le secteur au cours des dernières années », a-t-il ajouté.

« Il existe quelques facteurs de croissance pour l’avenir – la croissance continue des sorties régionales directes en numérique et la montée des « films de contenu » et autres.

