Les médias félicitent Biden pour le déploiement d’un vaccin après avoir “ vérifié les faits ” de manière obsessionnelle sur le même plan de Trump ⋆ .

Les mêmes organisations de médias d’entreprise qui ont critiqué l’ancien président Donald Trump pour avoir affirmé «sans preuves» que chaque Américain aurait accès au vaccin COVID-19 en avril félicitent maintenant le président Joe Biden pour avoir respecté cette date limite de vaccination exacte.

En 2020, des organes de presse corrompus tels que CNN, le Washington Post, NPR et d’autres ont fait la une des journaux accusant Trump d’avoir fait des déclarations trompeuses sur le vaccin COVID tristement enveloppé de l’expression «sans preuve» et associé aux commentaires de soi-disant «experts» qui ne croyait pas que les prédictions du républicain se réaliseraient.

«Trump dit que chaque Américain peut obtenir un vaccin contre le coronavirus d’ici avril, mais les experts de la santé disent que ce n’est pas probable», a écrit CNN.

Le Commonwealth de Virginie vient d’utiliser son système d’alerte d’urgence pour admettre que Trump avait raison et que tout le complexe médiatique corrompu avait tort. Tous les adultes sont éligibles aux vaccins ici. pic.twitter.com/0b7AEb9fzg – Mollie (@MZHemingway) 19 avril 2021

CNBC a également pris soin de noter dans son article que «les prévisions de Trump sont en contradiction avec le chef des Centers for Disease Control and Prevention».

«Le directeur du CDC, le Dr Robert Redfield, a déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis ne commenceraient pas à vacciner les gens avant novembre ou décembre au plus tôt et que les doses seraient limitées au début», indique l’article en petits caractères en haut de la page Web. «Redfield a initialement déclaré qu’un vaccin ne serait pas largement disponible avant l’été ou le début de l’automne de l’année prochaine avant de revenir sur ces commentaires après que Trump a déclaré que Redfield s’était trompé.

NBC News a amplifié le programme de la nouvelle administration Biden en citant simplement les «conseillers Biden» qui ont déclaré que «le calendrier des vaccins de masse de Trump était peut-être trop optimiste».

Lorsque la Maison Blanche a annoncé que tous les adultes américains deviendraient éligibles au vaccin d’ici la fin avril parce que Biden avait reporté la date limite pour que les États le fassent, cependant, les médias d’entreprise ont contourné le scepticisme qu’ils avaient autrefois pour commencer à faire la une des journaux et des articles faisant écho au l’optimisme du président.

«Biden rend tous les adultes éligibles à un vaccin le 19 avril», a rapporté l’Associated Press.

«Biden déplace la date limite pour tous les adultes américains pour être éligibles au vaccin Covid au 19 avril», a déclaré CNN.

Lundi, la couverture plus que biaisée s’est poursuivie lorsque bon nombre des mêmes médias partisans qui ont démenti les affirmations de Trump étaient heureux d’annoncer que «Tous les adultes américains désormais éligibles au vaccin COVID-19, respectant la date limite du 19 avril de Biden.»

Laisse-moi tranquille. La démocratie meurt dans les ténèbres. https://t.co/OGf3tA1TgU pic.twitter.com/jcVvG6yzLc – Steve Guest (@SteveGuest) 19 avril 2021

Ce n’est pas la première fois que les médias institutionnels échouent dans leurs tentatives de vérification des faits sur Trump. L’année dernière, des journalistes, des soi-disant experts et des utilisateurs vérifiés de Twitter ont mis en doute l’opération Warp Speed ​​de Trump et sa capacité à créer un vaccin d’ici la fin de l’année.

La campagne de l’administration pour obtenir des vaccins dans les États avant 2021 a non seulement été largement rejetée dans les reportages et les émissions comme «absurde» et «impossible», mais aussi régulièrement moquée par des experts et interrogée par le Dr Anthony Fauci.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.