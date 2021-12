Sean Duffy a déclaré que les médias et le président Biden ne pouvaient pas échapper à « Let’s Go Brandon » dans « Tucker Carlson Tonight » lundi. Les chants sont devenus un euphémisme pour exprimer un haut niveau de mépris envers la performance du président Biden au cours de sa première année. Plus récemment, un père de l’Oregon, Jared Schmeck, a dit la phrase directement à Biden lors d’un appel ouvert au public la veille de Noël. Schmeck a ensuite été confronté à une réaction rapide des médias traditionnels.

Peu importe à quel point vous pensez que la phrase est stupide ou sérieuse, elle a maintenant atteint de nouveaux sommets embarrassants pour Joe Biden grâce à un homme nommé Jared Schmeck. Même la veille de Noël, alors qu’il répondait aux appels du public et traquait le Père Noël, Joe Biden n’a pas pu échapper à « Let’s Go Brandon ».

Ce clip est maintenant une sensation virale. Alors naturellement, les alliés de Biden dans les médias se sont précipités pour sa défense. Peu importe que Jared Schmeck prétende qu’il a dit « Allons Brandon » en plaisantant. Les journalistes à contrôle bleu étaient indignés. NBC News a été traumatisé par l’appel et a publié un titre qualifiant l’expression de citation d' »insulte de droite ». ABC News a qualifié cette citation d' »insulte verbale ». Le membre du Congrès Eric Swalwell de toutes les personnes – qui a couché à plusieurs reprises avec un espion chinois – a eu l’audace d’accuser Schmeck d’avoir humilié sa famille et d’être » indécent « .

REGARDEZ LA VIDÉO COMPLÈTE CI-DESSOUS