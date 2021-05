Les médias grand public s’abattent sur les 100 premiers jours de … mode et crochet de Kamala – RedState ⋆ .

N’importe qui du côté obscur (ce serait nous) surpris par les chiens de poche des médias libéraux qui bavent sur tout ce que Kamala Harris aurait dû être enfermé à l’isolement pendant les huit années où Barack et Michelle Obama ont été perchés sur leur trône doré non pour comprendre comment fonctionnent ces singes volants sycophantes.

Suggérer que l’adulation des médias était écoeurante serait un avant-goût écoeurant.

Augmentez cette adulation d’un cran ou dix et vous commencez à vous approcher de l’air raréfié de 2021 et de l’obsession hypnotisée de la gauche pour Harris, qui a spectaculairement pris feu lors des primaires présidentielles démocrates de 2020 avec exactement zéro délégué à montrer pour ses efforts.

Peu importe; Kamala est maintenant au sommet du monde «chouchou des médias libéraux», en tant que premier vice-président (partiellement) noir des États-Unis. Compte tenu de leur obsession, il semble y avoir un thème commun dans la couverture de Harris: des rapports objectifs et percutants sur son rendement au travail.

Je plaisante: la mode, les chaussures… et le crochet.

Dana Perino se moque d’une bouffée sur le crochet de Kamala Harris: “ George Bush aurait dû confier à Dick Cheney la responsabilité du cercle de tricot ” https://t.co/MF21daXfKt – Daily Caller (@DailyCaller) 15 avril 2021

La semaine dernière, comme l’a noté Fox News, le New York Times – «Toutes les nouvelles qui sont dignes de tourner» – a publié un «rapport percutant» intitulé, 100 jours de style vice-présidentiel, avec le sous-titre, «Kamala Harris ne veut pas parler de vêtements. Jill Biden non plus. Vous pouvez comprendre pourquoi. Mais beaucoup de gens veulent toujours savoir ce qu’ils portent. »

100 jours. (Presque!) Https://t.co/9cWz4x9NQK – NYT Styles 💖 (@NYTStyles) 28 avril 2021

Je noterais que «beaucoup de gens» voulaient également «savoir ce que portait Melania Trump». Vous savez, étant donné qu’elle était un vrai mannequin qui a basculé le style comme – une rock star. Le problème étant, bien sûr, le nom de famille de Melania et sa persuasion politique.

Et le mois dernier, le Washington Post – «Objectivity Dies at WaPo» – a publié un article digne de Pulitzer sur Harris intitulé La vice-présidente Harris fait sa marque sur la scène du crochet dans la région de Washington, qui détaillait «l’écrivain de la maison et du design» de WaPo se rendant dans un magasin de laine avec Harris à Alexandrie, en Virginie, et déclarant que Kamala «rend le crochet à nouveau cool».

Kamala Harris a été chargé de la crise frontalière en cours et qui s’aggrave, mais est restée silencieuse. Le @washingtonpost a choisi de parler de ce qu’une «marque» Harris a laissé sur la «scène du crochet» à la place. https://t.co/ggWtFW8qij – NewsBusters (@newsbusters) 13 avril 2021

Je vais prendre le relais de Melania Trump sans crocheter, encore moins en me foutant de «rendre le crochet à nouveau cool».

Deux efforts de journalisation remarquables, l’un du New York Times, l’autre du Washington Post. Quelque part, Edward R. Murrow pleure.

Dans l’article du New York Times, les rédacteurs en chef ont analysé rétroactivement la tenue d’inauguration de Harris, puis d’autres – y compris l’explosion de Donald Trump dans le processus.

“Mme. Harris portait des vêtements de trois créateurs noirs indépendants différents, dont une robe violette et un manteau qui fusionnaient le bleu et le rouge. Cela semblait annoncer une nouvelle ère de vêtements conscients et une nouvelle aube pour l’industrie de la mode américaine, ébranlée après quatre ans d’une administration qui avait bafoué toutes les normes politiques, y compris la tradition d’utiliser leurs vêtements comme une expression du devoir patriotique. Sans parler des effets de la pandémie de coronavirus, avec ses fermetures et ses faillites. » [rolling-eyes emoji]

«Habillement conscient» vs «piétinement sur les normes politiques, y compris la tradition d’utiliser leurs vêtements comme une expression du devoir patriotique.» Vous ne pouvez pas inventer ce truc – pourtant c’est exactement ce que font ces clowns sans vergogne, régulièrement.

Encore? Biden vacciné continue de défier les conseils du CDC en portant au moins un masque à l’extérieur, souvent quand il n’y a pas d’autre rien d’être humain dans le même code postal [sarc] tout en exhortant les Américains à faire de même en déclarant “C’est votre devoir patriotique, mec.”

Twilight Zone, rencontrez Planet Looney Tunes.

Et pour ne pas être en reste – en faisant un saut sur la concurrence – le Los Angeles Times en janvier a été raillé de façon hilarante pour son annonce hilarante de lancer un beat «Covering Kamala Harris», dédié à son «ascension historique à la Maison Blanche». “

Attendez – wut?

Erreur honnête, sans aucun doute. Je suis sûr que le LA Times voulait dire «ascension historique au premier cercle de l’observatoire sur le terrain de l’Observatoire naval américain à Washington, DC» – la résidence officielle du vice-président des États-Unis.

Kamala Harris est le premier vice-président à être noir, sud-asiatique, femme et descendant direct d’immigrants. Présentation de «Covering Kamala Harris», un beat dédié à son ascension historique à la Maison Blanche. Suivez-nous sur Instagram: https://t.co/3w4dKAypLR pic.twitter.com/MWLmyjsY3u – Los Angeles Times (@latimes) 26 janvier 2021

Et qui pourrait oublier ce bulletin d’information de mai, dont «Today» de NBC était partout comme Michael Moore sur un sac de Quarter Pounders with Cheese?

«Sur notre photo de la semaine, la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se coudent avant le premier discours du président Biden à une session conjointe du Congrès. «C’était la première fois que deux femmes s’assoyaient derrière un président pour une allocution dans cette salle.»

Des nouvelles télévisées dignes d’un Emmy Award ici.

Sur notre photo de la semaine, la vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se coudent avant le premier discours du président Biden à une session conjointe du Congrès. C’était la première fois que deux femmes s’asseyaient derrière un président pour un discours dans cette chambre. pic.twitter.com/Rqcdg2vgQc – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 2 mai 2021

Beaucoup de bruit pour rien? Ce serait peut-être le cas si les médias ci-dessus et les autres organes d’information libéraux couvraient les vraies nouvelles de Kamala Harris – objectivement – plutôt que d’ignorer pratiquement une grande partie de celles-ci.

Comme l’a dit à Fox le chroniqueur de The Hill et contributeur de Fox News, Joe Concha, «Nous sommes passés de l’invisible en ce qui concerne Melania Trump à un incontournable avec Kamala Harris.

Concha n’était pas non plus choquée.

«Compte tenu de la crise qui est maintenant une catastrophe à la frontière, on pourrait penser à la couverture du vice-président – qui en a été chargé et a échoué de manière craptastique jusqu’à présent en évitant les étapes les plus élémentaires en ne le voyant pas de première main ou en ne parlant pas. aux fonctionnaires sur le terrain – ne serait pas si brillant. «Mais ce n’est vraiment pas une surprise étant donné à quel point le rôle de relations publiques et d’activiste que beaucoup de nos médias ont adopté en plein jour.»

Joe Concha avait raison. Et à quel point Kamala le Crocheter a-t-il échoué «de manière folle»? Allons au représentant Steve Scalise (R-LA) pour le récit de la bande.

103 jours depuis que Biden a émis des ordres qui ont créé la crise frontalière. Il ne les a pas inversés. 40 jours depuis qu’il a fait appel à Harris pour résoudre la crise. Elle n’a pas visité la frontière. 39 jours depuis qu’il a promis la transparence. La presse n’a toujours pas un accès complet. Pensez-y. – Steve Scalise (@SteveScalise) 3 mai 2021

Les médias qui bavent partout dans Kamala Harris tout en ignorant ses échecs «craptastiques» ne sont pas sans rappeler ses plaisanteries sirupeuses sur Barack «Si j’avais un fils, il ressemblerait à Trayon» et Michelle «Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment fier de mon pays »Obama, tout en ignorant les échecs désastreux d’Obama au Moyen-Orient,« Si vous aimez votre plan, vous pouvez garder votre plan »Obamacare et la division raciale qu’Obama a délibérément semée tout au long de sa présidence.

À cet égard, Biden – Harris est Barrack-Michelle 2.0.

Et les médias libéraux en aiment chaque minute.

Cela, et les tenues, les chaussures et les côtelettes de crochet de Kamala, bien sûr.