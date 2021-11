Les médias italiens confirment que West Ham et Tottenham poursuivent toujours un artiste hors du commun

Tottenham et West Ham restent à la recherche d’un artiste hors pair de Serie A qu’ils ont envisagé cet été, selon un rapport italien.

Les Spurs et les Hammers ont tous deux recherché des renforts défensifs. Les départs avaient laissé les deux clubs londoniens légers à l’arrière. Ils ont donc obtenu les signatures respectives de Cristian Romero et Kurt Zouma dans la fenêtre la plus récente.

Les deux défenseurs centraux ont intégré leur onze de départ cette saison – mais il reste encore à trouver un partenaire pour chacun d’eux.

Et les deux rivaux de Premier League pourraient tous deux se battre pour le même homme pour combler le vide dans leur équipe. C’est parce qu’ils restent intéressés par Nikola Milenkovic de la Fiorentina.

C’est selon Calciomercato, qui affirme qu’ils restent « attentifs » et « prêts à saisir l’opportunité » de sa disponibilité l’été prochain.

Milenkovic était ciblé plus tôt cette année mais a finalement signé une prolongation de contrat avec son club actuel.

Son contrat devait expirer l’année prochaine. Mais il a mis sur papier une prolongation d’un an, que Calciomercato décrit comme un « choix étrange ».

Il semble que le joueur de 24 ans l’ait fait pour rester avec le club une autre année, mais évitez qu’ils ne lui garantissent des frais de transfert à la fin de la saison.

Il a été l’un des meilleurs défenseurs de la Serie A, selon le rapport. Et il est clair que la Fiorentina ne voulait pas le perdre sur un coup franc.

À l’époque, il restait à voir si Tottenham et West Ham resteraient intéressés. Mais ce dernier rapport confirme que la chasse est toujours en cours.

Les autres équipes italiennes de l’Inter Milan et de la Juventus aiment également l’international serbe, qui a toujours été présent dans la ligue cette saison.

Cependant, un déménagement à l’étranger serait favorisé par la Fiorentina. Par conséquent, David Moyes et Antonio Conte vont devoir se battre.

Six des défaites de derby les plus humiliantes – y compris CE derby de Manchester

Un autre combat entre West Ham et Tottenham

Pendant ce temps, son compatriote Ivan Perisic n’a pas l’intention de renouveler son contrat avec l’Inter. En tant que tel, il explorera un déménagement en Allemagne ou en Angleterre l’été prochain, selon un rapport.

Un certain nombre de stars de l’Inter sont mûres pour de nouveaux contrats, mais l’ailier croate Perisic ne figure pas sur cette liste.

L’attaquant Lautaro Martinez a officiellement prolongé son séjour à Milan le mois dernier. Et Nicolo Barella et Marcelo Brozovic restent bloqués dans les discussions avec l’équipe de Serie A.

Par conséquent, la Bundesliga et la Premier League figurent sur la liste de destinations de Perisic – dont il « rêve » depuis un certain temps…

LIRE LA SUITE: L’ailier qui a vu Conte bloquer son transfert à Man Utd dit au club qu’il ne renouvellera pas son contrat