Les médias libéraux ignorent la victoire historique de Winsome Sears en Virginie; ‘The Five’ réagit

« The Five » a discuté de la réponse des médias libéraux à la course du gouverneur de Virginie mercredi.

La juge Jeanine Pirro a déclaré: « Alors que les médias qualifient les électeurs de racistes, ce qu’ils ne mentionnent pas, c’est que le républicain Winsome Sears a remporté la course du lieutenant-gouverneur de Virginie – la première femme de couleur à remporter ce poste particulier dans l’histoire de l’État. «

LEESBURG, VIRGINIE – 01 NOVEMBRE: Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un rassemblement électoral au parc des expositions du comté de Loudon le 1er novembre 2021 à Leesburg, en Virginie. (Photo d’Anna Moneymaker/.) (Photo d’Anna Moneymaker/.)

Le républicain Glenn Youngkin a battu l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe lors d’une élection au coude à coude largement considérée comme un référendum sur la politique du président Joe Biden. Dans le New Jersey, le gouverneur démocrate Phil Murphy devrait l’emporter de justesse contre le républicain Jack Ciattarelli.

MANCHIN APPELLE LES ÉLECTIONS RÉSULTANT UN « APPEL DE RÉVEIL » ; RÉAGIT POUR IMPACT SUR L’AGENDA DE BIDEN

Jesse Watters a réfuté l’affirmation selon laquelle les résultats ont été obtenus par race et a qualifié la victoire de « coalition arc-en-ciel ».

L’ancienne déléguée républicaine Winsome Sears célèbre sa victoire dans la course au lieutenant-gouverneur de Virginie alors qu’elle présente le candidat républicain au poste de gouverneur Glenn Youngkin lors d’une soirée électorale à Chantilly en Virginie, aux États-Unis, le 3 novembre 2021. REUTERS/ Jonathan Ernst (REUTERS/ Jonathan Ernst)

« Ils disent que c’est une question de race. Eh bien, comment cela pourrait-il être? C’est un État de Virginie qui a voté pour Barack Obama à deux reprises. Youngkin a remporté 55% des Hispaniques … Il a doublé le nombre de Trump avec les femmes noires. C’est ce qu’ils appellent un arc-en-ciel Ce n’était pas une élection de base. Ce n’est pas un État bleu qu’il a remporté les indépendants par près de 10. «

Watters a utilisé une métaphore pour expliquer comment les médias, qui, à son avis, sont intéressés à aider les démocrates, devraient souligner les troisièmes rails de leur plate-forme, comme la théorie critique de la race.

Des opposants à la doctrine académique connue sous le nom de Critical Race Theory manifestent devant le siège du conseil scolaire du comté de Loudoun, à Ashburn, en Virginie, le 22 juin 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Les médias sont ceux qui sont racistes, pas les électeurs, a déclaré Greg Gutfeld.

« Ils sont tous racistes … parce qu’ils ont ignoré [Lieutenant Governor] Sears – la première femme de couleur à remporter une élection à l’échelle de l’État en Virginie. Pourquoi? Parce qu’elle a osé quitter la plantation profonde de l’idéologie. »